Drastische Abrechnung von einem Erzbischof mit Papst Franziskus: „Deepstate installierte Agenda-2030-Papst!“

Dieser Putsch im Vatikan wurde (wie wir aus den Geständnissen seiner Protagonisten, darunter dem umstrittenen Kardinal Danneels, wissen) durch die Manöver der Sankt Gallen-Mafia ermöglicht, die in Abstimmung mit dem amerikanischen Tiefen Staat Benedikt XVI. zum Rücktritt drängte und es schaffte, Jorge Mario Bergoglio in die höchste Position der katholischen Kirche zu berufen.

Bergoglios Usurpation war nicht mehr und nicht weniger eine Usurpation als jene, die es der globalistischen Lobby ermöglichte, auf Befehl des Davos-Forums Regierungschefs einzusetzen – im Italien von Conte und Draghi, im Frankreich von Macron, im England von Johnson und Starmer, im Spanien von Sanchez, im Irland von Martin, im Kanada von Trudeau, im Australien von Arden, in den Vereinigten Staaten zuerst von Clinton und Obama und dann von Biden sowie in der Europäischen Union von der Leyen.

All diese Politiker kamen nicht legitim an die Macht, sondern durch Intrigen, Wahlbetrug oder Manipulation des Konsenses; und sie üben diese Macht gegen die Bürger und gegen die Institutionen aus, die sie vertreten sollten.

Und alle diese Menschen sind ausnahmslos weitgehend kompromittiert und erpressbar, sodass sie zum Gehorsam gezwungen sind, wenn sie nicht wollen, dass ihre Verbrechen und Perversionen ans Licht kommen. Und weder Bergoglio noch seine Gefolgsleute bilden in dieser Hinsicht eine Ausnahme.

Das Urteil, das jeder Katholik über dieses „Papsttum“ – das eigentlich gar kein Papsttum war, sondern nur so schien – fällen muss, kann nur in jeder Hinsicht verheerend sein. Die Kirche von Rom ist nach zwölf Jahren Tyrannei von Skandalen, Korruption, Menschenrechtsverletzungen – ich denke an das Abkommen mit der kommunistischen Diktatur Pekings – und einem Managementversagen auf allen Fronten gezeichnet.

Die zaghafte Kritik einiger Kardinäle und Bischöfe an Bergoglios Häresien und Skandalen hat diesem globalen Regime, das die Herrscher der Welt als seine Verbündeten betrachtet – im Gegensatz zum Wohle der Bürger und Gläubigen –, keinen Abbruch getan.

2. Am Todestag von Papst Franziskus haben Sie auf X einen Beitrag verfasst, in dem Sie die Aussagen Bergoglios gegenüber Eugenio Scalfari als „ketzerische Ergüsse“ bezeichnen. Können Sie erklären, warum?

Laut Scalfari vertraute Bergoglio ihm an, dass er nicht an die Hölle glaube und davon überzeugt sei, dass gute Seelen durch die „Verschmelzung“ mit Gott gerettet würden, während verdammte Seelen vernichtet und im Nichts aufgelöst würden. Dies widerspricht sowohl der Heiligen Schrift als auch dem katholischen Lehramt, die lehren, dass jede Seele im Moment des physischen Todes dem Jüngsten Gericht gegenübersteht und entweder mit ewiger Glückseligkeit belohnt (ggf. durch das Fegefeuer) oder mit ewiger Verdammnis bestraft wird, je nachdem, wie sie sich im Leben verhalten hat und wie es um ihre Freundschaft oder Feindschaft mit Gott im Moment ihres Todes bestellt war.

Deshalb habe ich von ketzerischen Wahnvorstellungen gesprochen: Sie reihen sich in eine sehr lange Liste von Unsinn und Häresien ein, die wir alle in den letzten Jahren ertragen mussten.

3. Worauf beziehen Sie sich, wenn Sie von „seinen Erben … den Subversiven“ sprechen?

Bergoglio umgab sich mit korrupten und erpressbaren Personen, die er nach Belieben benutzte, um seine Ziele zu erreichen. Er verspottete, verunglimpfte und beleidigte ehrliche Kardinäle und Bischöfe. Er schützte und vertuschte Ermittlungen gegen Prälaten, denen schwere Verbrechen vorgeworfen wurden.

Er förderte die gesamte Kette korrupter und ultra-progressiver amerikanischer Prälaten, die alle mit dem ehemaligen Kardinal McCarrick in Verbindung standen und heute die wichtigsten amerikanischen Diözesen und Schlüsselpositionen im Vatikan besetzen. Er hob die Exkommunikation seines Jesuitenbruders Marco Rupnik auf, dessen schändliche Affären selbst die Gemäßigtesten schockiert hatten.

Er verfolgte alle seine Gegner, mich eingeschlossen, und verhängte gegen mich die Exkommunikation – unter Verstoß gegen Recht und Gesetz. All diese Leute sind noch immer an ihren Plätzen, zerstören die Kirche weiter und bereiten sich mit dem nächsten Konklave darauf vor, die ihnen übertragene Aufgabe zu erfüllen: die Kirche Christi in eine ökumenische und synkretistische Organisation freimaurerischen Ursprungs zu verwandeln, die die Neue Weltordnung unterstützt.

4. Papst Franziskus war Ihrer Meinung nach ein Anti-Papst, ein Nicht-Papst. Können Sie erklären, warum?

Der Kardinal, der in einem Konklave zum Nachfolger Petri gewählt wird, muss seine Zustimmung und sein Einverständnis zur Übernahme der dem Papstamt eigenen Funktionen zum Ausdruck bringen.

Ich glaube, dass Bergoglios Akzeptanz des Papsttums fehlerhaft war, weil er das Papsttum als etwas anderes betrachtete als das, was es ist; wie der Ehepartner, der in der Kirche heiratet und dabei die spezifischen Zwecke der Ehe ausschließt und somit die Ehe gerade aufgrund seines fehlenden Konsenses für nichtig erklärt.

Bergoglio erlangte seine Wahl durch Betrug, indem er die Autorität des römischen Pontifex missbrauchte, um das genaue Gegenteil von dem zu tun, wozu Jesus Christus dem Heiligen Petrus und seinen Nachfolgern den Auftrag erteilt hatte: die Gläubigen im katholischen Glauben zu bestärken, die Herde des Herrn zu hüten und zu leiten und allen Menschen das Evangelium zu predigen.

