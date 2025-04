Gesundheit: Das passiert, wenn Sie täglich einen Esslöffel Leinöl zu sich nehmen

Teile die Wahrheit!

Mit seiner einzigartigen Fettsäurezusammensetzung gehört Leinöl zu den Sorten der wertvollen Speiseöle. Ein Esslöffel täglich schützt nicht nur das Herz, sondern unterstützt gleichzeitig auch Verdauung, Immunsystem und Wundheilung.

Verantwortlich dafür sind die im Leinöl enthaltenen Omega-3-Fettsäuren. Was das Superfood sonst noch für Ihre Gesundheit Gutes tut, erfahren Sie in diesem Beitrag von Frank Schwede

Das aus Leinsamen gewonnene Leinöl wird in der modernen Ernährung leider oft unterschätzt, obwohl es als eine der besten Quellen für kurz kettige Omega-3-Fettsäuren Alpha-Linolensäure (ALA) bekannt ist und gleich eine ganze Reihe an Vorteilen für die Gesundheit bietet.

Die Einbindung von Leinöl in die tägliche Ernährung ist also ein absolutes Muss für jeden, der Wert auf seine Gesundheit und sein Wohlbefinden legt. Zahlreiche Studien können belegen, dass die ALA das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringert, weil es den Blutdruck senkt und gleichzeitig die Arterien gesund hält.

Im Rahmen einer randomisierten placebokontrollierten Doppelblindstudie nahmen Probanden, die an der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, besser bekannt als Schaufensterkrankheit, und an Bluthochdruck litten, über einen Zeitraum von einem halben Jahr täglich 30 g gemahlenen Leinsaat zu sich.

Dabei wurde beobachtet, dass der systolische Blutdruck um 10 mmHg sank, der diastolische um 7 mmHg, gleichzeitig stieg der ALA-Spiegel durch die regelmäßige Einnahme von Leinsam stetig an, was zu einer deutlichen Verbesserung des Blutdrucks führte.

Wer also täglich mindestens 1,19 g Leinöl zu sich nimmt, hat ein deutlich geringeres Risiko für Ablagerungen in der Hauptschlagader, was das Risiko für einen Schlaganfall oder ein Herzinfarkt deutlich senkt.

Klinische Untersuchungen haben gezeigt, dass bereits ein Anstieg von 0, 06 Prozent des ALA-Gehalts in den Zellmembranen das Schlaganfallrisiko um 28 Prozent senkt. Steigt der Blutserum-ALA-Spiegel um 0,13 Prozent, verringert sich das Risiko einen Schlaganfall zu erleiden sogar um 37 Prozent.

Darüber hinaus sorgt die tägliche Einnahme von Leinöl für eine Verbesserung des Cholesterinspiegels, was ein weiterer wichtiger Schritt zur Vermeidung von Herzproblemen ist.

Allerdings haben die Studien auch gezeigt, dass ALA keine einheitlich senkende Wirkung auf Cholesterin und Triglyceride (Blutfette) hat. In manchen Studien konnte es den Wert senken, in anderen nicht.

Besonders wirksam zeigte sich die Einnahme von Leinöl bei Menschen mit entsprechender Vorerkrankung und bei übergewichtigen Personen.

In einer Metaanalyse von 2009, die insgesamt 28 Studien umfasst, konnte festgestellt werden, dass Leinsamen den Cholesterinspiegel senkt, nicht aber Leinöl. Bei den Triglyceriden wurde sogar weder durch Leinsamen noch durch Leinöl eine Wirkung festgestellt.

Hingegen konnten in einer Studie aus dem Jahr 2016 mit Dialyse-Patienten durchaus positive Resultate erzielt werden. 6 g Leinöl pro Tag über einen Zeitraum von acht Wochen senkten den Tryglyceridspiegel bei den Probanden um bis zu 23 Prozent. In der Placebogruppe, die mittelkettige Fettsäuren erhielt, war dies nicht der Fall.

Eine in den 1990er Jahren durchgeführte Studie mit übergewichtigen Teilnehmern hat gezeigt, dass die tägliche Einnahme von 20 g Alpha-Linosäure aus Leinöl die Arteriengesundheit, respektive die Elastizität der Blutgefäßwände, deutliche verbesserte und die Oxidation des LDL-Cholesterin verringerte.

Vor allem das oxidierende Cholesterin gilt als Risiko für Herz und Kreislauf. In den Kontrollgruppen, die Olivenöl und Fett mit gesättigten Fetten erhielten, konnten keine positiven Ergebnisse erzielt werden.

Auch zur Hautpflege und Wundbehandlung

Leinöl wird aus dem Samen des Gemeinen Leins (Linum usitatissimum) gewonnen. Der Gemeine Lein ist auch als Flachs bekannt – eine Pflanze mit kleinen blauen Blüten, deren Stängel auch zu Leinenstoff verarbeitet wird können.