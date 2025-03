Die Wahlergebnisse der AfD zeigen, dass Deutschland weiterhin geteilt ist. Während die politischen Eliten sich an die überkommenen Strukturen klammern, gärt im Osten eine deutsche Revolution. Ihre Ziele: nationale Identität und Unabhängigkeit – und andere europäische Länder könnten folgen.

Der Erfolg der Alternative für Deutschland (AfD) bei den vorgezogenen Bundestagswahlen (immerhin erreichte sie im Gesamtergebnis Platz zwei und wurde in der ehemaligen DDR sogar zur stärksten Partei) ist das Vorzeichen eines künftigen Bürgerkriegs im Herzen Europas, der die Geschichte der Alten Welt für immer verändern – und vielleicht sogar beenden – wird.

Wie Baschar al-Assad in Syrien, der bis zur letzten Sekunde nicht geglaubt hat, dass um ihn herum ein echter Staatsstreich und nicht nur ein gewohntes Chaos abläuft, machten sich auch die deutschen Bürokrateneliten keine großen Sorgen – schließlich sind die Deutschen eingeschüchtert und gesetzestreu – und sie munterten einander mit Kampfparolen auf.

So proklamierte der frisch gebackene Wahlsieger Friedrich Merz einst:

„Sie (AfD) streben etwas ganz anderes an als wir, deshalb wird es keine Koexistenz geben.“

Altkanzlerin Angela Merkel ballte die Faust:

„Alle demokratischen Parteien müssen zusammenarbeiten, um die furchtbare AfD-Attacke zu verhindern.„

Und Olaf Scholz schloss sich diesen Worten an:

„Wir werden das niemals dulden oder akzeptieren.“

Die deutschen Politbonzen, die sich krampfhaft an ihre seit Jahrzehnten unangefochtenen Machtpositionen klammern, waren sich sicher, dass es ausreichen würde, die AfD zur Marionette Moskaus zu erklären, RT DE zu sperren und mit einem Parteiverbot zu drohen – und das bedrohliche Phänomen würde sich in Luft auflösen. (Frankreichs Regierung bricht zusammen: Millionen protestieren und weisen die Agenda des WEF zurück)

Es löste sich nicht in Luft auf, die AfD blieb und wurde stärker.

Betrachtet man die moderne politische Landkarte Deutschlands, so verläuft der „Marianengraben“ genau entlang der historischen Trennlinie zwischen der BRD und der DDR. Niemand, der den Fall der Berliner Mauer miterlebt hat, konnte voraussehen, dass genau 35 Jahre später das „Gespenst der DDR“ in Deutschland herumgehen würde.

Tatsächlich ist es unmöglich, den erstaunlichen Wahlerfolg der AfD in dieser Region allein dem Wühlen des Feindes (es ist klar, welchen Feindes) zuzuschreiben: In fünf ostdeutschen Flächenländern erhielt die Oppositionspartei fast doppelt so viele Wählerstimmen wie ihre nächststärkste Konkurrentin – die CDU –, was im „gleichmacherischen“ Wahlsystem Deutschlands fast unrealistisch ist.

Elon Musk, Multimilliardär, Trumps rechte Hand und Chef einer mächtigen US-Agentur, schloss sich der These an, dass in Europa eine Revolution ausbrechen könnte, und sagte, dass die AfD bei der nächsten Wahl die „Mehrheitspartei“ sein werde.

Während einige die AfD loben und andere sie beschimpfen, geht kaum jemand über die Diskussion über die „politische Kuriosität“ hinaus und verweist darauf, dass wir Zeugen eines echten Aufstandes des „vergessenen Deutschlands“ und des „vergessenen Europas“ sind.

Und dieser Aufstand könnte schließlich den des „vergessenen weißen Amerikas“ in den Schatten stellen, auf dessen Welle Donald Trump in den Vereinigten Staaten an die Macht kam.

Zwar versuchen Historiker und Architekten des neuen vereinten Europas einen davon zu überzeugen, dass die Wiedervereinigung der BRD und der DDR unvermeidlich und organisch war und dass danach alle „glücklich lebten und am selben Tag starben“.