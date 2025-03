8 Dinge, über die die Mainstream-Medien derzeit seltsam schweigen

Teile die Wahrheit!

Der Nachrichtenzyklus ist in letzter Zeit sehr vorhersehbar geworden. Die etablierten Medien finden immer wieder Fehler der Trump-Regierung und heizen diese solange an, bis sie wieder einen Fehler finden.

Konservative Medien reagieren darauf und greifen die Berichte der etablierten Medien auf und verteidigen die Trump-Regierung vehement. Gleichzeitig erhalten viele wichtige Themen nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Von Michael Snyder

Ich mache gerne auf Geschichten aufmerksam, die meiner Meinung nach viel zu selten thematisiert werden. Im Folgenden sind acht Dinge aufgeführt, über die die Mainstream-Medien derzeit seltsam schweigen …

#1 Unbekannte Flugzeuge fliegen weiterhin „völlig ungestraft“ über wichtige Militärstützpunkte in den gesamten Vereinigten Staaten …

Objekte mit fortschrittlicher Technologie fliegen weiterhin ungestraft über sensible Militäranlagen und kritische Infrastruktur. Trotz der fortschrittlichen Bildgebungs- und Sensortechnik des Pentagons sind Art, Zweck und Herkunft dieser rätselhaften Flugobjekte unbekannt, was eine Reihe dringender nationaler Sicherheitsbedenken aufwirft.

In Interviews mit „60 Minutes“ Anfang des Monats gaben zwei kürzlich pensionierte Vier-Sterne-Generäle der Air Force und der für die nordamerikanische Luftraumverteidigung zuständige Air Force-Kommandeur widerwillig zu, dass die „Drohnen“, die in den letzten Jahren in dramatischer Weise über wichtigen Militäranlagen herumlungerten, weiterhin ein verwirrendes Mysterium darstellen. (7 Maßnahmen der NATO-Länder, die darauf hindeuten, dass etwas wirklich Großes bevorsteht)

#2

Das Department of Government Efficiency hat herausgefunden , dass die Small Business Administration 5.593 Kredite an „Kreditnehmer vergab, deren einziger eingetragener Eigentümer zum Zeitpunkt der Kreditvergabe 11 Jahre oder jünger war“ …

Im Zeitraum 2020–2021 vergab die SBA 5.593 Kredite in Höhe von 312 Millionen US-Dollar an Kreditnehmer, deren einziger eingetragener Eigentümer zum Zeitpunkt der Kreditvergabe höchstens elf Jahre alt war.

Obwohl es möglich ist, dass Geschäftsvereinbarungen bestehen, bei denen dies legal ist, ist dies bei diesen 5.593 Krediten höchst unwahrscheinlich, da bei allen Krediten auch eine Sozialversicherungsnummer mit dem falschen Namen verwendet wurde.

#3 Inländische Terroristen haben kürzlich mehrere Brandsätze bei einem Tesla-Händler in Austin platziert, doch diese unglaublich alarmierende Geschichte ist bereits aus den Nachrichten verschwunden. Folgendes stammt aus einem kurzen ABC-News-Bericht über diesen Vorfall, der gestern veröffentlicht wurde …

Nach Angaben der Polizei von Austin wurden am Montagmorgen bei einem Tesla-Händler in Austin, Texas, mehrere Brandsätze gefunden.

300x250

Die Beamten hätten die „verdächtigen Sprengsätze“ entdeckt, nachdem sie kurz nach 8 Uhr Ortszeit zu einem Tesla-Händler auf der US Route 183 gerufen worden seien, und das Bombenkommando des Austin Police Department mit der Untersuchung beauftragt, hieß es in einer Erklärung der Polizei.

Die Sprengsätze seien als Brandsätze eingestuft worden und „ohne Zwischenfälle in Polizeigewahrsam genommen worden“, sagten Beamte.

#4

Linksradikale rufen bei regierungsfeindlichen Kundgebungen im ganzen Land offen zur Gewalt gegen Regierungsbeamte auf …

300x250 boxone

Ein anderer schwadronierte davon, Trump an den Knöcheln an einem Laternenpfahl aufzuhängen, bis er tot sei, und meinte: „Der einzige gute Faschist ist ein toter Faschist.“

Ein anderer Teilnehmer erklärte, dass sie „im Moment nichts anderes mehr hören als Gewalt“, und fügte hinzu: „Ich habe das Gefühl, wir haben die Kundgebungen hinter uns … wenn wir (Gewalt) tun müssen, dann müssen wir das tun.“