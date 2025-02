Alle krank, Spitäler überlastet! Was kann das nur sein?

Die anderen Gründe, warum die Grippeimpfungsgeschichte BS ist, sind:

Aber nicht nur die Schätzungen und Behauptungen über Wirksamkeit sprechen gegen die Grippeimpfung. Wie früher berichtet, erzeugt mehrfache Impfung die schädlichen IgG4-Antikörper. Die Entstehung des IgG Subtyps 4, der die Reaktionen des Immunsystems herunter regelt, wurde in einer Studie über Impfungen gegen Influenza bei Schwangeren bestätigt.

IgG4 regelt das Immunsystem herunter, die Abwehr wird gebremst, eine allfällige Erkrankung dauert länger, die Verläufe werden schwerer. Unabhängig davon werden höhere IgG4 Spiegel auch noch mit einer ganzen Reihe von Krankheiten in Verbindung gebracht, die völlig unabhängig von dem sind, wogegen geimpft wurde.

Engler berichtet über die offiziellen Schätzungen für die letzte „Grippesaison“ im Vereinigten Königreich aus diesem Dokument:

Der Abstract lautet wie folgt:

Hintergrund

Wir berichten über die vorläufige Wirksamkeit des Grippeimpfstoffs in der Saison 2023/2024 für drei Studien, nämlich die Primärversorgung in Großbritannien, Krankenhausumgebungen in Schottland und Krankenhausumgebungen in England.

Methoden

Zur Schätzung der Impfstoffwirksamkeit wurde ein Test-Negativ-Design verwendet.

Ergebnisse

Die geschätzte Impfstoffwirksamkeit gegen alle Influenza-Arten lag bei Kindern im Alter von 2 bis 17 Jahren zwischen 63 % (95 % Konfidenzintervall 46 bis 75 %) und 65 % (41 bis 79 %), bei Erwachsenen im Alter von 18 bis 64 Jahren zwischen 36 % (20 bis 49 %) auf 55 % (43 bis 65 %) bei Erwachsenen zwischen 18 und 64 Jahren und von 40 % (29 bis 50 %) auf 55 % (32 bis 70 %) bei Erwachsenen ab 65 Jahren.

Schlussfolgerungen

Während einer Zeit, in der Influenza A(H1N1) und A(H3N2) im Vereinigten Königreich gleichzeitig zirkulierten, wurde die Wirksamkeit des Grippeimpfstoffs sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen nachgewiesen.