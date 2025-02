BOOM! Eine Karte der Neuen Weltordnung von 1942!

Dieser Anfang 1942 in Philadelphia veröffentlichte „Umriss der Neuen Weltkarte der Nachkriegszeit“, erstellt von Maurice Gomberg, zeigt einen Vorschlag zur Neuordnung der Welt nach einem Sieg der Alliierten gegen die Achsenmächte.

Sein Titel bezieht sich auf eine „Neue Weltordnung“, ein vages Konzept, dessen viele Definitionen sich oft widersprechen.

Im Kern der NWO steht jedoch immer die Vorstellung, dass eine kleine Gruppe mächtiger Einzelpersonen, Institutionen, Industrien und/oder Nationen die Welt in die richtige Richtung (also in Richtung „Vereinigung“) führen muss.

Dies mag gegen den Willen der Welt sein (und wird daher, zumindest in einigen Versionen der NWO-Geschichte, im Verborgenen getan), aber letztlich ist es zu ihrem eigenen Wohl.

Präsident George Bush sen. verwendete die NWO ausdrücklich, um die Ziele der USA in einer Welt nach dem Kalten Krieg zu bezeichnen.

Der Begriff hat eine viel ältere Geschichte als der Kalte Krieg oder sogar beide Weltkriege. Manche würden sogar sagen – und jetzt begeben wir uns etwas voreilig in das Feld der Verschwörungstheorien –, dass er bis in die Römerzeit zurückreicht, wie das (abgewandelte) Zitat des römischen Dichters Vergil auf der Rückseite des amerikanischen Großsiegels und (ob bedeutsam oder nicht, seit 1935) auf der Rückseite des Dollarscheins bezeugt: Novus Ordo Seclorum – wörtlich: „Eine neue Ordnung für die Ewigkeit“.

In einem modernen Kontext war es der britische Imperialist Cecil Rhodes (der Rhodesien seinen Namen gab und auch das Rhodes-Stipendium, das Bill Clinton erhielt), der als erster eine föderale Weltregierung vorschlug, die von den USA und dem britischen Empire durchgesetzt werden sollte.

US-Präsident Woodrow Wilson ließ sich von einem ähnlichen Konzept inspirieren, als er nach dem Ersten Weltkrieg seine Pläne für einen Völkerbund entwarf. (Der sich abzeichnende Zusammenbruch der globalistischen Weltordnung)

Die meisten faschistischen Regimes in den 20er, 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts schlugen ebenfalls eine Art Neue Weltordnung vor – die meisten bezeichneten sich sogar als „Neue Ordnung“.

HG Wells – der Autor des „Kriegs der Welten“ – schrieb „Die offene Verschwörung“ (1928), in dem er seine Bemühungen beschreibt, Intellektuelle für die Idee einer Weltsozialdemokratie zu gewinnen, und „Die Neue Weltordnung“ (1940), in dem er detailliert beschreibt, wie eine Generation des Kampfes notwendig sein wird, um die Gegner einer solchen Weltregierung zu bezwingen.

Aus diesem groben Überblick lässt sich ebenso grob der Schluss ziehen, dass die Eine-Welt-Regierung das überwiegend wohlwollende projizierte Ergebnis einer optimistischen, positivistischen, sozialistischen und/oder imperialistischen (oder in manchen Fällen nationalsozialistischen ) Weltanschauung sei, eine Art säkulares Neues Jerusalem, die beste aller möglichen Welten.

300x250

Der Tod des Kommunismus, der als Ideal viel früher starb als sein Imperium, kann als das ultimative Argument gegen diese Philosophie angesehen werden.

Interessanter Fakt auf der Karte: Deutschland ist unter Quarantäne gestellt.

Man kann ein Pferd zum Wasser führen, aber man kann es nicht zwingen, diese Ressource gleichmäßig mit den anderen Pferden zu teilen. Die Philosophie des Menschen lautet nicht: Arbeite so viel du kannst, konsumiere so viel du brauchst, sondern: Arbeite so wenig du musst, konsumiere so viel du kannst. Karl Marx wurde von Gordon Gekko besiegt.

300x250 boxone

Und doch bleibt der Optimismus bestehen – denn was soll er sonst tun? Angesichts der anhaltenden Bemühungen, die Welt zu verbessern, sie zu „vereinen“, hat sich der Widerstand gegen NWO-ähnliche Gruppen, Institutionen und Absichten zu einer Unzahl von Theorien verdichtet, von denen die meisten konspirativer Natur sind ( das würde ich auch sagen, oder nicht) und die alle die Fahne der Freiheit (für säkular Denkende) oder der Religion (für diejenigen, die vermuten, dass das Ende der Zeiten mit jeder Abstimmung einer UN-Resolution näher rückt) hochhalten.

An dieser Stelle muss sich ein Überblick darauf beschränken, einige der vielen Verschwörungskonstellationen zu nennen, die im Verdacht stehen, die Neue Weltordnung im Geheimen zu leiten.