Helen Hadsell: Die Königin der Manifestationskraft – das war ihr Geheimnis! (Videos)

In den 1950er Jahren entdeckte die Amerikanerin Helen Hadsell eine Formel, um die „Realität“ zu ihrem Vorteil zu manipulieren.

„Was mich faszinierte, war die Tatsache, dass man alles bekommen kann, was man will, wenn man nur weiß, was es ist.“ Sie verwendete ihre Formel jahrzehntelang mit einer Erfolgsquote von 100 Prozent und gewann von 1950 bis 1970 Tausende von Preisen, was auch immer sie sich in den Kopf setzte. Ihr Geheimnis?

Die SPEC-Methode: Auswählen, Projizieren, Erwarten und Sammeln. Eine Kombination aus positiven Gedanken, Visualisierungen und kreativer Kraft. „Der Geist schafft die Realität. (…) Man braucht kein Glück. „Sie müssen sich konzentrieren“, sagte Hadsell.

Wenn Sie sich alles wünschen könnten, was Ihr Herz begehrt, und es in Ihrem Leben verwirklichen könnten, wäre das nicht wunderbar und auch unglaublich?

Doch Helen Hadsell – einer gewöhnlichen Hausfrau aus Irving, Texas – gelang genau das. Sie schien über unbegrenzte Manifestationskraft zu verfügen. Hadsell hatte eine Geheimformel entwickelt, um alles zu verwirklichen, was sie sich im Leben wünschte, indem sie Tausende von Preisen bei Wettbewerben gewann und ihre gesundheitlichen Probleme überwand.

Sie verließ sich auf das Gesetz der Anziehung und nutzte ihre Gedanken, Gefühle und Vorstellungskraft, um das anzuziehen, was sie auswählte.

Die Amerikanerin Helen Hadsell wuchs während der Weltwirtschaftskrise auf. Das Überleben war eine tägliche Herausforderung und es herrschte Mangel an allem.

Ihre Eltern sagten ihr: „Wenn du etwas willst, musst du dafür arbeiten.“ Mit ihrer Neugier und Hadsells Überzeugung, dass es einen besseren Weg geben muss, war sie offen dafür, den Schlüssel zur Manifestationskraft zu finden.

Alles begann im Jahr 1948, als Hadsell den heutigen Bestseller von Norman Vincent Peale, „Die Kraft des positiven Denkens“, las. Eine Idee faszinierte sie: „Gedanken schaffen Ergebnisse.“

Sie beschloss, es auszuprobieren und fing im Kleinen an: Sie nahm an einem Wettbewerb teil, bei dem es darum ging, einen Slogan für Coca Cola zu entwickeln. Sie stellte sich vor, dass sie gewonnen hatte, spürte die Freude, hörte, wie ihr Name gerufen wurde. Wochen später erhielt sie den Anruf. Sie hatte gewonnen und den Preis erhalten.

Ein Sieg war Hadsell nicht genug. Sie wollte einen Beweis, dass ihre Methode funktionierte. Sie nahm an einem weiteren Wettbewerb teil. Und viele andere danach.

Von 1950 bis 1970 gewann sie Tausende von Preisen: Fernseher, Küchengeräte, Kühlschränke, eine Mikrowelle, eine Nähmaschine, Rollschuhe, Möbel, einen neuen Fußboden, Geldpreise, alle möglichen Reisen, Abendessen, Karten für Broadway-Shows, ein Fahrrad und sogar ein Auto.

Insgesamt gewann sie Preise im Wert von über einer Viertelmillion Dollar. Ihr größter Preis im Jahr 1970 war ein Traumhaus. „Es gab zwei Millionen Einsendungen, aber ich wusste, dass ich gewinnen würde“, sagte Hadsell.

Die Leute begannen, sie „die Wettbewerbskönigin“ zu nennen. Einmal gewann sie 33 Auszeichnungen in einem Monat. „Man kann es Zufall oder Fügung nennen, aber es ist immer passiert“, sagte der Rekordsieger.

