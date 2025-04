Die Wächter: Die jesuitischen Wurzeln der nachhaltigen Entwicklung und der Neuen Weltordnung

Teile die Wahrheit!

Am 8. Dezember 2020 wurde der Vorhang gelüftet und der „Rat für inklusiven Kapitalismus“ enthüllt, eine mutige Initiative, die unter dem moralischen Banner des Vatikans und der spirituellen Führung von Papst Franziskus ins Leben gerufen wurde.

Stellen Sie sich das vor: Eine Koalition von Titanen – Finanzmogulen, Großkonzernen und globalen Influencern – vereint mit dem Ziel, den Motor der Weltwirtschaft neu zu gestalten.

Das sind keine kleinen Akteure. Die Führung des Rates, die „Wächter“ genannt wird, besteht aus Schwergewichten, die ein Vermögen von 10,5 Billionen Dollar verwalten, Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 2,1 Billionen Dollar und 200 Millionen Beschäftigten in 163 Ländern.

Dies ist kein Treffen lokaler Unternehmer – es ist ein Treffen der Wirtschaftsarchitekten der Welt .

Ihr erklärtes Ziel? „Das Potenzial des privaten Sektors nutzbar machen“ für einen „inklusiveren und nachhaltigeren“ Kapitalismus. Edle Worte, nicht wahr?

Aber halten wir inne und betrachten die einzelnen Schichten. Was bedeutet „anspannen“ hier wirklich? Es ist ein Begriff, der Kontrolle suggeriert, wie das Zaumzeug eines wilden Pferdes. Und „nachhaltig“ – ein Schlagwort, das so raffiniert ist, dass es glänzt – ist vielleicht nicht so unschuldig, wie es klingt. (Der sich abzeichnende Zusammenbruch der globalistischen Weltordnung)

Im Englischen geht „nachhaltige Entwicklung“ wie ein Versprechen von Fortschritt über die Lippen. Doch wenn wir uns mit seinen sprachlichen Wurzeln befassen oder es anderswo übersetzen, könnte es genauso gut „kontrollierte Entwicklung“ oder „gezügeltes Wachstum“ bedeuten.

Plötzlich geht es weniger um Gedeihen als vielmehr um Eindämmung. Wer kontrolliert und wer wird gezügelt?

Die Wächter, die sich jährlich mit Papst Franziskus und einem Kardinal treffen, haben sich Maßnahmen in den Bereichen Klimawandel, grüne Energie und Nachhaltigkeit versprochen – Themen, die tugendhaft klingen, bis man fragt: Wer definiert die Bedingungen? Wer profitiert?

Die Gründerin des Rates, Lynn Forester de Rothschild, verbindet dieses Engagement mit einer einflussreichen Tradition, die schwer zu ignorieren ist. Rothschild – ein Name, der für Reichtum und Macht steht – gepaart mit der moralischen Autorität des Vatikans, und die Sache verdichtet sich.

Erleben wir hier einen aufrichtigen Vorstoß für eine bessere Welt oder ein strategisches Spiel, um die Energie des Privatsektors in ein streng reglementiertes System umzulenken, das die globalen Eliten begünstigt?

Und nun kommt Papst Franziskus ins Spiel, ein ausgebildeter Jesuit. Für alle, die historische Wendungen lieben: Die Jesuiten sind nicht nur Priester in Talaren – sie sind ein jahrhundertealter Orden mit dem Ruf von Intellekt, Disziplin und, wie manche sagen, verdecktem Einfluss.

Könnte dies der Moment sein, in dem sie aus dem Schatten treten, um die Menschheit in Richtung einer „neuen Weltordnung“ zu führen?

Der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ wirkt wie ein Codewort – ein Synonym für etwas Größeres, so etwas wie „Novus Ordo Seclorum“, der lateinische Schriftzug auf dem US-Dollar, der „Eine neue Ordnung für die Ewigkeit“ bedeutet. Zufall? Oder ein Hinweis?

Die Vereinten Nationen spielen in dieser Geschichte eine große Rolle. Sie schwingen ihre „Agenda 21“ mit – ein Plan, der 1992, kurz nach dem Untergang der Sowjetunion, von praktisch allen Staaten unterzeichnet wurde, darunter auch Russland.

