Top-Onkologe schlägt Alarm wegen „globaler Epidemie erschreckend aggressiver Krebsarten“

Das Spike-Protein dringt in Zellen ein und durchbricht Gehirn, Herz, Bauchspeicheldrüse, Dickdarm und andere lebenswichtige Organe.

Es stört die Mitochondrien und löst weit verbreitete Entzündungen aus.

Dr. Soon-Shiong weist darauf hin, dass diese Infiltration der Zellen und Organe Phänomene wie Gehirnnebel, plötzliche Herzinfarkte bei jungen Menschen und seltene Krebsarten bei Kindern erklärt.

Als Beispiel nennt er den Fall eines 13-Jährigen, der an Bauchspeicheldrüsenkrebs starb.

Soon-Shiong weist auf eine wachsende Zahl von Beweisen hin , die das Spike-Protein mit Krebs in Verbindung bringen, insbesondere im Zusammenhang mit den mRNA-„Impfstoffen“.

Der Arzt erklärt, dass Fälle von sogenanntem „Long Covid“ Beispiele dafür sind, dass das Virus und das Spike-Protein im Körper verweilen.

Er weist darauf hin, dass es bis zu vier Jahre im Körper verbleibt.

Allerdings verbleibt das Spike-Protein aus Covid-„Impfstoffen“ viel länger im Körper als bei einer typischen Infektion.

Er zitierte Studien der University of California, San Francisco, und von Experten begutachtete Artikel, die in renommierten Zeitschriften wie Nature veröffentlicht wurden.

All dies bestätigt, dass das Spike-Protein jahrelang bestehen bleiben kann, insbesondere bei Menschen mit geschwächter Immunität.

Er erklärt, dass Untersuchungen zeigen, dass der Anstieg die körpereigenen Abwehrkräfte gegen Krebs – die natürlichen Killerzellen (NK-Zellen) – in einen „anergischen“ Zustand versetzt – im Wesentlichen in den Schlaf.

„Wenn das Virus bestehen bleibt und die Immunität unterdrückt, ist dies die perfekte Voraussetzung für Krebs“, sagt er.

Seiner Ansicht nach ist es kein Zufall, dass wir seit COVID einen Anstieg von Bauchspeicheldrüsenkrebs, Dickdarmkrebs und anderen Krebsarten in Bevölkerungsgruppen beobachten, die zuvor kaum davon betroffen waren.

Angesichts von Milliarden Infizierten und über einer Milliarde Geimpften ist das Ausmaß erschütternd.

Er warnt, dass die Epidemie der Krebserkrankungen möglicherweise eine der größten Gesundheitskrisen in der Geschichte der Menschheit sei.

„Es geht hier nicht nur um den Kampf zwischen Virus und Mensch“, sagt er. „Es geht um Existenzielles.“

Dr. Soon-Shiong erklärt, dass diese Immunsuppression im Gegensatz zu früheren, mit Giftstoffen in Zusammenhang stehenden Krebsanstiegen globaler Natur sei und an einen einzigen Auslöser gebunden sei: das Spike-Protein.

Soon-Shiong bleibt jedoch hoffnungsvoll.

Die Lösung, betont er, liege darin, das Spike-Protein aus dem Körper zu entfernen und die Entzündung zu stoppen.

„Wir haben die natürlichen Wirkstoffe in uns, um dagegen anzukämpfen“, sagt er.

„Wenn wir die Immunität reaktivieren und den Kreislauf stoppen können, können wir das Problem lösen.“

Soon-Shiong gibt sogar zu, dass er Angst hat, obwohl er sich in seiner Karriere mit der Bekämpfung tödlicher Krankheiten beschäftigt hat.

„Dies könnte die größte nicht-infektiöse Pandemie sein, die wir je erlebt haben, und sie stellt alles in den Schatten, an das wir uns in jüngerer Zeit erinnern können“, warnt er.

Er fordert die wissenschaftliche Gemeinschaft auf, rasch zu handeln, um eine der möglicherweise größten Gesundheitskrisen abzuwenden, die die Menschheit je erlebt hat.

In einem Beitrag auf X warnt Carlson: „Covid und die Impfstoffe, die es nicht aufhalten konnten, verursachen wahrscheinlich eine globale Epidemie erschreckend aggressiver Krebsarten .“

Die Warnung von Dr. Soon-Shiong erfolgt, nachdem die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) kürzlich das brisante Eingeständnis gemacht hatte , dass Covid-mRNA-„Impfstoffe“ mit Verunreinigungen angereichert seien, die einen weltweiten Anstieg der Krebserkrankungen ausgelöst hätten.

Die Bundesbehörde gab dies zu, nachdem eine FDA-Studie bestätigt hatte, dass der Covid-mRNA-„Impfstoff“ von Pfizer gefährliche Mengen übermäßiger DNA-Kontamination enthält.

Wie Slay News bereits berichtete , warnen führende Wissenschaftler schon seit einiger Zeit, dass der Anstieg tödlicher Krebserkrankungen unter den Covid-Geimpften durch DNA-Fragmente in den mRNA-Injektionen verursacht wurde .

Diese Warnungen wurden nun durch eine aufsehenerregende Studie bestätigt, die im Labor der FDA durchgeführt wurde.

Bei Tests, die auf dem White Oak Campus der FDA in Maryland durchgeführt wurden, wurde ein schockierendes Maß an DNA-Verunreinigungen in den „Impfstoffen“ festgestellt.

Die DNA-Restwerte überschritten die gesetzlichen Sicherheitsgrenzwerte um das bis zu 470-Fache.

Quellen: PublicDomain/slaynews.com am 30.03.2025