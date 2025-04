Pädo-Netzwerke: Anneke Lucas war erst neun Jahre alt, als David Rockefeller sie Evelyn de Rothschild vorstellte (Video)

Anneke Lucas war erst neun Jahre alt, als David Rockefeller sie Evelyn de Rothschild vorstellte. Er wollte seine Zustimmung zu dem Plan, sie als Entertainerin, exklusive Sexsklavin und Spionin für den Sender arbeiten zu lassen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits ein traumabasiertes Gedankenkontrolltraining absolviert, das sie auf ihre neue Rolle vorbereiten sollte.

Der Rothschild war sehr charmant und interessierte sich für sie. „Ich vermute, er würde einen Anteil am Erlös erhalten“, sagte Lucas kürzlich in einem Interview mit Ella Ster.

„Er war kein Pädophiler“, sagt Lucas über den Top-Banker. Das hatte sie instinktiv gespürt, da sie seit ihrem sechsten Lebensjahr in einem elitären Pädophilen-Netzwerk missbraucht wurde. „Er war eindeutig der mächtigste Mann im Netzwerk, das ich kennengelernt habe“, schloss sie damals über Evelyn de Rothschild .

„Er hatte ein gewisses Selbstbewusstsein, das ich angesichts der Macht, die dieser Mensch hatte, gar nicht begreifen konnte.“

Rockefeller hatte sie zu einer der Villen der Rothschilds mitgenommen und während dieser Zeit wurde Lucas in die Welt der mächtigen Milliardäre eingeführt. Eine Welt, von der sie ein Teil werden würde, hatte man ihr gesagt.

„Nicht jeder im Netzwerk ist ein Pädophiler, aber Pädophile sind am leichtesten zu manipulieren.“

Anneke Lucas

Sängerin, Sexsklavin und Spionin

Ihre zukünftige Rolle als Berühmtheit sollte nur den wahren Job verschleiern, den sie bereits im Alter von neun Jahren ausübte: Sie arbeitete als Sexsklavin und Spionin für die Superreichen, nur um ihrem „Besitzer“ dann alles über die Person zu erzählen, mit der sie geschlafen hatte.

Informationen, die ihr Führungsoffizier nutzen könnte, um andere im Netzwerk zu kontrollieren. „Nicht jeder im Netzwerk ist ein Pädophiler, aber Pädophile sind am leichtesten zu manipulieren.“

Bei ihrem Debütauftritt in Italien hatte die angehende Sängerin, genau wie man es ihr gesagt hatte, allerlei erotische Details in ihre Nummer eingebaut.

Das erlesene Publikum war begeistert und niemand hatte ein Problem damit, dass sie noch ein Kind war. Ihr war eine Zukunft voller Ruhm, Reichtum und Exklusivität versprochen worden.

De Rothschild fragte die junge Anneke, ob sie bereit sei, die für ihre neue Rolle erforderlichen Opfer zu bringen. Anfangs ließ sie sich von ihm verzaubern, doch sie konnte das endgültige Opfer nicht bringen.

Dieser eine Akt des Ungehorsams und die Weigerung, sich den Forderungen des satanischen Netzwerks zu beugen, veränderte ihre Zukunft für immer.

Verbindungen zum Fall Dutroux

Sie wurde in das belgische Pädophilennetzwerk zurückgeführt, aus dem sie stammte, ein Netzwerk prominenter Persönlichkeiten, in dem ein Politiker den entscheidenden Einfluss hatte.

Im Alter von 10 Jahren hatte sie eine „Liebesaffäre“ mit einem 22-jährigen reichen Jungen und Schwerverbrecher, der sie sowohl misshandelte als auch rettete. In dieser Zeit beginnt die Geschichte von Anneke Lucas in ihrem Buch „Auf der Suche nach Liebe. Erinnerungen einer Kindersklavin“.

Die Existenz der von Lucas beschriebenen Orgien mit Kindern in Schlössern und Villen – sowie die Rolle von Michel Nihoul, der die Organisation übernahm – kamen später im Fall Marc Dutroux ans Licht.

Dieser Missbrauchsskandal hätte Belgien in den 1990er Jahren beinahe auseinandergerissen. Der Serienvergewaltiger und Mörder Dutroux vermittelte in den 1980er und 1990er Jahren Mädchen an das Elite-Netzwerk.

Lucas‘ Aussage über ihre haarsträubenden Erlebnisse im Netzwerk ist daher kein Einzelfall, auch wenn die von ihr beschriebenen Ereignisse schon viel früher stattfanden, nämlich Jahrzehnte vor Dutroux‘ Festnahme.

Pädophilie verstehen

Anneke Lucas beschreibt in ihren Memoiren, wie sie nach einem Nahtoderlebnis und durch das Eingreifen des Oberkriminellen aus dem Netzwerk entkommen konnte.

Dass sie diese Geschichte als Überlebende erzählen kann, ist durchaus bemerkenswert, wenn man liest, wie mit Kindern umgegangen wurde, die rebellierten oder als Gefahr angesehen wurden. Überlebende aus aller Welt berichten nun von ihren Erlebnissen und geben Einblick in die Funktionsweise dieser Pädophilennetzwerke.

