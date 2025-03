Freie Energie: Unterdrückte Geschichte und Hochtechnologie – von Keely, Bedini bis Tesla

Die Geschichte von John Keely, die man auf Wikipedia findet, ist ziemlich lang, aber es wird nur gesagt, dass er einige Erfolge hatte und ein Betrüger war. Es gibt Anzeichen für eine Verfälschung der Geschichte von John Keely durch die säkulare Fraktion, da es Zeitstempel über den Tag mit der Zahl 19 als Mittelpunkt gibt. Aber das ist nur eine kurze Geschichte.

So veröffentlichte beispielsweise die Philadelphia Press am 19. Januar 1899 einen illustrierten Artikel über die Ermittlungen der Zeitung zu Keelys Werkstatt. Die Zeitung behauptete darin, die Ermittlungen hätten bewiesen, dass Keelys Motive „eine Illusion und Täuschung“ gewesen seien und dass seine angeblichen mystischen Kräfte das Ergebnis eines Betrugs gewesen seien.

John Keely starb am 18. November 1898 und seine Beerdigung am 19. und 20. soll auf die Zahl 19 reduziert worden sein.

Denken Sie daran, dass die Zahl 19 ein Code der Matrix ist, der den Lauf der Geschichte manipuliert und Anzeichen dafür aufweist, dass ein Computerprogramm die Geschichte schreibt und den Lauf der Geschichte beeinflusst. Dies deutet darauf hin, dass die offizielle Geschichte von Keely fehlerhaft ist.

Einige wichtige Bilder von John Keelys Errungenschaften sind der Äther-Stressgenerator mit Spannung aufgrund der Polarisation des Ätherfelds :

Es ist ein Schwungrad wie eine Uhr mit einem Drehknopf, die Spannung kann je nach Standort eingestellt werden. Wenn Sie in Russland sind, können Sie die Parameter anders einstellen als in Japan oder China. Dies ist meine eigene Meinung, wenn ich mir die Zeichnungen von John Keely ansehe.

Denn Wissenschaftler glauben, dass John Keely ein Verständnis vom Universum hatte und dass das Magnetfeld auf der Erde und auch die Kombination von Schallschwingungen in der Luft eine Polarisation im Äther erzeugen.

Manche Leute glauben, dass die obige Struktur eine Drehbewegung erzeugt und diese dann auf den Wechselstromgeneratorkopf überträgt. Das stimmt mit der Idee von John Keely nicht. Der Motor von John Keely dreht sich wie eine Pendeluhr, ist aber größer und die Spannung wird von einem Pol bezogen. Das ist meine Erfahrung aus den Zeichnungen.

Andere Zeichnungen zeigen den Motor nur mit dem speziellen Schwungrad von John Keely, das mit einer Kugel oder einem anderen Motor verbunden ist. Aber das ist die Technologie, die John Keely kombiniert hat, um die Leistung zu erhöhen.

Allein das uhrenähnliche Schwungraddesign von John Keely ist eine große Sache, wenn es funktioniert. Die große Sache hier ist, dass wir uns noch einmal mit der wahren Natur des Erdmagnetfelds, der Natur des Schalls und der wahren Natur der Atome befassen müssen.

Wichtiger Hinweis : Der Keely-Motor war in den letzten 120 Jahren Gegenstand endloser Diskussionen. Das Originalpatent von John Ernst Worrell Keely wurde 1872 beim US-Patentamt eingereicht und befindet sich bis heute im Reservebereich von Engines, Hydro-Pneumatics und ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. In all diesen Jahren wurden keinerlei Hinweise auf seine Funktionsweise, seine Antriebsquelle oder sein Funktionsprinzip gegeben.

Woher also stammen die obigen Zeichnungen? Der Tartaria-Plot liefert eine Erklärung. Es wurde von der wahren Opposition gegen die Kontrolle der Wissenschaft beschafft und allen offengelegt.

Die wissenschaftliche Fraktion, die der göttlichen Autorität zum Wohle der Menschheit folgt, hat, obwohl sie keinen Ausweg für die Menschheit gefunden hat, bis in die 70er Jahre im Stillen gehandelt, was zur Freie-Energie-Bewegung und zu den technologischen Unterdrückungskriegen führte. In den 70er und 80er Jahren gab es viele Wissenschaftler, die die Freie-Energie-Elektrotechnologie erfanden.

Es scheint eine Revolution zu sein, die darauf abzielte, eine andere Weltstruktur zu etablieren. Von den 70er Jahren bis 2019 hat die Freie-Energie-Bewegung viele Schwankungen und Höhen und Tiefen erlebt.

