Politischer Prozess und Justizskandal: Corona-Ausschussgründer Reiner Fuellmich zu drei Jahren Gefängnis verurteilt (Video)

Seit Oktober 2023 sitzt der Gründer des Corona-Untersuchungsausschusses, Reiner Fuellmich, im Hochsicherheitsgefängnis Rossdorf bei Göttingen in Untersuchungshaft.

Am vergangenen Donnerstag verurteilte ihn das Landgericht Göttingen nach 53 Verhandlungstagen zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Von Frank Schwede

Im Sommer 2020 wurde Reiner Fuellmich einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Der Göttinger Rechtsanwalt, der auch eine Zulassung als Anwalt in den USA hat, hatte ankündigt, dass er in den Vereinigten Staaten eine Billionen-Schadenersatzklage gegen Virologe Christian Drosten wegen des PCR-Tests anstrengen werde.

Am 13. Oktober 2023 wurde Fuellmich in Mexiko aufgrund eines internationalen Haftbefehls in der deutschen Botschaft festgenommen und nach Deutschland überführt.

Für den Anwalt, dem inzwischen die Zulassung entzogen wurde, glich das Vorgehen der Behörden einer Entführung, da er laut eigener Aussage unter falschem Vorwand in das Konsulat gelockt worden zu sei.

Fuellmich erkannte sofort, was hinter Aktion steckte: „Es ging darum, mich aus dem Verkehr zu ziehen.“ Fuellmich könnte sogar recht haben, denn es existiert eine brisante E-Mail an die Göttinger Staatsanwaltschaft, aus der klar hervorgeht, dass der Jurist in eine Falle gelockt wurde. Hier der Inhalt der Mail:

„Guten Tag, Herr John, ab sofort ist geplant, Reiner Fuellmich unter dem Vorwand, er müsse noch eine Unterschrift im Reisepass korrigieren, in das Konsulat zu locken und ihn dann von der Migrationsbehörde festnehmen zu lassen. Ein Termin steht noch nicht fest, vermutlich KW 36 oder 37.“

Die Göttinger Staatsanwaltschaft hat sich nie zu der brisanten Mail geäußert. Seit Oktober 2023 befindet sich Fuellmich im Hochsicherheitsgefängnis Rossdorf bei Göttingen in Untersuchungshaft. Es bestehe Fluchtgefahr, heißt es in der Begründung. (Impfung: Wie das mRNA-Spike-Protein die Zirbeldrüse und Deine DNA ruiniert)

Fuellmich wird Untreue in zwei Fällen vorgeworfen. Gesamtschaden 700.000 Euro. In 16 weiteren Untreue-Fällen lehnte das Gericht die Zulassung der Anklage ab. Die Staatsanwaltschaft legte Beschwerde ein. Sollten auch die Anklagepunkte noch zur Verhandlung kommen, liegt die Schadenssumme bei einer Million Euro.

Fuellmich hatte Darlehnsverträge von mehr als 700.000 Euro vom Corona-Untersuchungsausschuss erhalten. Die Berliner Anwälte Antonia Fischer und Justus Hoffmann forderten das Geld zurück.

Die beiden Mitgesellschafter der Corona-Stiftung bezeichnet der Göttinger Anwalt inzwischen als „Gangster“ und „Verräter“. Sie hätten ihn nur deswegen angezeigt, um ihrerseits an das Vermögen der Stiftung zu kommen.

Auch gegen die dritte Gesellschafterin, Viviane Fischer, mit der er die Darlehen abschloss, hegt Fuellmich inzwischen Groll. Sie habe eine Verleumdungskampagne gegen ihn geführt.

Auf Nummer sicher gehen

Der Corona-Untersuchungsausschuss wurde Mitte 2020 von Reiner Fuellmich, Viviane Fischer, Antonia Fischer und Justus Hoffmann als Online-Video-Podcast gegründet, um die während der Coronakrise entstandenen rechtlichen Fragen mit wissenschaftlichen Experten in Live-Sitzungen zu erörtern.

Ziel des Ausschusses war, alternative Meinungen zur offiziellen Corona-Politik, die von vielen Menschen als problematisch empfunden wurde, in den öffentlichen Diskurs einzubringen.