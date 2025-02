Ein gespaltenes Land, ein Kanzlerkandidat der die Wähler verachtet – noch ist Deutschland nicht verloren

Teile die Wahrheit!

Klare Wahlgewinnerin der vorgezogenen Bundestagswahl ist die AfD. Sie hat ihr Wahlergebnis verdoppelt. Die Verlierer sind Christian Lindner und die FDP und das BSW mit Sarah Wagenknecht an der Spitze. Beide sind raus. Das wird die Republik verkraften.

Was sie vielleicht nicht so schnell verkraften wird, ist die Spaltung, die diese Wahl hinterlassen hat. Ein Graben, der sich schon vor der Wahl quer durchs Land zog, wird sich nun noch vertiefen – doch noch ist Deutschland nicht verloren. Ein Kommentar von Frank Schwede

Nie war das Land tiefer gespalten als nach dieser Wahl. Das aber war schon Wochen vor der Wahl aus den Umfragen ersichtlich. Der Graben zieht sich quer durchs Land und durch alle Gesellschaftsschichten.

Egal, ob Arbeiter oder Akademiker – nie wurde im Wahlkampf derartig polarisiert als bei dieser Wahl, die von vielen Experten sogar als historisch gewertet wird.

Klar ist schon jetzt: Auf der Seite der Verlierer stehen nicht nur die FDP und das BSW, sondern in erster Linie die Wähler. Ganz egal, für welche Partei sie sich an der Wahlurne entschieden haben.

Niemand wird das bekommen, was er sich von der Wahl erhofft hat – eine politische Wende – oder um es mit den Worten von Alt-Bundespräsident Roman Herzog zu sagen, einen Ruck.

Den wird es in der erhofften Weise nicht geben. Obwohl die AfD die eigentliche Gewinnerin der Wahl ist und sie ihr Wahlergebnis sogar verdoppeln konnte, wird sie nicht zu den Koalitionsgesprächen an den Tisch geladen. Die Brandmauer ist eben eine feste Burg.

So viel seht schon jetzt fest: Der künftige Bundeskanzler und BlackRock-Jünger Friedrich Merz wird eine schwarz-rote Koalition bilden. Und die SPD kann im Grunde nichts dagegen tun, als mitzumachen, weil sie ihr Wahlergebnis fast halbiert hat und künftig nur noch mit 120 Mitgliedern statt ihren bisherigen 206 Mitglieder in den Bundestag einzieht. (Wisst ihr eigentlich, was ihr gewählt habt…? Wahlbetrug 1 Tag nach der Wahl!)

In dieser Koalition werden die Sozialdemokraten so viele Ministerien bekommen, wie in keiner anderen Koalition zuvor. Und da Merz quasi in Rekordtempo unmittelbar nach der Wahl der SPD noch vor Beginn der Sondierungsgespräche den Sozialdemokraten das Innenministerium zum Geschenk gemacht hat, kann sich jeder mit ein bisschen Fantasie ausmalen, was das bedeutet: Nancy Faeser wird ihrem Amt als Innenministerin treu bleiben.

Das heißt, in der Migrations- und Sicherheitspolitik, die Merz im Wahlkampf zum zentralen Thema erklärt hat, wird sich unter Faeser nichts ändern. Damit haben die Sozialdemokraten schon jetzt ihr Ziel erreicht – es können weiter ungehindert Migranten in beliebig hoher Zahl einreisen.

Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern

300x250

Wenige Wochen vor der Wahl noch tönte Merz, dass es für all die Probleme im Land, einen grundsätzlichen Politikwechsel bräuchte. Doch davon ist jetzt anscheinend nicht mehr die Rede – frei nach dem Motto: was interessiert mich das Geschwätz von gestern.

Der Wähler hat sein Kreuzchen gemacht, jetzt hat er gefälligst seinen Mund zu halten. Das kann man nur noch als Wählerverachtung bezeichnen, die mittlerweile ein historisches Ausmaß erreicht hat. Anders kann man das schon nicht mehr in Worte fassen.

Die meisten Menschen haben einfach nur genug von all dem woken Unsinn, der seit dem Start der Ampel getrieben wird. Nun, nach der Wahl, ist das Licht am Horizont in weite Ferne gerückt – wen aber wundert´s, doch nur den, der noch immer blauäugig im festen Glauben ins Wahllokal geht, dass er mit seiner Stimme etwas verändern kann und dass in Deutschland noch immer demokratische Werte herrschen. Aber diesen Zeiten gehören nun ein für allemal der Vergangenheit an.

Die Gründe dafür sind einfach erklärt und klingen zugegebenermaßen ein wenig nach Verschwörungstheorie, doch es gibt im Hintergrund ein kriminelles Kartell, das seit langem eine Agenda verfolgt, um den Westen auszubeuten und zu zerstören.

300x250 boxone

Das Schlimme daran ist, dass ein Großteil dieser Agenda mit eigenen Steuergeldern finanziert wird, während staatliche Institutionen und Nichtregierungsorganisationen für die Spaltung der Gesellschaft sorgen. Man nennt das Social Engineering.