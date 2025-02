Der Vatikan ist infiltriert: Der Tiefe Staat und die Tiefe Kirche – widersprüchlichen Botschaften zur Gesundheit des Papstes

Teile die Wahrheit!

Der Vatikan wurde infiltriert! Erzbischof Carlo Maria Viganò wurde exkommuniziert, weil er die Rolle von Papst Franziskus beim „Great Reset“, die Korruption im Vatikan und die finsteren Pläne des „Deep State“ aufgedeckt hat.

Die Kirche wird von innen heraus zerschlagen – Wahrheitsverkünder werden zum Schweigen gebracht, globalistische Eliten werden geschützt und grausame Verbrechen werden vertuscht. Was verbirgt der Vatikan? Wer kontrolliert den Papst wirklich?

Die Exkommunikation von Erzbischof Carlo Maria Viganò: Eine brutale Enthüllung der Korruption im Vatikan und der globalistischen Agenda

Eine Warnung, die zu gefährlich ist, um sie zu ignorieren! Die katholische Kirche war gerade Zeuge einer der schockierendsten und folgenreichsten Exkommunikationen der modernen Geschichte. Erzbischof Carlo Maria Viganò, einst eine angesehene Stimme im Vatikan, wurde nun verstoßen – nicht wegen Ketzerei, nicht wegen Unmoral, sondern weil er die Wahrheit sagte .

Dies war keine gewöhnliche Bestrafung, sondern ein kalkulierter Schachzug von Papst Franziskus, einem Mann, den Viganò kühn beschuldigt hat, ein wichtiger Vollstrecker des Great Reset und Kollaborateur einer finsteren globalen Verschwörung zu sein. Und wie es das Schicksal wollte, ist Papst Franziskus, der Drahtzieher dieser Exkommunikation, inzwischen schwer erkrankt und seine Macht schwindet.

Aber warum wurde Viganò tatsächlich exkommuniziert? Welche Geheimnisse enthüllte er, die den Vatikan und seine verborgenen Herren in Angst und Schrecken versetzten ? Lassen Sie uns die explosiven Enthüllungen enthüllen, die sowohl die Kirche als auch die Welt erschütterten. (Der Papst bereitet sich auf seinen irdischen Abschied vor, nachdem er die Jesuiten-Konklave manipuliert hat, bei dem der erste afrikanische Papst nominiert werden soll!)

Der Verrat des Vatikans: Die Rolle des Papstes beim „Great Reset“

Viganò nimmt kein Blatt vor den Mund. Er warf Papst Franziskus offen vor, er würde die katholische Kirche systematisch zerschlagen und in eine globalistische, freimaurerisch inspirierte Organisation umgestalten – eine Organisation, die nicht mehr Gott, sondern den Mächten der Finsternis dient .

Der „Great Reset“, ein Begriff, der vom Weltwirtschaftsforum (WEF) verwendet wird, ist eine Initiative zur Umgestaltung der Weltwirtschaft, der sozialen Strukturen und sogar der menschlichen Freiheiten.

Es ist keine Verschwörungstheorie mehr; es ist eine offen diskutierte Agenda , die von Milliardären, Unternehmenseliten und Regierungen weltweit vorangetrieben wird. Und im Zentrum dieser Transformation steht laut Viganò Papst Franziskus – Hand in Hand mit der globalistischen Elite, die das Christentum für eine Neue Weltordnung verkauft .

Geht es Papst Franziskus gut oder ist er in großer Gefahr? Die widersprüchlichen Botschaften zur Gesundheit des Papstes

Der Zustand von Papst Franziskus sei am Dienstagabend „weiterhin kritisch, aber unverändert“, so der Vatikan. Nachdem Franziskus am Morgen die Eucharistie empfangen hatte, arbeitete er am Nachmittag noch etwas. Die Ärzte halten seine Prognose weiterhin vertraulich.

Trotz der oft überraschend kurzen Stellungnahmen des Vatikans, die einen optimistischen Eindruck hinsichtlich des Gesundheitszustands von Papst Franziskus vermitteln sollen, lässt sich wohl nicht leugnen, dass sich sein Zustand seit seiner Einlieferung ins Krankenhaus stetig verschlechtert hat.

Trotz der Geheimhaltung des Vatikans hinsichtlich des Gesundheitszustands von Papst Franziskus scheint es nicht zu leugnen, dass sich sein Zustand seit seiner Einlieferung ins Krankenhaus am 14. Februar stetig verschlechtert hat. Die Katholiken werden nun aufgefordert, für seine geistige Gesundheit zu beten.

Wie die ganze Welt inzwischen weiß , wurde Papst Franziskus am Freitag, dem 14. Februar, ins Gemelli-Krankenhaus in Rom eingeliefert, nachdem er mehrere Wochen lang an einer Bronchitis gelitten hatte.

Bei seiner Ankunft wurde in einer Pressemitteilung an die vatikanischen Medien Fieber diagnostiziert. Sein Zustand verschlechterte sich über das Wochenende leicht, bevor er sich anscheinend stabilisierte. Am 18. Februar teilte der Heilige Stuhl der vatikanischen Presse dann in einem kurzen Update mit, dass der Papst eine doppelseitige Lungenentzündung habe.