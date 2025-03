Neuer Dokumentarfilm behauptet, dass die Doors-Ikone Jim Morrison insgeheim noch am Leben ist (Video)

Im Jahr 2014 sagte die verstorbene Sängerin Marianne Faithfull , ihr damaliger Freund, der Heroindealer Jean de Breteuil, sei für Morrisons Tod verantwortlich und behauptete, er habe der Sängerin die Drogen gegeben, die ihn töteten.

„Er wollte Jim Morrison sehen und hat ihn umgebracht“, erzählte sie Mojo. „Ich bin mir sicher, es war ein Unfall. Der arme Kerl. War der Drogenrausch zu stark? Ja. Und er ist gestorben. Und ich wusste nichts davon.“

Sie behauptete, sie hätte De Breteuil bei seinem Besuch bei Morrison begleiten können, habe sich jedoch dagegen entschieden, weil sie „intuitiv spürte, dass es Ärger gab“.

Faithfull starb am 30. Januar im Alter von 78 Jahren.

27 Club

Der 27 Club ist eine informelle Liste, die hauptsächlich aus bekannten Musikern besteht, oft erweitert um Künstler, Schauspieler und andere Berühmtheiten , die im Alter von 27 Jahren starben. Obwohl die Behauptung, dass es einen „ statistischen Spitzenwert “ für den Tod von Musikern in diesem Alter gebe, durch wissenschaftliche Untersuchungen widerlegt wurde, ist die Existenz dieses Phänomens nach wie vor eine weit verbreitete kulturelle Auffassung, da viele Berühmtheiten, die mit 27 Jahren sterben, für ihren risikoreichen Lebensstil bekannt sind.

Kulturelle Wahrnehmung

Beginnend mit dem Tod mehrerer 27-jähriger populärer Musiker zwischen 1969 und 1971 (wie Brian Jones , Jimi Hendrix , Janis Joplin und Jim Morrison ) wurde und bleibt der Tod im Alter von 27 Jahren ein beständiges Thema der Popkultur, der Promi-Berichterstattung und der Überlieferungen der Unterhaltungsindustrie .

Dieses wahrgenommene Phänomen, das als der „Club 27“ bekannt wurde, schreibt populären Musikern, Künstlern, Schauspielern und anderen Berühmtheiten eine besondere Bedeutung zu, die im Alter von 27 Jahren starben, oft als Folge von Drogen- oder Alkoholmissbrauch oder Gewalttaten wie Mord , Selbstmord oder Verkehrsunfällen.

Die kulturelle Interpretation der Ereignisse führte zu der urbanen Legende , dass Prominente häufiger mit 27 sterben, eine Behauptung, die durch statistische Forschung widerlegt wurde, wie im Abschnitt „Wissenschaftliche Studien“ weiter unten erörtert wird.

Eine spätere statistische Analyse zeigte jedoch, dass der Mythos selbst das kulturelle Gedächtnis geprägt hat, indem er die Sichtbarkeit und kulturelle Bedeutung derjenigen steigerte, die mit 27 Jahren sterben.

Dieses Phänomen, das als „Club 27-Effekt“ bezeichnet wird, spiegelt die Macht des kollektiven Geschichtenerzählens und der medialen Verstärkung wider, die dazu beitragen, dass aus unabhängigen Ereignissen bleibende kulturelle Narrative werden.

Der Mythos des weißen Feuerzeugs oder auch der Fluch des weißen Feuerzeugs ist eine urbane Legende, die auf dem Club 27 basiert. Darin wird behauptet, dass mehrere Musiker und Künstler starben, während sie im Besitz eines weißen Einwegfeuerzeugs waren , weshalb solche Gegenstände mit Unglück in Verbindung gebracht werden.

Der Mythos basiert hauptsächlich auf den Toden von Jimi Hendrix , Janis Joplin , Jim Morrison und Kurt Cobain . Der Mythos wurde in die Cannabiskultur integriert .

Im Jahr 2017 veröffentlichte Snopes einen Artikel, der diese Theorie widerlegte und feststellte, dass Bic erst 1973 mit der Produktion weißer Einwegfeuerzeuge begann, mehrere Jahre nach dem Tod einiger Mitglieder des 27 Club (darunter Hendrix, Joplin und Morrison), und dass Einwegfeuerzeuge anderer Unternehmen zu dieser Zeit nicht weit verbreitet waren.

Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin und Jim Morrison starben alle zwischen 1969 und 1971 im Alter von 27 Jahren. Dieser Zufall gab damals Anlass zu einigen Kommentaren, doch Charles R. Cross , der Biograf von Hendrix und Kurt Cobain , meint : „Erst als Kurt Cobain 1994 Selbstmord beging, gelangte die Idee des Club 27 in den populären Zeitgeist .“

Cross behauptet, dass die „Einführung des Club-Konzepts“ auf den wachsenden Einfluss des Internets und der sensationellen Promi-Berichterstattung auf die Popkultur in den Jahren nach Cobains Tod zurückzuführen sei, sowie auf die Interpretation einer Aussage von Cobains Mutter, Wendy Fradenburg Cobain O’Connor, die in der Lokalzeitung The Daily World aus Aberdeen (Washington ) zitiert und anschließend von Associated Press weltweit verbreitet wurde : „Jetzt ist er weg und diesem blöden Club beigetreten. Ich habe ihm gesagt, er soll diesem blöden Club nicht beitreten.“

Viele zeitgenössische Journalisten interpretierten ihre Worte als Anspielung auf die berüchtigten, viel zu frühen Tode von Rockmusikerkollegen wie Hendrix, Joplin und Morrison, eine Ansicht, die Cross und R. Gary Patterson, der Chronist der urbanen Mythen der Rockmusik, teilen .

Die beabsichtigte Bedeutung von „diesem blöden Club“, auf den sich Cobains Mutter bezog, ist umstritten. In seiner Analyse darüber, wie ihr Zitat zur Popularisierung des Club 27 beitrug, behauptete Eric Segalstad, Autor von The 27s: The Greatest Myth of Rock & Roll , dass sie sich eigentlich auf die „tragische Familienangelegenheit“ von Cobains zwei Onkeln und seinem Großonkel bezogen habe, die allesamt Selbstmord begangen hatten.

Andere zeitgenössische Journalisten brachten ihr Zitat mit den damals kürzlich erfolgten heroinbedingten Todesfällen der jungen Rockmusiker Stefanie Sargent von 7 Year Bitch und Andrew Wood von Mother Love Bone aus Seattle in Verbindung , die beide 24 Jahre alt waren.

Cross selbst wies „die absurde Vorstellung zurück, Kurt Cobain habe seinen Tod absichtlich so gelegt, dass er dem Club 27 beitreten konnte“, und merkte an, dass Cobain „im Jahr vor seinem Tod mindestens zwei Dutzend Mal beinahe an einer Überdosis Drogen gestorben [und] in unterschiedlichem Alter mehrere Selbstmordversuche unternommen hatte“.

Im Jahr 2011, siebzehn Jahre nach Cobains Tod, starb Amy Winehouse im Alter von 27 Jahren, was zu einer erneuten Welle der Medienaufmerksamkeit für den Club 27 führte.

Drei Jahre zuvor hatte Winehouses persönlicher Assistent Alex Haines der britischen Presse erzählt, dass die damals 25-jährige Winehouse befürchtete, sie würde wie Jim Morrison, Brian Jones und Kurt Cobain mit 27 Jahren sterben: „Sie rechnete damit, dem Club 27 der Rockstars beizutreten, die in diesem Alter starben. Sie sagte mir: ‚Ich habe das Gefühl, ich werde jung sterben.‘“

Trotz der kulturellen Bedeutung, die dem Tod von Musikern und Prominenten im Alter von 27 Jahren beigemessen wird, ist die verbreitete Behauptung, dass sie in diesem Alter statistisch häufiger vorkommen, ein urbaner Mythos , der durch wissenschaftliche Forschung widerlegt wurde.

Eine im Dezember 2011 im British Medical Journal veröffentlichte Studie von Universitätswissenschaftlern kam zu dem Schluss, dass das Sterberisiko für Musiker im Alter von 27 Jahren nicht erhöht ist. Im Alter von 25 und 32 Jahren gab es dagegen ebenso geringe Erhöhungen. Die Studie stellte fest, dass junge Musiker eine höhere Sterberate aufweisen als die allgemeine junge Bevölkerung. Daraus ließe sich folgende Schlussfolgerung ziehen: „Ruhm mag das Sterberisiko von Musikern erhöhen, aber dieses Risiko ist nicht auf das Alter von 27 Jahren beschränkt.“

Ein Artikel in The Conversation aus dem Jahr 2014 deutete an, dass statistische Daten zeigen, dass populäre Musiker am wahrscheinlichsten im Alter von 56 Jahren sterben (2,2 % im Vergleich zu 1,3 % im Alter von 27 Jahren).

Quellen: PublicDomain/wikipedia.org/independent.co.uk am 17.03.2025