Hadsell hatte jedoch nicht einfach nur „Glück“. Sie hatte ein System. 1969 schrieb Hadsell ein Buch mit dem Titel „The Name It and Claim It Game“. Sie verriet, wie sie jeden Wettbewerb gewonnen hat.

Die SPEC-Methode

Ihr Geheimnis? Sie verwendete eine wirkungsvolle Methode, die sie SPEC nannte: „Select it, Project it, Expect it und Collect it“ (Wählen Sie es aus, projizieren Sie es, erwarten Sie es und sammeln Sie es), sagte Hadsell.

„Und das ist das Geheimnis, wenn es ein Geheimnis gibt. Es ist eine wirkungsvolle Methode. Glauben Sie mir, denn bei mir hat es funktioniert, und ich bin niemand Besonderes, aber so habe ich alles erreicht, was ich je wollte.“

Hadsell war ein Pionier auf dem Gebiet der Manifestation. Sie verfügte über eine Methode, mit der sie durch ihre Gedanken, Visualisierungen, Emotionen und Handlungen alles erreichen oder in ihrem Leben manifestieren konnte, was sie sich vornahm.

Mit der SPEC-Methode konnte sie ihre kreative Kraft bündeln, indem sie etwas auswählte, genau das auswählte, was sie anziehen wollte (Auswählen), es sich vorstellte (Projizieren), seine Lieferung erwartete, einschließlich der damit verbundenen Emotionen (Erwarten), und es dann einsammeln konnte (Sammeln).

Jeder kann die SPEC-Methode nutzen

1. Auswählen ( auswählen )

Wählen Sie aus, was Sie möchten, bis ins kleinste Detail. Bestimmen Sie alle gewünschten Merkmale, als würden Sie ein Gericht aus einem Menü zusammenstellen und nehmen Sie die erforderlichen Anpassungen entsprechend Ihren Vorlieben vor. Sie können mit den Dingen beginnen, die Sie für möglich halten.

Dies knüpft an den „Erwartungs“-Teil dieser Methode an (Punkt 3). Auf diese Weise können Sie sich leicht selbst beweisen, dass Sie bewusst manifestieren können, indem Sie in Ihrem Leben einige relativ schnelle und einfache Erfolge erzielen.

Je öfter Sie dies tun, desto mehr werden Sie an Ihre Stärke und Fähigkeit glauben, es immer wieder zu tun. Mit diesem Vertrauen können sich die größeren Dinge viel einfacher und schneller manifestieren. Sobald Sie wissen, was Sie wollen, fahren Sie mit dem zweiten Schritt in diesem Prozess fort: der Projektion.

2. Projizieren ( Projekt )

Sie können projizieren, indem Sie Ihre Vorstellungskraft nutzen und sich etwas wünschen. Nachdem Sie sorgfältig ausgewählt haben, was Sie möchten, ist es sehr wichtig, sich vorzustellen, dass Sie das bereits in Ihrem Leben haben. Erleben Sie alle Emotionen, die damit einhergehen. Sie vertiefen sich in das Gefühl, es bereits erreicht zu haben, bis kein Zweifel mehr daran besteht, dass es sich bereits manifestiert hat.

Dabei handelt es sich nicht um die Projektion Ihres manifestierten Wunsches in die Zukunft, sondern um eine visualisierte Projektion des Wunsches, dass sich etwas bereits im Jetzt manifestiert. Wissen und fühlen, dass es bereits Teil Ihres Lebens ist. Projizieren Sie, was Sie erwarten.

3. Erwarten (erwartet)

Wenn Sie die Metapher einer Mahlzeit verwenden, die Sie aus einem Menü zusammengestellt und bestellt haben, erwarten Sie auch, dass diese bald darauf eintrifft. Sie wissen, dass das Essen für Sie zubereitet wird und erscheinen wird. Die gleiche Art von Erwartung verwenden wir auch in unseren Manifestationen.

Wir geben die Bestellung auf, indem wir das Produkt auswählen, projizieren und auf seine Ankunft warten. Je positiver Sie denken, desto besser werden die Ergebnisse sein.

