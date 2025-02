Die versteckten Gefahren der KI im Finanzwesen

Teile die Wahrheit!

Jim Rickards hat vor Kurzem für Abonnenten von Insider Intel einen überzeugenden Artikel zum Thema KI-Risiken veröffentlicht .

Darin diskutiert Jim einen anderen Weg, wie KI die Märkte zum Absturz bringen könnte. Einen Weg, der völlig losgelöst ist von dem DeepSeek-, China- und NVIDIA-Aspekt, den wir in der letzten Woche behandelt haben.

Heute werden wir seine wichtigsten Punkte durchgehen und im Detail untersuchen.

Hier ist Jim:

„Die größte Gefahr entsteht, wenn eine große Gruppe von Vermögensverwaltern, die Billionen von Dollar an Vermögenswerten verwalten, dieselben oder ähnliche KI-Algorithmen in einer Risikomanagementfunktion einsetzen.

Ein einzelner Roboter, der für einen bestimmten Vermögensverwalter arbeitet, weist den Verwalter an, Aktien in einem zusammenbrechenden Markt zu verkaufen. (Abgewerteter Dollar wird zum Crash führen – globale Schulden erreichen 326% des BIP)

In einigen Fällen kann der Roboter autorisiert sein, einen Verkauf ohne weiteres menschliches Eingreifen einzuleiten.

Für sich genommen mag das für einen einzelnen Manager die beste Vorgehensweise sein. Insgesamt führt eine Verkaufskaskade ohne ausgleichende Kaufaufträge von aktiven Managern, Spezialisten oder Spekulanten zu einem regelrechten Kursrutsch. Eine Verstärkung durch Rückkopplungsschleifen macht die Sache noch schlimmer.

Einzelne KI-Systeme haben verschiedene Auslösepunkte für Verkäufe. Nicht alle werden gleichzeitig ausgelöst, aber alle werden schließlich ausgelöst, da Verkäufe weitere Verkäufe nach sich ziehen, was wiederum mehr automatisierte Systeme auslöst, die den Verkaufsdruck erhöhen, und so weiter.

Unter den Robotern gibt es keine Querdenker. Die Einbindung von Stimmungen in Systeme befindet sich noch in einem primitiven Stadium.“

Dies ist ein gutes Beispiel dafür, warum ich Jims Arbeiten lese. Er geht Themen immer aus einem einzigartigen und durchdachten Blickwinkel an.

Dieses Risiko ist eindeutig real. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem Handelsunternehmen LLMs (KI-Modelle) in ihre proprietären Algorithmen integrieren.

Was passiert, wenn die Mehrheit der Handelsunternehmen dieselbe KI-Software für ihren Handel verwendet? Beispielsweise ist es wahrscheinlich, dass viele Vermögensverwalter die ChatGPT-Modelle von OpenAI in ihre Algorithmen integriert haben.

Da DeepSeek R1 das neue Glanzstück ist, steigt möglicherweise ein erheblicher Teil der Firmen auf dieses Modell um.

Vielleicht geht DeepSeek den Handel auf eine völlig andere Weise an. Was passiert, wenn ChatGPT Daten bullisch interpretiert, DeepSeek jedoch dieselben Informationen als bearistisch ansieht?

Das bedeutet, dass die Veröffentlichung eines neuen Spitzenmodells tatsächlich die Richtung des Marktes ändern könnte. Es ist neuer, intelligenter und geht davon aus, dass Aktien um 40 % überbewertet sind! Verkaufen!