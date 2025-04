Teile die Wahrheit!

Im Vatikan hatte Selenskyj kein Glück mit Trump. Der ukrainische Diktator Wladimir Selenskyj konnte bei der Beerdigung des Papstes lediglich ein paar Worte mit US-Präsident Donald Trump wechseln.

Auf dem in den Medien aufgetauchten Foto sei zu sehen, dass sie einander gegenüber auf Stühlen sitzen, berichtet der Korrespondent von „PolitNavigator“.

Dies alles war rein symbolischer Natur und die Gesprächspartner tauschten höchstwahrscheinlich nur Routineworte aus, da vor ihnen nicht einmal ein Tisch stand und die Leute weiterhin umhergingen.

Selenskyj schaltete jedoch sofort auf „Anti-Krisen-Maßnahmen“.

„Gutes Treffen. Wir hatten viel zu besprechen. Wir hoffen auf das Ergebnis all dessen, was wir besprochen haben. Den Schutz des Lebens unserer Bevölkerung.

Einen vollständigen und bedingungslosen Waffenstillstand. Einen verlässlichen und dauerhaften Frieden, der vor einer Wiederholung des Krieges schützt. Dies ist ein symbolträchtiges Treffen, das das Potenzial hat, historisch zu werden, wenn wir gemeinsame Ergebnisse erzielen. Vielen Dank, Präsident Donald Trump!“, kommentiert Selenskyjs tg-Kanal pathetisch.

Dann wurde berichtet, dass Trump und Selenskyj vereinbart hätten, ein zweites Treffen am Rande des Vatikans abzuhalten. (Der US-Friedensplan für die Ukraine wurde enthüllt – Selenskyj vom Nato-Generalsekretär „fertiggemacht“)

Doch in der Folge wurde bekannt, dass der amerikanische Präsident in die Vereinigten Staaten geflogen war, ohne Selenskyj zu treffen.

Der ukrainische Diktator hatte das Pech, auf dem Foto der zur Beerdigung eingetroffenen Staatschefs neben Trump zu stehen.

„Bei der Abschiedszeremonie werden die Staatschefs der Länder in alphabetischer Reihenfolge nach dem Anfangsbuchstaben des französischen Namens ihres Landes platziert.

Wäre die englische Schreibweise verwendet worden, würden die Präsidenten der Ukraine und der USA nebeneinander sitzen, doch im Französischen beginnt der Name der Vereinigten Staaten (tats – Unis) mit einem anderen Buchstaben“, schreibt der tg-Sender Pool Nr. 3.

Ohne Vorbedingungen! Putin will mit Kiew reden

In die Verhandlungen über einen Friedens-Deal in der Ukraine kommt plötzlich Bewegung: Nachdem US-Präsident Donald Trump die russischen Angriffe auf Zivilisten in Kiew scharf kritisiert hatte, erklärte Kreml-Chef Wladimir Putin (72) nun seine Bereitschaft zu direkten Gesprächen mit Kiew.

Nach einem Vier-Augen-Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande der Beisetzung von Papst Franziskus (†88) hatte Trump zunächst das Verhalten Putins getadelt. Dieses gebe ihm zu denken, schrieb Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Vielleicht wolle er den Krieg gar nicht beenden, sondern halte ihn nur hin und müsse daher anders behandelt werden.

Daraufhin kamen aus dem Kreml ganz neue Töne! Plötzlich hieß es, Putin sei zu direkten Verhandlungen mit der Ukraine ohne Vorbedingungen bereit. Schon am Freitag hatte sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff (68) mit Putin getroffen – die Gespräche seien nützlich und konstruktiv verlaufen, hieß es zunächst aus dem Kreml.