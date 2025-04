Analyse: Der bevorstehende wirtschaftliche Zusammenbruch, ein Massenaufstand und Trumps drei Geheimwaffen, um die wachsende Revolte zu stoppen (Video)

Teile die Wahrheit!

1971 beendete der damalige Präsident Richard Nixon die Konvertibilität des Dollars in Gold mit der Begründung, die Maßnahme sei lediglich „vorübergehend“, um Angriffe von Währungsräubern auf den Dollar zu verhindern.

Das war natürlich eine Lüge und basierte auf der Tatsache, dass die US-Regierung weit mehr Geld druckte, als sie Gold zum Tausch hatte .

Hätte man anderen Banken weltweit erlaubt, Dollar gegen Gold zu tauschen, hätte das die damaligen Goldreserven der USA vernichtet. Also musste Nixon die Maßnahme beenden.

Damit begann eine über 50 Jahre währende unbegrenzte Geldschöpfung – das Drucken von Geld –, die das künstliche Konstrukt des „wirtschaftlichen Wohlstands“ errichtete, das die meisten von uns ihr ganzes Erwachsenenleben lang kennen.

Dieses System geht nun zu Ende. Das war natürlich immer eine mathematische Gewissheit. Und obwohl die Sache immer wieder aufgeschoben wurde, sind uns die Straßen und die Dosen ausgegangen. Die Verantwortung liegt hier. Und der seit den 1970er Jahren drohende wirtschaftliche Zusammenbruch ist nicht mehr abzuwenden.

Trumps entschiedene Unterstützung der DOGE-Bemühungen, die aufgeblähte Regierung drastisch zu verkleinern, wiederholt missbrauchte staatliche Kreditkarten zu sperren und die Geldwäscheaktivitäten der USAID-Schwarzgeldfonds zu beenden, ist natürlich eine notwendige Taktik, um die finanziellen Lieferketten der weit verbreiteten demokratischen Geldwäsche, Wahlmanipulation und des kriminellen Betrugs zu unterbinden. (Die Chinesen bohrten die Londoner Barren und waren fassungslos: Der Ingenieur erzählte vom britischen Goldbetrug)

Doch sie trifft auch das Herzstück der künstlichen Wirtschaft , die durch künstliches Geld in Form scheinbar endlosen Gelddruckens gestützt wird .

Es zeigt sich, dass die Fragilität des Wirtschaftssystems, in dem wir alle leben, stark unterschätzt wird, und die Sperrung der künstlichen Geldmenge setzt eine Reihe von Ereignissen in Gang, die zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch (und anschließend einem Neustart) sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Westeuropa führen werden.

Vielleicht ist das so gewollt, vielleicht auch nicht. Aber Ursache und Wirkung lassen sich nicht einfach aufheben, nur weil uns die Auswirkungen nicht gefallen.

Das Endergebnis ist, dass die westlichen Volkswirtschaften in eine Phase schwerer Rezession stürzen werden. Aktienkurse werden einbrechen, der Immobilienmarkt wird stark betroffen sein, Einzelhändler werden in Rekordzahlen pleitegehen, Fluggesellschaften und Automobilhersteller werden gezwungen sein, ihre Produktion zu reduzieren, und viele Millionen Amerikaner werden ihre Arbeit verlieren.

So viele, dass sie mehr als genug sein werden, um die Reihen eines wütenden linken Volksaufstands gegen Trump und seine Anhänger zu füllen.

Die aktuellen inländischen Terroranschläge auf Tesla-Händler sind nur der Auftakt. Was als Nächstes kommt, wird weitaus größer, organisierter, besser finanziert und gezielt gewalttätig und zerstörerisch sein.

Dieser Volksaufstand wird die Existenz der Trump-Regierung selbst bedrohen und wir werden zunehmende Forderungen nicht nur nach einem Amtsenthebungsverfahren, sondern auch nach der Verhaftung von Präsident Trump erleben … und dann werden wir Forderungen nach einem Militärputsch hören, um Trump als Präsidenten zu stürzen und ihn durch eine sozialistische Kabale machthungriger Revolutionäre im Stil der Französischen Revolution zu ersetzen.

Zusammenfassend sind die kurzfristigen Folgen dieser Kürzungen unbestreitbar. Einzelhändler, Restaurants und lokale Unternehmen, die auf den künstlichen Zufluss von Gratisgeldern angewiesen waren, stehen vor dem Zusammenbruch. Viele Millionen Amerikaner laufen Gefahr, ihren Arbeitsplatz zu verlieren.

Der derzeitige wirtschaftliche Neustart wird chaotisch, schmerzhaft und disruptiv sein. Aber eines ist klar: Dieser Neustart ist notwendig. Er ist ein notwendiger Schritt zur Abschaffung eines Systems, das lange Zeit gegen das amerikanische Volk manipuliert war.

Der Schmerz, den wir jetzt erleben, ist die Geburtswehen einer neuen Ära – einer Ära, die geprägt ist von Transparenz, Rechenschaftspflicht und organischem Wirtschaftswachstum.