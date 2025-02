US-Senator droht lebenslange Haft, nachdem Kinderhandelsring beim Super Bowl aufgedeckt wurde (Video)

From an episode of scrubs, Adrenochrome hidden in plain sight!🩸 pic.twitter.com/dAVjR1VXml

Und wir haben jahrelang Alarm geschlagen, während sie unermüdlich daran arbeiteten, die Wahrheit zu vertuschen. Doch jetzt sieht die Welt endlich, was sie die ganze Zeit über vor aller Augen versteckt haben.

Der von der Elite geführte Krieg gegen die Menschlichkeit ist nun offen zu Tage getreten. Dämonische Berühmtheiten wie Lady, die ein Album mit dem Titel „Chromatica“ herausgebracht hat, versuchen, Adrenochrom zu normalisieren.

Unterdessen nimmt Madonna auf Instagram Live an satanischen Ritualen teil, bei denen das Blut von Kindern im Spiel ist.

Die politische Elite hinkt der Unterhaltungsindustrie nur einen Schritt hinterher, wenn es darum geht, ihre Perversionen offen zur Schau zu stellen.

Es ist allgemein bekannt, dass der Super Bowl eines der größten Sexhandelsereignisse des Jahres ist. Daher ist es vielleicht keine Überraschung, dass Chuck Schumer sich dazu entschied, in einem Tweet darüber das vom FBI identifizierte pädophile Codewort „Pizza“ zu verwenden.

The Super Bowl is one of the largest sex trafficking events of the year and Chuck Schumer decided to use the FBI-identified pedophile code word “pizza” in a tweet talking about it.👇🏻

These people are sick and pure evil — you don’t hate them enough! @MaryFlynnONeil1… https://t.co/mv6mpQRXEM pic.twitter.com/z5FB2QFUdR

— LIZ CROKIN (@LizCrokin) February 2, 2025