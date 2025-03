Krisenvorsorge: Damit können Sie im Notfall den Kontakt zu Familie, Freunden und Kameraden aufrechterhalten

Teile die Wahrheit!

Wenn der Strom ausfällt hat hoffentlich jeder eine Radionuklidbatterie im Keller stehen… Dann hat man für die nächsten 10 Jahre genug Strom. Diese wurden übrigens in abgelegenen Funkrelais und Leuchttürmen verwendet.

Selbst wenn der Strom nur für einige Stunden weg ist sollte man vorgesorgt haben. Das Wichtigste, was man hierzu wissen sollte ist, dass die meisten Telefone sofort ausfallen.

Nicht einmal mehr mit dem Handy wird man den Notruf erreichen. Denn kaum ein Handymast hat eine eigene Notstromversorgung. 2016 wurde genau dieses Problem im Petitionsausschuss der Bundestages thematisiert.

Hier kommt ein Funkgerät ins Spiel!

PMR/DMR-Funk:

Vermutlich gibt es in jedem zweiten Haushalt ein paar PMR Funkgeräte. Sie sind sehr klein, leicht, günstig und vor allem einfach in der Anwendung. Jeder hat in einer Minute verstanden wie sie funktionieren.

Genau das wird meist unterschätzt, denn man muss immer zwischen denen unterscheiden, die mit Funktechnik experimentieren und „spielen“ wollen, und denen die sie praktisch anwenden müssen. Aus dem Grund sind Amateurfunkgeräte kompliziert und Profi-Funkgeräte einfach aufgebaut.

PMR darf auf 16 Kanälen mit 0,5 Watt genutzt werden. Durch die massive Verbreitung der Funkanwendung rechne ich mit der mittelfristigen Freigabe von noch mehr Frequenzen. Denn auf dem PMR Funk ist wirklich viel los und z.B. in den Städten kommen sich berufliche Nutzer davon schnell in die Quere.

Und regelmäßig funken Störer dazwischen (meist Kinder). Um auf recht kurze bis lange Entfernung mit anderen Menschen in Verbindung zu bleiben, oder für die Arbeit auf Baustellen usw. sind sie sehr gut zu gebrauchen.

Funkgerät Stabo FC 850 2er-Set

Dieses Komplettset enthält zwei hochwertige PMR-Funkgeräte des deutschen Herstellers Stabo sowie ein Tischladegerät mit zwei Steckplätzen. Beim FC 850 handelt es sich um ein wasserdichtes und schwimmfähiges Allwetter-PMR-Funkgerät mit Long-Range-Technologie.

Es verfügt somit über eine beachtliche Reichweite von bis zu 10 Kilometern (unter optimalen Bedingungen). Die Sendeleistung lässt sich für die Kommunikation im Nahbereich von 500 mW auf 50 mW umschalten. Das FC 850 verfügt über 38 CTCSS-Töne und 83 DCS-Codes.

Sie können auch größere Gruppen mit mehreren dieser Funkgeräte ausstatten. Solange alle den gleichen Kanal verwenden, kann jeder der Gruppe alle anderen hören und alle können miteinander sprechen. Eine Limitierung der Anzahl der Funkgeräte pro Gruppe gibt es nicht.

Nahbereichskommunikation zum Nulltarif für Outdoor-Fans, Wassersportler und alle, die sich auch bei Wind und Wetter im Freien aufhalten: Denn dank des IPX7-geschützten Gehäuses nimmt das freecomm 850 Ihnen weder Regenschauer noch ein kurzes Bad übel.

Zudem lässt sich das Gerät im Falle des Falles schnell wieder aus dem Wasser holen, da es an der Oberfläche treibt, anstatt zu versinken.

Doch auch die anderen Produkteigenschaften können sich sehen lassen: Long-Range-Technologie mit bis zu 10 km Reichweite (unter optimalen Bedingungen), schaltbare Sendeleistung (hoch/niedrig), VOX-Funktion (5-stufige Empfindlichkeit), automatische Rauschsperre, sowie ein beleuchtetes Display und viele mehr.

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität dieses PMR-Funkgerätes.

Sie werden nicht enttäuscht sein!

Die Akkus sind bei unserem Set bereits in beide Funkgeräte eingelegt und angeschlossen. Sie können also direkt loslegen. Technische Daten:

Gewicht: 205 g (inkl. Akku)

Sendeleistung: 500 mW

Frequenz: 446 Mhz

Kanäle: 16

Übertragungsart: Analog

Akku: Li-Ion 3,7 V 950 mAh

Maße: 6 × 13 × 4 cm (B × H × T) ohne Antenne Ausführung Pilotton-Verfahren CTCSS (38 Töne)

Rufton (5 verschiedene Melodien)

Roger Beep

Zweikanalüberwachung (Dual Watch)

Kanalsuchlauf

Tastatursperre

Tastenquittungston

Batteriesparschaltung- und -anzeige

TOT (Time-Out-Timer) 180 Sek

Anschluss für externe Mikrofon-/Lautsprecherkombination (3,5 mm Stereo-Stecker)

