Netflix: Wegen „Adolescence“: Polizei warnt Eltern vor „Geheimcodes“, die Kinder online verwenden

„Adolescence“ (2025) von Netflix ist eine neue britische Krimiserie, geschrieben von Jack Thorne und Stephen Graham und unter der Regie von Philip Barantini.

Es ist eine Mordgeschichte um den 13-jährigen Schüler Jamie Miller, der verhaftet und beschuldigt wird, in der vergangenen Nacht eine Mitschülerin erstochen zu haben. Jamie beteuert gegenüber seinem Vater Eddie Miller seine Unschuld. Dieser ist schockiert und fassungslos über die plötzlichen Ereignisse, in die er verwickelt ist.

Jamie wird zunächst auf der Polizeiwache verhört, dann aber in ein Sicherheitstrainingszentrum gebracht, während er auf seinen Prozess wartet. Polizeiliche Ermittlungen in Jamies Schule, bei seinen Freunden und seiner Familie offenbaren seine Verbitterung und angestaute Wut über das Mobbing, das sich über die sozialen Medien gegen ihn richtet.

Die Serie beleuchtet den Fall aus verschiedenen Perspektiven: polizeiliche Ermittlungen, ausführliche Interviews mit Psychologen und schließlich die kaum verhohlene, verzweifelte Reaktion von Jamies Eltern.

Ein beunruhigender Aspekt des Mobbings war die Verwendung des Begriffs „Incel“ (unfreiwilliger Zölibat) für einen 13-jährigen Schüler.

Jamie offenbart in seinen Interviews eine komplexe Gefühlslage, die von Verleugnung über Gleichgültigkeit bis hin zu „Wutausbrüchen, einem versehentlichen Geständnis, dem Anschein erlernter Anspruchshaltung und aufgestauter Wut“ reicht.

Die formalen Qualitäten der Serie liegen in der Verwendung dokumentarischer Techniken und eines realistischen Stils. So entsteht der Eindruck einer ständig eingeschalteten Kamera, die die Handlungen der Ermittler, Diskutanten, Interviewer und Kommentatoren des Falles aufzeichnet.

Dies wird durch die Verwendung einer durchgehenden Einstellung pro Folge erreicht, wodurch die weitgehend statische Geschichte mit ihren langen Diskussions-, Gesprächs- und Interviewszenen dynamisch und lebendig wirkt.

Es ist ein Stil, der den Realismus jeder Episode verstärkt. Ein gesteigerter Realismus impliziert jedoch auch eine bedingungslosere „Wahrheit“. Die Wahrheit wird als selbstverständlich vorausgesetzt, vertraut und eher akzeptiert.

So beginnt die Serie beispielsweise mit einer Art britischem SWAT-Team, das frühmorgens die Haustür der Millers aufbricht, als die Familie gerade zum Frühstück aufsteht. Solche Teams werden in den USA und Großbritannien üblicherweise bei Geiselnahmen, bewaffneten Kriminellen und Anti-Terror-Einsätzen eingesetzt, nicht bei der Festnahme eines 13-jährigen Jungen, der eines Messerangriffs beschuldigt wird.

Dieser übertriebene Polizeieinsatz wird angesichts der allgemeinen Samthandschuhbehandlung, die Jamie nach seiner Festnahme auf der Polizeiwache erfährt, als normal und akzeptabel dargestellt. Für den Staat ist dies eine Art Trojanisches Pferd, das solche Operationen allgemein akzeptierter und akzeptabler macht.

In Episode 3 gibt es einen langen Dialog aus einem Interview zwischen Jamie und Briony, einer forensischen Psychologin, deren Aufgabe darin besteht, „wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden (in Bezug auf die Psychologie) anzuwenden, um bei der Beantwortung rechtlicher Fragen zu helfen, die in Straf-, Zivil-, Vertrags- oder anderen Gerichtsverfahren auftreten können.“

Jamies narzisstische Seite kommt zum Vorschein. Er genießt Brionys Aufmerksamkeit geradezu. Doch als Jamie langsam begreift, dass Brionys Rolle darin besteht, Informationen zu entlocken und nicht seine „Freundin“ zu sein, verlangt er von Briony, ihm zu sagen, ob sie ihn mag oder nicht. Nach mehreren Wutausbrüchen wird er hinausgeführt.

Jamie lässt allmählich von seinem aggressiven, selbstgerechten Verhalten ab, als ihm der Ernst der Lage bewusst wird. Anfangs bestritt er, etwas mit dem Opfer oder dessen Mord zu tun zu haben, sogar direkt gegenüber seinem Vater. Er glaubte, er könne sich ohne großen Stress für sich und seine Familie einfach aus der Situation herauslügen.

Doch als sich die Beweise häufen, bröckelt die Fassade, und Jamie muss schließlich die Realität akzeptieren und erwachsen werden. Jamies letztes Telefongespräch mit seinem Vater ist ein ganz anderer, reiferer Jamie, als er verkündet, dass er die Verantwortung übernehmen und sein Geständnis ändern will.

