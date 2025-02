Etwas Tiefergehendes ist hier im Gange: Jeder Aspekt des Lebens wird seiner Farbe beraubt – was steckt dahinter?

Aristoteles vertrat die Ansicht, dass die Form eines Bildes eher dessen Seele und Bedeutung widerspiegelt, als seine Farbe.

Spätere Denker, wie Rousseau und Kant, stimmten dem zu und erklärten, dass die Zeichnung von Formen das ist, was der Farbe Leben verleiht.

Die Farbe kann der Kunst nur einen besonderen Reiz verleihen, hat aber keinen Einfluss auf das ästhetische Urteil, da sie rein sensorisch ist.

In der westlichen Welt steht Farbe also für Chaos, während die Form für Ordnung und Rationalität steht. Vielleicht ist das der Grund, warum Marken, die „ernst genommen“ werden wollen, gedämpfte Schaufenster wählen, im Gegensatz zu einem farbenfrohen Buchladen, der keine solchen Ambitionen hat.

Aber der Minimalismus geht noch weiter.

Als die Modernisten alle Details aus dem architektonischen Design entfernten, war dies eine Art extremer Rationalismus, der alles auf seine Grundform reduzierte.

Adolf Loos schwärmte: „Wir haben das Ornament hinter uns gelassen und eine schlichte, schmucklose Einfachheit erreicht.“

Die Farbe war primitiv und musste mit allem anderen entsorgt werden – nur die Form zählte.

Das Ergebnis war eine kopierte, farblose Architektur, die von nirgendwo her stammt und doch überall existiert.

Es gibt keine einheitliche Erklärung für die uneinheitliche Entwicklung in den verschiedenen Branchen. Aber kommerzielle Anreize sind ein wichtiger Grund: Einen möglichst breiten Geschmack ansprechen und niemanden beleidigen.

Die Befriedigung homogener Massenmärkte steigert die Gewinne in allen möglichen Bereichen. In der Musik gibt es eine ähnliche Entwicklung, bei der die Komplexität reduziert wird, um ein weltweites Streaming-Publikum anzusprechen.

Um auf Platon zurückzukommen: Vielleicht ist die beste Kunst diejenige, die sinnliche und rationale Belange gleichermaßen berücksichtigt.

Die Barockkunst überwältigte die Sinne mit Farben – aber mit genug Form, um den Betrachter zutiefst herauszufordern…

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 27.02.2025