Darüber hinaus bietet Lucas einen außergewöhnlich scharfen Einblick in die Psychologie der Täter und den Machtmissbrauch.

„Ich habe im Wesentlichen genau das erlebt, was die Täter erlebt haben.“ Sie sieht Pädophilie als Folge von Kindesmissbrauch, den die Täter selbst erlitten haben.

„Pädophile fühlen sich sexuell zu Kindern in diesem Alter hingezogen (in dem sie selbst missbraucht wurden, Anm. d. Red.) und versuchen, derjenige zu werden, der die Macht hat.“

„Wir müssen zur Quelle des Übels vordringen, um zu verstehen, was passiert, bevor wir etwas ändern können.“

Anneke Lucas

Erpressungspraktiken

Das Netzwerk kann diese Personen dann erpressen. Weil sie in einem Netzwerk gefangen sind, das alles über sie weiß. Deshalb besitzen sie den Reichtum. Und ich sage nicht alle, aber genug.

So behalten sie die Kontrolle. Deshalb wird es auch nicht besser. Wir müssen also an die Quelle des Übels gehen, um zu verstehen, was passiert, bevor wir etwas ändern können.

Trotz der Extreme ihrer Geschichte, in der sie beschreibt, wie sie als Kind systematisch vergewaltigt, vernachlässigt und schließlich so gefoltert wurde, dass sie beinahe Selbstmord begangen hätte, gelingt es Lucas durch die literarische Qualität ihres Buches, eine wunderbare Balance zu schaffen, sodass sich die wahre Geschichte wie ein Roman liest.

Außerdem ließ sie in der niederländischen Version die Namen der Täter weg. „Es geht nicht wirklich um die Namen“, sagt Lucas und erklärt, dass die Erkenntnisse darüber, wie das System funktioniert und wie wir daraus ausbrechen können, viel wichtiger seien.

Das Netzwerk sucht nach Kindern, die gut dissoziieren können. Denn sobald man dissoziiert ist, ist man leer. In der Gedankenkontrolle wird der leere Zustand, wenn das Bewusstsein außerhalb des Körpers ist, genutzt, um von dort aus zu programmieren.

Anneke Lucas

Trotzdem stehen die Opfer unter großem Druck, Namen zu nennen. „Es ist ein Irrglaube, dass die Nennung von Namen zu einer Haftung führt."

Hinterbliebenen wird vorgeworfen, entweder keine Namen zu nennen oder nur die Namen bereits Verstorbener zu nennen, die sich angeblich nicht wehren können.

„Sie haben sich ihr ganzes Leben lang verteidigt. Wären sie wehrlos gewesen, wäre es kein Problem gewesen, ihre Namen zu Lebzeiten zu nennen. Sie sind von einem ganzen Abwehrsystem umgeben. Im Netzwerk wird alles getan, um sicherzustellen, dass die Leute nicht darüber sprechen", sagt Lucas.

„Im Netz wird alles getan, um zu verhindern, dass sich die Leute äußern"

Anneke Lucas

Die Erholung

In ihrer Aussage versucht Anneke Lucas, den Fokus auf den Genesungsprozess zu legen, der in ihrem Fall Jahrzehnte dauerte.

Es beginnt mit der Anerkennung, dass der Missbrauch stattgefunden hat. Es bedeutet einfach, dass man wirklich ehrlich zu sich selbst sein muss, um Mut zu gewinnen.

Genesung erfordert Mut, und Mut fehlt den Tätern. Sie sind Sklaven, weil sie immer mit den Tätern zusammengearbeitet haben. Das hat sie zum ultimativen Satanismus geführt, der Lüge. Es dreht sich alles um Lügen.

Aber wenn man sich für die Wahrheit entscheidet und diese Ehrlichkeit in sich trägt, braucht man Integrität. Wenn man dem folgt und sagt, dass die Wahrheit wichtiger ist, dann ist das ein spiritueller Weg.

„Ich würde sagen, ich bin geheilt. Ich bin nicht nur funktionsfähig, ich bin voller Leben."

Anneke Lucas

Heilung ist relativ. Wir alle können ein Leben lang heilen. Das ist spirituelles Wachstum. Sprechen wir von Traumabewältigung oder spirituellem Wachstum? Wann sagen wir, wir seien geheilt?

Ich würde sagen: Ich bin geheilt. Ich bin nicht nur funktionsfähig, ich bin voller Leben. Und das kann man nicht erreichen, wenn man sich Dinge ausdenkt.

Wenn ich über Traumata spreche, wenn ich Erkenntnisse habe und wenn ich Workshops zur Traumabewältigung gebe, dann beruht das alles auf meiner eigenen Heilungserfahrung und der Klarheit, die ich dadurch gewonnen habe.

Lucas begleitet nun andere Überlebende bei ihrer Genesung. Sie hat ihre Erkenntnisse über Machtmissbrauch, der sich entweder auf institutioneller oder individueller Ebene manifestieren kann, genutzt, um einen Rahmen für die Selbstheilung zu entwickeln.

Dabei wird das Traumabewusstsein in das Bedingungslose Modell integriert, eine von Lucas entwickelte Methode zur Vertiefung des Selbstbewusstseins und der Selbstakzeptanz sowie zur Stärkung der bedingungslosen Liebe.