Seit Ende 2019 hat sich mit der Covid-Pandemie das Internet stark verändert, Suchmaschinen indizieren Inhalte nicht mehr frühzeitig und blockieren sogar Inhalte über die Pandemie nach bestimmten Algorithmen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Freie-Energie-Bewegung untergegangen.

Historikern zufolge gleicht die Covid-19-Pandemie einem Putsch in den Reihen der Herrscher der Welt, darunter zwei Fraktionen, eine weltliche und eine geistliche, und die Menschen leiden unter den Folgen.

Zurück in die 70er Jahre bis 2019: Die Freie-Energie-Bewegung war in Foren sehr aktiv, und einige Foren wurden nach 2019 geschlossen. Berühmte Personen, die an der Entwicklung dieser Wissenschaft und Technologie für freie Elektrizität mitgearbeitet haben, sind typischerweise John Bedini, Edwin Gray, Don Smith, Eric P. Dollard usw. Sie werden heimlich von der göttlichen Fraktion in den Reihen der Weltherrscher geschützt.

John Bedinis Technologie: Ein plötzlicher Stromkreisunterbruch durch einen Transistor in Kombination mit einem magnetischen Schwungrad erzeugt eine gepulste Spannung zum Laden der Batterie, während die umgekehrte elektromotorische Kraft des Unterbruchs den Magneten antreibt, um den Vorgang fortzusetzen.

Es ist ein selbstlaufender Generator, der die Batterie auflädt! Dies ist die Grundlage der freien Energie auf Grundschul- und Oberschulniveau. Eric P. Dollard erklärte dies früher in seinen Lehrbüchern. Aber dann verschwand er aus den Foren und sprach nicht mehr viel über freie Energie.

Es war Eric P. Dollard, der das Wissen über die Ätherelektrizität beherrschte, es aber nicht weiterentwickelte. Worauf wartet Eric P. Dollard? Oder ist er wie Tom Bearden und Peter A. Lindemann, die verdächtigt werden, auf der säkularen Seite zu stehen ?

Die grundlegende Erfindung des Basic Generators, die John Bedini hinterlassen hat, ist wirklich wertvoll, wenn auch nicht besser als Solar, aber immer noch teuer in Bezug auf die Anzahl der Batterien:

John Bedinis US-Patent 6.545.444

Sein „School Girl“-Motor ist die Basisversion seiner größeren Mehrspulenmotoren, die das Prinzip demonstrieren und leicht nachgebaut werden können, zum Beispiel mit einem Fahrradrad. Am Rad sind mehrere Magnete angebracht, die in die Nähe einer bifilaren (Transformator-)Spule kommen, die um einen Eisenkern gewickelt ist.

Eine der Wicklungen ist die Leistungswicklung, die andere dient als Rückkopplungsspule, die den Transistor so steuert, dass der Schaltkreis schwingt, sobald sich ein Magnet am Rad der Spule nähert.

John Bedini und John Keely stehen auf derselben Seite, sie werden von der Göttlichen Autoritätsfraktion in den Reihen der Herrscher der Welt beschützt. John Keelys Technologie ist jedoch der von John Bedini überlegen. John Keelys Leben und Karriere wurden unterdrückt, bis sein Ruf ruiniert war.

Wenn Sie auf die Geschichte zurückblicken, die ich zusammen mit dem technologischen Krieg zwischen den beiden Fraktionen präsentiert habe, gibt es eine leicht erkennbare Möglichkeit: John Bedini stützte sich auf die Geschichte seines Verbündeten John Keely und zog Lehren aus der Erfahrung. Daher teilte John Bedini nicht zu viel mit und war sehr schweigsam über die Ether-Elektrotheorien.

Was John Keely über die Ether-Technologie wusste, war viel mehr als das, was durchgesickert war. Daher kann man sehen, dass John Bedini derjenige war, der die Rolle von John Keely fortsetzte.

Die Spitzentechnologie, die auf den wissenschaftlichen Grundlagen der Natur von Atomen (Materie) und Äther basiert, gehörte eigentlich zu den Menschen aus John Keelys Zeit, und John Keely selbst war sich dessen durchaus bewusst. Es ist nur schade, dass John Keely, ein Wissenschaftler, nicht wusste, wie man gegen politische Verschwörungen vorgeht.

Werk von John Ernst Worrell Keely – Materie und Elektrizität

Diejenigen, die sich mit verborgener und überragender Technologie auskennen, werden John Keely sogar mehr loben als Nikola Tesla. Es gibt eine Website, die mit ihrer technologischen Raffinesse prahlt, wenn sie John Keely erwähnt, aber was sie demonstrieren, ähnelt der Technologie von John Bedini (sie stehen auf derselben Seite).

Quellen: PublicDomain/infinite-energy-generator.blogspot.com am 02.03.2025