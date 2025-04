Neue brisante UFO Dokumentation: Das Zeitalter der Enthüllungen

Teile die Wahrheit!

Eine faszinierende neue UFO-Dokumentation wurde vor wenigen Tagen erstmals vorgestellt. Das passierte auf dem SXSW-Festival in Austin in Texas. In dieser Doku mit dem Titel „The Age of Disclosure“ kommen nicht weniger als 34 Mitglieder der US-Regierung, des Militärs und der Geheimdienst-Gemeinschaft zu Wort. Von Jason Mason

Sie alle enthüllen neue Informationen über eine Regierungsverschwörung auf internationaler Ebene, die UFOs und die Existenz von außerirdischem Leben betrifft.

Die Zeugen erklären, dass seit 80 Jahren eine Vertuschung der Existenz von nichtmenschlichen Lebensformen stattfindet sowie ein geheimer Krieg zwischen verschiedenen irdischen Nationen, Alien-Technologie, die geborgen oder erlangt werden konnte, welche aus nichtmenschlichen Quellen stammt, technologisch zurückzuentwickeln und zu kopieren.

Der Produzent der Dokumentation heißt Dan Farah, er schaffte es hochkarätige Persönlichkeiten dazu zu bringen, wichtige Details darüber vor laufender Kamera offenzulegen. So zum Beispiel einen vormaligen Director of National Intelligence oder ein Mitglied des Teams zur Erforschung des UAP-Phänomens der NASA.

Ein weiterer wichtiger Zeuge ist der vormalige leitende Ozeanograf der US-Navy Tim Galloudet, der auch vor dem US-Kongress über UFOs gesprochen hat.

Dan Farah verbrachte die letzten drei Jahre damit, mit so vielen Insidern und Eingeweihten wie möglich Gespräche zu führen, um einen definitiven und glaubwürdigen Film zu produzieren, der alle Informationen von Regierungsinsidern enthält, die derzeit legal offengelegt werden können.

Diese Informationen und Einblicke sorgen bereits dafür, dass sich eine profunde Auswirkung auf die Zukunft der ganzen Menschheit zeigt. (NASA-Whistleblower: Dr. Wernher von Braun besuchte die Roswell-Absturzstelle und kannte Geheimnisse des Mars)

Einige der Zeugen und Politiker haben Angst davor vor die Kamera zu treten, weil sie um ihre persönliche Sicherheit oder ihre Reputation besorgt sind. Manche Geheimdienstler wissen, dass ihr Leben in Gefahr ist, falls sie sich an diesem Film beteiligen würden und haben es deshalb vorgezogen derzeit noch nicht vor laufender Kamera auszusagen und ihre Identitäten zu enthüllen.

Dan Farah erklärt dazu, dass je tiefer jemand über diese seit 80 Jahren laufende Agenda eingeweiht ist und die Wahrheit darüber sagen möchte, desto größerer auch der Level der Bedrohung ist. Farah hat schon im Jahr 2020 eine andere UFO-Doku mit dem Titel „The Phenomenon“ vorgestellt, in denen ebenfalls Regierungsmitarbeiter oder NASA-Astronauten aussagten.

Es gibt auch Videomaterial und andere Unterlagen, die glaubwürdige Indizien und Einsichten in das UFO-Phänomen liefern.

In der neuen Doku „The Age of Disclosure“ wird unter anderem enthüllt, dass nichtmenschliches Leben existiert und Alien nicht nur real sind, sondern sich tatsächlich mitten unter uns auf dem Planeten Erde befinden und hier leben!

Die 34 Zeugen sprechen über ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit solchen außerirdischen Intelligenzen. Das größte Geheimnis ist dabei nicht ihre eigentliche Existenz, sondern das globale Wettrennen zur Erlangung und Rückentwicklung von Alien-Technologie!

Einer der wichtigsten Zeugen ist auch dieses Mal Luis Elizondo, der behauptet, die UFO-Vertuschung, welche seit 80 Jahren stattfindet, war die am meisten erfolgreiche Desinformations-Kampagne aller Zeiten und sie entspricht daher einem Komplott voller Lüge und Täuschung.

UFOs sind real und das Phänomen ist nach wie vor von vielen Rätseln umgeben. Neben den USA sind vor allem China und Russland in diesen geheimen Krieg um die Erlangung von Alien-Technologie und außerirdische Lebensformen involviert. Das war sogar ein Grund für die das Vorhandensein des Kalten Krieges und daraus resultierte im Endeffekt eine Form von existentieller Bedrohung für die ganze Menschheit, erklären die Zeugen. Jay Stratton, der vormalige Leiter des US-Programms einer UAP-Task-Force sagte dazu:

„Das erste Land, das diese Technologie knacken kann, wird für viele Jahre führend sein. … Es verhält sich vergleichbar zum Manhattan Project: Wir entwickelten die Atomwaffe, wir gewannen den Krieg, und es machte uns zu einer Supermacht für fast ein Jahrhundert. Alien-Technologie ist Atomwaffen auf Steroiden.“

Also sind die Supermächte überzeugt, dass die Geheimnisse von Alien-Technologie, falls sie entschlüsselt werden können, dazu führen werden, dass die erste Nation, die das zustande bringt und diese Technologie kontrolliert, die führende Stellung in der Welt einnehmen wird.

