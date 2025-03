Haben die Simpsons Trumps Tod vorhergesagt? (Video)

Im Juli 2024, nach einem Attentat auf Trump, tauchte ein manipuliertes Bild auf, das ihn in einem Sarg mit der Aufschrift „RIP Donald Trump 1946–2024“ zeigt.

Kürzlich ist ein Videoclip der amerikanischen Sitcom „Die Simpsons“ viral gegangen, in dem behauptet wird, die Show habe den Tod von US-Präsident Donald Trump am 12. April 2025 vorhergesagt.

Der virale Clip zeigt eine Figur, die Trump ähnelt und in einem Sarg getragen wird, umgeben von Politikern. Dies löste Gerüchte aus, die Show habe den Tod des Präsidenten vorhergesagt.

Diese Behauptungen sind jedoch falsch, da der Clip nicht aus einer echten Simpsons-Folge stammt.

Matt Selman, der ausführende Produzent der Simpsons, bestätigte, dass das Video gefälscht war und die Szene nie in der Serie vorkam.

Seit 2017 tauchen in den sozialen Medien immer wieder manipulierte Bilder und Videos auf, die angeblich zeigen sollen, wie die Simpsons Trumps Tod vorhersagen. Keines davon war jedoch zutreffend.

Es ist nicht das erste Mal, dass solche Vorhersagen die Runde machen. Im Juli 2024, nach einem Attentat auf Trump, tauchte ein manipuliertes Bild auf, das ihn in einem Sarg mit der Aufschrift „RIP Donald Trump 1946–2024“ zeigt.

Trotz der falschen Behauptungen haben die Simpsons im Laufe der Jahre einige überraschend genaue Vorhersagen gemacht. (Die gruseligsten Simpsons-Vorhersagen für 2025, die Sie umhauen werden: Inklusive des schockierenden Todes vom Papst)

In einer im Jahr 2000 ausgestrahlten Folge sagte die Show Trumps Präsidentschaft, den Aufstieg der Smartwatches im Jahr 1995 und die Entdeckung des Higgs-Bosons im Jahr 2012 voraus.

Diese Ereignisse haben die Vorstellung genährt, dass die Show die Zukunft vorhersagen kann.

Obwohl die Simpsons einige überraschende Vorhersagen gemacht haben, sollten Zuschauer bei viralen Videos und Bildern, die angeblich Ereignisse vorhersagen, vorsichtig sein.

300x250

Viele davon sind schlicht manipuliert oder erfunden und verbreiten im Internet Fehlinformationen.

300x250 boxone

Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie zieren seit mehr als drei Jahrzehnten unsere Bildschirme, und laut Internet hat die Serie einige unheimlich genaue Vorhersagen zu allen möglichen Themen getroffen, von Politik bis Technologie.

Aber was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass einige virale Posts über die Vorhersagen der Simpsons zu zukünftigen Ereignissen in Wirklichkeit gefälscht waren?

Die drei wichtigsten Simpsons-Vorhersagen oder Verschwörungstheorien entlarvt!

1. Der Brückeneinsturz in Baltimore im Jahr 2024

Dieses Bild mit Homer und Lisa, das angeblich den Einsturz der Baltimore-Brücke zeigt, wurde mit über 36 Millionen Aufrufen auf X viral. Auf den ersten Blick sieht das Bild echt aus, wurde aber tatsächlich mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.

Bei genauerem Hinsehen erkennt man zehn Zacken in Lisas berühmtem Haar, während die echte Lisa nur acht Zacken hat.

Auch Homers Haare sind ein Hinweis, da die Zickzacklinien deutlich schmaler sind als in der Serie. Oft gibt es verräterische Anzeichen, die ein gefälschtes Bild erkennen lassen, aber es wird immer schwieriger zu unterscheiden, was echt ist und was nicht.

2. Donald Trump wird Präsident der Vereinigten Staaten

Eine der berühmtesten „Vorhersagen“ der Simpsons war, dass Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten werden würde. Das stimmt teilweise. Lisa erwähnte Donald Trump in einer Folge aus dem Jahr 2000 tatsächlich als Präsidenten.

Das obige Bild, das oft mit Geschichten über die Präsidentschaftsvorhersage verbunden ist, stammt jedoch aus einer kurzen Folge namens „Trumptastic Voyage“, die 2015 ausgestrahlt wurde, nachdem Trump bereits seine Kandidatur für das Präsidentenamt angekündigt hatte.

Das Bild zeigt Trump und Homer auf einer Rolltreppe vor einer Menschenmenge mit „Wählen“-Schildern – eine Situation, die in der Realität bereits existierte (ohne Homer!), als die Animatoren es zeichneten.

Dieses Bild wurde oft als „Beweis“ dafür verwendet, dass die Simpsons einige zutreffende Vorhersagen getroffen haben.

About aikos2309 See all posts by aikos2309