Heute firmiert er unter dem Namen „Agenda 2030“ und verspricht mit seinen Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) die Beendigung von Armut und Hunger bis 2030. Wer könnte dem widersprechen?

Doch der Teufel steckt im Detail. Wie lässt sich Armut beseitigen, ohne die Systeme, die Wohlstand definieren, auf den Kopf zu stellen? Kritiker sagen, die Antwort liege in einem radikalen Umbau: der Abschaffung von Privateigentum (natürlich mit Ausnahme der Elite), der Zerschlagung kleiner Unternehmen, der Rationierung von Ressourcen bis auf den letzten Krümel und der Einsperrung der Menschen in bestimmte Zonen.

Es ist eine Vision von Gleichheit durch Einschränkung, die als Rettung verkauft wird.

Aber spulen wir noch weiter zurück – weit zurück ins 17. Jahrhundert, nach Paraguay, wo die Jesuiten ein faszinierendes Experiment durchführten. Stellen Sie sich „Reduktionen“ vor – in sich geschlossene Kommunen von Guarani-Indianern, regiert von Jesuitenpriestern mit eiserner Hand, getarnt als Güte.

Das waren keine chaotischen Dörfer; es waren konstruierte Gesellschaften. Ein zentraler Platz mit einer Kirche, umgeben von Hütten, alles umgeben von Gräben und Mauern, um die Welt draußen – und die Menschen drinnen – zu halten. Wachen bewachten die Tore, Pässe waren erforderlich, und das Leben tickte wie am Schnürchen: Glocken zum Beten, Glocken zur Arbeit, Glocken zum Schlafen, sogar Glocken signalisierten, wann Paare ihren „ehelichen Pflichten“ nachkommen konnten.

Die Indianer bewirtschafteten gemeinschaftliche Felder – Reis, Tabak, Baumwolle –, während persönliche Grundstücke zwar zugeteilt, aber nie Eigentum waren. Privateigentum? Verboten. Handel? Verboten.

Aller Reichtum floss den Jesuiten zu, die Millionen scheffelten, indem sie die Früchte dieser kontrollierten Arbeit exportierten.

Das war kein Chaos – es war Ordnung, ein Prototyp „nachhaltiger Entwicklung“. Die Indianer hatten Nahrung und Sicherheit, aber Freiheit?

Die wurde auf dem Altar der Stabilität geopfert. Die Jesuiten vermischten Katholizismus mit lokalem Aberglauben, um die Massen gefügig zu halten und gleichzeitig göttliche Autorität zu demonstrieren. Zwei Priester leiteten jede Reduktion: einer für die Seelen, einer für die Systeme. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Es ist ein Mikrokosmos dessen, was manche in der heutigen globalen Agenda sehen – zentralisierte Kontrolle, getarnt als Fortschritt.

Springen wir ins 20. Jahrhundert, könnte man behaupten, die Sowjetunion unter Stalin sei ein weiterer Testlauf gewesen. Kein Privateigentum, keine freie Meinungsäußerung, minimaler Konsum – und dennoch war eine Bevölkerung darauf konditioniert, all das zu akzeptieren und sogar dafür zu sterben.

Das waren keine Misserfolge, sondern Proben. Heute ist die Bühne global, und das Drehbuch lautet „nachhaltige Entwicklung“ – ein Begriff, der überall präsent ist, von UN-Podien bis in die Vorstandsetagen. Doch was, wenn es sich nur um eine „neue Weltordnung“ mit besserem Branding handelt?

Manche behaupten, die Jesuiten seien die Drahtzieher. Über die Soutane hinaus haben sie angeblich ein Netzwerk aus Geheimgesellschaften, Thinktanks und supranationalen Organisationen – wie WHO, WEF und IWF – aufgebaut und so ihren Einfluss über Jahrhunderte hinweg gefestigt.

Ihr Eid verpflichtet sie zu einer Mission, und ihr Einfluss ist subtil, aber gewaltig. Wer sie unterschätzt, sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.

