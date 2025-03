Episches neues Bohemian Grove-Ritual-Filmmaterial durchgesickert – Liste der geheimen Lager, Mitglieder und Schlüssel zu den Lagerstandorten (Videos)

Bemerkenswert ist, dass die diesjährige Zeremonie – mit vielen dramatischen Lesungen aus der Mysterienreligion der alten Kanaaniter, Luziferer und Babylonier – nur wenige Stunden nach dem Attentat auf Präsident Trump stattfand.

Der Beginn der Zeremonie, bei der der Sprecher „den Geist des Hains“ anruft.

Eine Gruppe von Fackelträgern in weißen Gewändern und Mänteln.

Bogenschützen in Kilts nähern sich der Bühne. Einige von ihnen tragen Helme mit einem roten Federbusch.

Fackelträger mit Kapuzen verlassen den Saal.

Darsteller tragen etwas, das wie ein verhüllter Körper aussieht.

Ein ominöser Fährmann kommt an.

Angesichts all der Krisen, die das Land durchmacht, müssen die Amerikaner fragen, warum unsere herrschende Klasse in Scharen nach Sonoma County in Kalifornien strömt, um an solch einer seltsamen „Freizeitbeschäftigung“ teilzunehmen.

Bemerkenswerte Einzelbilder des Filmmaterials finden Sie unten.

Infowars lobt die vielen Journalisten, die diesen Bericht möglich gemacht haben.

Wenig überraschend hat der Journalist „Dancer“, der die YouTube-Version hochgeladen hat , gerade berichtet, dass sie entfernt wurde:

bohemian grove has striked my content down. any lawyers out there willing to help me out. pic.twitter.com/2vsFZXR3Rb

— dancerco (@dancer_co) July 26, 2024