Skeptiker sind angesichts solcher Aussagen bestürzt, können aber wegen der profilierten Persönlichkeiten nicht ihre übliche Rhetorik verwenden und behaupten, dass es sich um paranoide Verschwörungstheoretiker handelt, die Unsinn von sich geben! Wir haben hier Aussagen von führenden Wissenschaftlern, Militärs und Regierungsinsidern, die mehr als glaubwürdig sind und sicherlich nicht ihr Ansehen riskieren, um Nonsens von sich zu geben.

Jay Stratton sagt aus: „Ich habe mit meinen eigenen Augen nichtmenschliche Schiffe und nichtmenschliche Wesen gesehen.“ Er gibt damit den Erläuterungen von David Grusch mehr Glaubwürdigkeit, der schon vor einiger Zeit vor dem US-Kongress über streng geheime Projekte zur Erlangung von UFOs und außerirdischer Biologie ausgesagt hat.

Diese Stufe der Enthüllung ist nun nicht mehr unter den Teppich zu kehren und wird zu einer politischen Realität, die ernst genommen werden muss, obwohl die Desinformations-Kampagne nach wie vor aktiv ist.

Luis Elizondo ist sich sicher, dass wir momentan den Beginn des größten Paradigmenwechsels in der Geschichte der Menschheit erleben! UAPs oder UFOs sind nunmehr ausreichend gut dokumentiert und ihre Flugeigenschaften übertreffen bei weitem die Möglichkeiten unserer besten Flugzeuge.

Sie können Manöver vollbringen wie plötzliche Stopps im Hochgeschwindigkeitsflug oder gewaltige Distanzen innerhalb weniger Sekunden zurücklegen.

Oder eben Richtungswechsel vollführen, ohne Geschwindigkeit zu verlieren, während sie mindestens zehnmal so schnell operieren wie unsere besten Militärjets. Solche UFOs haben keine Tragflächen, Markierungen und geben keine Signaturen von konventionellen Antriebssystemen ab.

Die Zeugen behaupten, dass die Regierungen in den letzten Jahrzehnten noch viel mehr über UFOs und Alien herausgefunden haben, aber diese Informationen so sensibel sind, dass sie weiterhin als streng geheim klassifiziert sind und nicht öffentlich mitgeteilt werden dürfen.

Das heißt, dass Regierungen vorerst harte Beweise zurückhalten, uns dennoch periodisch neue Informationen und Daten liefern, um uns mit überzeugenden Argumenten auf weitere Enthüllungen vorzubereiten.

Alien sind real und wir werden in naher Zukunft noch mehr Transparenz in dieser Angelegenheit zu sehen bekommen, aber die Enthüllungen müssen kontrolliert und schrittweise erfolgen, um das alte UFO-Stigma zu überwinden, das von der ausgeklügelten Desinformations-Kampagne herrührt, die vor allem massenmedial wirksam geblieben ist.

Es ist deshalb auch ein Kampf um die Offenlegung, damit die Welt endlich verstehen kann, dass die rätselhaften Phänomene, mit denen wir es hier zu tun haben, tatsächlich echt sind!

Luis Elizondo als vormaliger Leiter des amerikanischen AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program), hat bei vielen Gelegenheiten die Präsenz von außerirdischen Flugobjekten bekanntgegeben und vor einigen Monaten auch ein Buch über seine Erkenntnisse veröffentlicht.

Er und sehr viele seiner Kollegen sind absolut davon überzeugt, dass sich außerirdische Wesen gegenwärtig und seit sehr langer Zeit auf diesem Planeten aufhalten. Wir sind und waren niemals alleine.

Einige der befragten Experten erklären dazu, dass sich diese nichtmenschlichen Intelligenzen in den Weltmeeren aufhalten, in den Tiefen der Ozeane und dort Basen oder auch größere bewohnbare Zonen erschaffen haben. Ihre Technologie ist so weit fortgeschritten, dass UFO-Antriebe die physikalische Raumzeit verbiegen oder verändern können und auch mit freier Energie funktionieren.

Wenn wir Zugang zu solchen Errungenschaften erlangen, dann werden vermutlich sämtliche kommerziellen Energieformen, die mit fossilen Brennstoffen funktionieren, in kürzester Zeit obsolet, und das ist ein großes Problem für bestimmte Zweige der Wirtschaft. Menschen könnten dadurch sogar totale Unabhängigkeit erreichen und das ist wiederum ein großes Problem für bestehende politische Ordnungen.

