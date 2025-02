Perverse Musikindustrie enthüllt: Kanye Wests Frau erscheint bei einem Elite-Ritual VÖLLIG NACKT bei den Grammys!

Teile die Wahrheit!

Kanye West und Bianca Censori haben nicht nur die Grammys 2025 gecrasht. Sie sind in eine von der Elite kontrollierte Veranstaltung geplatzt, haben ein im Voraus geplantes Demütigungsritual durchgeführt und wurden rausgeworfen, weil sie die Grenzen zu weit überschritten hatten – selbst für Hollywoods degenerierte Oberherren.

Dass Bianca Censoris Auftritt völlig entblößt war, hatte nichts mit „Mode“ oder „künstlerischem Ausdruck“ zu tun. Es war ein vollwertiges Initiationsritual der Elite, das in aller Öffentlichkeit durchgeführt wurde – so wie es bei diesen Branchentreffen immer der Fall ist, die von derselben okkulten Symbolik, sexueller Perversion und öffentlichen Demütigung geprägt sind.

Das einzige Problem? Diesmal war es zu offensichtlich.

Diesmal kam die Gegenreaktion nicht nur von Leuten, die aufgepasst hatten – sie kam von überall.

Und das zwang die Grammys zu einer panischen Aktion: Sie warfen Kanye und Bianca raus und taten so, als wären sie von Anfang an nicht in diesen Zirkus verwickelt gewesen.

Aber wir wissen es besser.

Die Grammys: Eine Fassade für Hollywoods okkulte Agenda

Das ist keine Spekulation. Es ist eine Tatsache. Jedes Jahr folgen diese Preisverleihungen derselben verdrehten Formel:

Überall auf der Bühne und bei den Aufführungen sind okkulte Symbole angebracht (das „allsehende Auge“, Schachbrettmuster, Pyramiden und rot-schwarze Farbschemata symbolisieren die Unterwerfung unter den Orden).

Offenkundig satanische Darbietungen , deren Ziel darin besteht, die Massen zu desensibilisieren und die offene Anbetung der Dunkelheit zu normalisieren.

Öffentliche Demütigungsrituale , bei denen bestimmte Prominente gezwungen werden, sich vor Millionen von Menschen zu erniedrigen, um ihre Gehorsamkeit gegenüber dem System zu beweisen.

Bianca Censori trug nicht nur ein Outfit. Sie wurde als Opfer präsentiert.

Demütigungsritual: Der beliebteste Kontrollmechanismus der Branche

So funktioniert Hollywood. Bevor eine Person ein bestimmtes Maß an Macht oder Ruhm erreicht, muss sie gebrochen und umprogrammiert werden.

Die Branche tut dies durch:

Sexuelle Ausbeutung: Sie drängen Menschen dazu, sich auf eine Art und Weise zu erniedrigen, die sie vor dem Eintritt in das System nie getan hätten. Öffentliche Demütigung: Sie zwingen Prominente, extreme Peinlichkeiten auf sich zu nehmen, um ihre Unterwerfung zu erzwingen. Erzwungene Isolation: Sie trennen sich von ihren alten Freunden, ihrer Familie und ihrem Unterstützungssystem und werden dadurch völlig von der Industrie abhängig.

Was Bianca Censori tat, war nicht ihre Entscheidung. Es war eine erzwungene Initiation. Und Kanye West, der jahrelang gegen die Branche gekämpft hat und trotzdem noch immer in ihr gefangen ist, spielte seine Rolle als stiller, schwarzgekleideter Betreuer.

Denken Sie darüber nach: