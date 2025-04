Teile die Wahrheit!

Aus Dokumenten aus dem letzten Jahr geht hervor, dass das UN-Klimaprogramm Geoengineering zur Erlangung von Emissionszertifikaten erwägt, obwohl die UN-Konvention über die biologische Vielfalt dies verbietet.

Eine Zeitleiste zeigt, dass es zwar einige internationale Verträge und nationale Regelungen zum Geoengineering gibt, die meisten davon jedoch keine konkrete Wirkung haben.

UN erwägt Geoengineering für Emissionszertifikate

Im Jahr 2021 berichtete The Guardian , dass eine Initiative zur Überprüfung des Klima-Geoengineerings zunächst von den USA und Saudi-Arabien, dann von Japan und anderen Ländern blockiert wurde.

Diese Länder lehnten Pläne ab, die Risiken klimamanipulierender Technologien zu untersuchen, etwa durch die Extraktion von Kohlenstoff aus der Luft, den Einsatz reflektierender Spiegel im Weltraum, die Verseuchung der Ozeane und die Einleitung von Partikeln in die Atmosphäre.

Das wichtigste Testverbot besteht derzeit im UN-Übereinkommen über die biologische Vielfalt („CBD“), das die USA als einziges Land nicht ratifiziert haben. Auch das Londoner Protokoll verbietet die Aussaat von Meeresproben.

Die in Kanada ansässige ETC Group informierte die Delegierten der COP16, die letztes Jahr in Cali, Kolumbien, stattfand, über die Vorsichtsmaßnahmen gegen Geoengineering.

Die Gruppe definiert Geoengineering als die gezielte, groß angelegte technologische Manipulation der Erdsysteme, die oft als technologische Lösung zur Bekämpfung des Klimawandels diskutiert wird. Klima-Geoengineering-Technologien lassen sich in drei große Bereiche unterteilen: das sogenannte Solarstrahlungsmanagement (Reflexion des Sonnenlichts in den Weltraum), die Entfernung und Speicherung von Treibhausgasen sowie die Wettermanipulation. (Bundesbehörden geben zu, dass Flugzeuge das Wetter durch das Versprühen von Chemikalien am Himmel verändern)

Solar Geoengineering , auch Solar Radiation Management („SRM“) genannt, umfasst eine Reihe technologischer Ansätze, um die Sonneneinstrahlung auf die Erde zu blockieren und so die Erdtemperatur zu senken. Die gängigste Methode ist die stratosphärische Aerosol-Injektion („SAI“), bei der Schwefeldioxid (ein Kühlmittel, das auch die Ozonschicht zerstört) in die Stratosphäre gesprüht wird.

Zu den Vorschlägen für das marine Geoengineering gehören die Wiederbelebung von Düngetechniken für die Ozeane (unter dem Deckmantel neuer Namen); das Ausbringen synthetischer Reflektorperlen über arktischen Gebieten; das Aufhellen von Meereswolken; die Anlage riesiger Plantagen mit Algenmonokulturen; das Versenken riesiger Mengen Mineralien, um die Chemie der Ozeane zu verändern; und das Versenken großer Mengen organischen Materials und Biomasse in den Meeren, um angeblich Kohlenstoff zu absorbieren.

In ihrem Briefing für die Delegierten der COP16 erklärte die ETC Group, dass alle Geoengineering-Technologien – einschließlich Solar-Geoengineering (Eingriffe, um einen Teil des Sonnenlichts zurück ins All zu reflektieren) und Technologien zur Kohlenstoffentfernung an Land und/oder in Küsten- und Meeresumgebungen – erhebliche Auswirkungen auf Ökosysteme und Gemeinschaften haben.

Der Grund, warum Unternehmen Geoengineering erforschen oder nutzen, besteht darin, die aufgrund des „Klimawandels“ auferlegten Kohlenstoffvorschriften zu umgehen.

Mehr als 40 Unternehmen führen derzeit Dutzende von Geoengineering-Experimenten und -Projekten auf offener See durch oder planen dies, einige davon in großem Maßstab.

Mindestens die Hälfte dieser Unternehmen verkauft bereits Emissionszertifikate auf freiwilligen Emissionsmärkten, obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass die CO2-Entnahme tatsächlich stattfindet und/oder dauerhaft sein wird. Mangelnde Wirksamkeit bedeutet jedoch nicht, dass es keine Auswirkungen auf die Meeres- und Küstenumwelt, die Artenvielfalt sowie auf die Lebensgrundlagen indigener Völker und der Meeres-, Arktis- und Küstengemeinden geben wird.

Stärkung der Vorsichtsmaßnahmen gegen Geoengineering zum Schutz der Biodiversität und der Gemeinschaften, Briefing für Delegierte der COP16, Cali, Kolumbien, 21. Oktober – 1. November 2024 , ETC Group, S. 6

Nicht nur Unternehmen versuchen, mithilfe von Geoengineering-Aktivitäten die Vorschriften zum „Klimawandel“ zu umgehen. Auch die UNO, die diese Vorschriften weltweit durchsetzt, erwägt, mithilfe von Geoengineering ihre eigenen Vorschriften zu umgehen.