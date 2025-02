Windkraft in Bedrängnis: Dunkelflauten treiben Betreiber in finanzielle Krise – hohe Mikroplastikbelastung bei Wildschweinen – Abrieb von Windkraftanlagen im Verdacht

Die Energiewende in Deutschland steckt in Schwierigkeiten. Besonders seit November häufen sich Dunkelflauten. Das schwache Windaufkommen wirkt sich negativ auf die Bilanzen der Windkraft-Betreiber aus (finanzmarktwelt: 31.01.25).

Historischer Tiefstand der Winderzeugung

Die Windstromproduktion in Deutschland hat diesen Winter einen neuen Tiefpunkt erreicht. Die Erzeugung liegt so niedrig wie seit vier Jahren nicht mehr.

Energieanalysten der Rabobank berechneten eine durchschnittliche Leistung von 18.000 Megawatt in dieser Saison – der schlechteste Wert seit dem Winter 2020/2021. Für die kommenden Wochen prognostizieren Experten erneut schwachen Wind.

Diese Entwicklung stellt große Energieversorger wie RWE AG, SSE Plc und Orsted A/S vor Herausforderungen. Patricio Alvarez, Senior Analyst bei Bloomberg Intelligence, hält dennoch höhere Strompreise für einen möglichen Ausgleich.

„Geringere Windressourcen in diesem Jahr beeinflussen definitiv die Gewinne von Orsted, RWE und SSE aus Offshore-Anlagen, obwohl dies durch höhere Strompreise und Kapazitätserweiterungen abgefedert werden könnte.“

Rückgriff auf fossile Brennstoffe

Die unbeständige Stromproduktion aus erneuerbaren Energien zeigt, wie dringend alternative Energiequellen benötigt werden. Um die Versorgung zu sichern, griffen Netzbetreiber verstärkt auf Kohle- und Gaskraftwerke zurück. Diese Maßnahme ließ die Strompreise steigen.

Besonders auffällig: Die Preisunterschiede zwischen Deutschland und Frankreich erreichten den höchsten Stand seit drei Jahren. Frankreich deckt seinen Strombedarf stark durch Atomkraft und exportiert derzeit erhebliche Mengen nach Deutschland.

Am kommenden Wochenende könnte die Stromerzeugung durch Windenergie erneut drastisch sinken – von etwa 20.000 Megawatt auf nur noch 5.000 Megawatt. Im Gegenzug erwarten Experten eine Solarleistung von rund 19.000 Megawatt, ein ungewöhnlich hoher Wert für den Winter. (Photovoltaik-Ausbau überlastet die Stromnetze – dunkelflaute im Winter – Deutschlands Stromversorgung vor dem Kollaps)

Probleme der Windkraft-Branche

Die Energiewirtschaft kämpft nicht nur mit schwachem Wind. Steigende Kosten, Lieferengpässe und hohe Zinsen erschweren den Ausbau der erneuerbaren Energien. Bereits seit der Pandemie stehen zahlreiche Projekte unter Druck.

Auch die Unternehmensführung der großen Windkraft-Firmen gerät ins Wanken. Mads Nipper, Vorstandschef des dänischen Betreibers Orsted, hat heute überraschend seinen Rücktritt erklärt. In seiner Amtszeit musste das Unternehmen mehrere hohe Abschreibungen hinnehmen.

Seit dem Höchststand Anfang 2021 ist die Orsted-Aktie um etwa 80 Prozent gefallen. Am Freitag lag das Papier in Kopenhagen nahezu unverändert, mit einem Rückgang von etwa 18 Prozent seit Jahresbeginn.

Hohe Mikroplastikbelastung bei Wildschweinen – Abrieb von Windkraftanlagen im Verdacht

Windkraft gilt als umweltfreundlich, doch bestimmte Aspekte geraten selten in den Fokus. Eine aktuelle Untersuchung deutet darauf hin, dass Windräder zur Verbreitung von PFAS, sogenannten Ewigkeits-Chemikalien, beitragen. Ein aussagekräftiger Indikator für PFAS-Belastung sind Wildschweinlebern.

Diese Wildschweine halten sich das ganze Jahr über in der Natur auf und nehmen Schadstoffe aus ihrer Umgebung auf. In Rheinland-Pfalz lagen die Werte in Proben so hoch, dass die Lebern nicht mehr verkauft werden durften. Laut Untersuchungen könnten Windkraftanlagen als Quelle infrage kommen (klimanachrichten: 29.01.25).