In der letzten Szene sieht man Jamies Vater voller Trauer im Schlafzimmer seines Kindes umherblicken, Jamies Spielsachen anstarren und über das plötzliche Ende einer kurzen Kindheit nachdenken.

„Adolescence“ ist eine Serie, die versucht, einen Eindruck vom Einfluss sozialer Medien in heutigen Schulen zu vermitteln und die potenziell tragischen Folgen von Online-Mobbing aufzuzeigen.

Das Publikum ist ebenso verwirrt wie Jamies Vater (mit Ausnahme der Schüler, die die Hieroglyphen der Emoticon-Symbolik sofort verstehen) und nimmt uns mit auf eine Achterbahnfahrt durch die moderne Welt der Digital Natives, die sich mit ihrem digitalen Schicksal abgefunden zu haben scheinen, so wie die polytheistischen Heiden einst glaubten, sie seien Spielzeuge gefühlloser Götter.

Die Pubertät sorgt in den Medien für Aufsehen, da Eltern mit den möglichen Folgen ihrer eigenen Trägheit, mangelnden Hinterfragung oder gar Macht angesichts dieser unglaublich mächtigen Miniaturwerkzeuge konfrontiert werden, die sie ihren Kindern selbst in die Hände gegeben haben.

Die daraus resultierenden Diskussionen sollten zumindest zu einer nüchternen Denkweise in der Debatte um die Digitalisierung beitragen.

blick.ch schreibt weiter über die Serie:

Ein Teenager-Mord gibt Rätsel auf – bis ein Ermittler auf eine verstörende digitale Spur stösst. In der Netflix-Serie «Adolescence» führen ihn unscheinbare Emojis in die Welt der Incels, einer radikalen Online-Subkultur, welche Frauenhass verbreitet.

Ein Teenager tötet seine Mitschülerin – doch das Motiv bleibt rätselhaft. In der Netflix-Serie «Adolescence» stösst der Ermittler Luke Bascombe auf eine verstörende digitale Unterwelt. Sein eigener Sohn bringt ihn auf die Spur.

«Du verstehst nicht, was da läuft. Was da abgeht», sagt der Sohn zu seinem ratlosen Vater in Folge 2. Dabei zeigt er auf sein Handy: Dynamit-, Bohnen- und Pillen-Emojis in den sozialen Medien.

Dahinter steckt mehr als blosse Jugendsprache – es ist Teil einer verschlüsselten Kommunikation, die in Incel-Foren kursiert.

Diese radikale Online-Subkultur vereint Männer, die sich als unfreiwillig zölibatär («involuntary celibate») betrachten und dafür Frauen sowie allgemein die Gesellschaft verantwortlich machen. In ihren digitalen Gemeinschaften nutzen sie geheime Codes, um sich untereinander zu verständigen und ihre Ideologien zu verbreiten.

Die geheimen Emoji-Codes

Einige besonders häufig verwendete Emojis in Incel-Kreisen, welche auch in der Serie «Adolescence» zur Sprache kommen:

🧨 (Dynamit): Steht für einen «Incel», also einen Mann, der unfreiwillig keinen Erfolg bei Frauen hat und daraus Frust entwickelt.

🫘 (Bohne): Ein Zeichen der Selbstidentifikation als Incel.

💊 (Pille): Angelehnt an die rote Pille aus «Matrix», die dem Protagonisten die «harte Wahrheit» zeigt. In der «Manosphäre» – also der digitalen Incel-Welt – steht sie für die vermeintliche Erkenntnis, dass Frauen manipulativ sind und Männer systematisch benachteiligen.

💯 (Hundert-Prozent-Zeichen): Steht für die sogenannte 80/20-Regel: Sie besagt, dass 80 Prozent der Frauen nur an den «besten» 20 Prozent der Männer interessiert seien. Der Rest habe angeblich kaum Chancen – es sei denn, Frauen würden durch gesellschaftliche Normen oder Manipulation in Beziehungen mit ihnen «gedrängt». Diese Denkweise dient als Rechtfertigung für frauenfeindliche Narrative.

Diese Codes tauchen nicht nur in der Serie auf, sondern auch im echten Leben – insbesondere in sozialen Netzwerken und Foren. Dort nutzen Gleichgesinnte Emojis, um sich zu verständigen und Inhalte zu verschleiern. Daneben werden auch Memes verbreitet.

Diese stilistischen Mittel tragen dazu bei, diskriminierende und feindselige Botschaften in Texten zu verstärken und zu ergänzen. Zu diesem Schluss kommt auch eine wissenschaftliche Untersuchung an der katholischen Hochschule Köln, die im März 2024 unter dem Titel «Misogynie in der radikalisierten Incel-Bewegung» erschien.

