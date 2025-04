Die antike Astronomie des ägyptischen Steinkreises Nabta Playa

Teile die Wahrheit!

800 Kilometer südlich von Kairo, tief in der Nubischen Wüste, liegt einer der ältesten Steinkreise der Welt. Untersuchungen haben ergeben, dass der Nabta-Playa-Komplex aus der Zeit vor der Dynastie Ägyptens stammt.

Nabta Playa ist nicht nur aufgrund seines Alters einzigartig, sondern auch aufgrund der antiken Astronomie, die in seinen Ausrichtungen kodiert ist. Dies könnte ein Beweis für die erste ägyptische Zivilisation sein, die Astronomie nutzte.

Wenn es sich um den Ursprung der altägyptischen Astronomie handelt, könnte es die frühesten Zeichen der ägyptischen Zivilisation selbst liefern.

Das Geheimnis des altägyptischen Steinkreises

Wüsste man es nicht besser, könnte man den Steinkreis von Nabta Playa leicht übersehen. Entdeckt wurde er 1974 von Anthropologieprofessor Fred Wendorf auf der Rückreise von einer Expedition aus Libyen. Er und seine Gruppe hätten die Felsformation beinahe unbemerkt überquert. Nach einer ersten Untersuchung sagte ihm sein Instinkt, dass an Nabta Playa etwas Bedeutsames war.

Die tief in der Nubischen Wüste gelegene Gegend zählt zu den unwirtlichsten in Ägypten. Sie ist durch kilometerlange trockene, unfruchtbare Sandflächen isoliert, in denen extrem hohe Temperaturen herrschen.

Das war nicht immer so. In der Antike gab es in der Region Nabta Playa jährliche Niederschläge, die saisonale Seen und lebenswerte Landschaften mit sich brachten. Vor etwa 11.000 Jahren zogen die Monsune Zentralafrikas nach Norden. Sie brachten eine Wasserquelle in die Regionen Südägyptens.

Als Wendorf zur Fundstelle zurückkehrte, stellte er fest, dass es sich bei den Steinen um Quarzitsandstein handelte. Diese stammten wahrscheinlich aus dem offenen Gebiet des antiken Sandsteinabbaus, das einen Kilometer entfernt liegt. Antike Praktiken, die über eine Jäger- und Sammlergesellschaft hinausgingen, waren in Ägypten zu dieser Zeit bisher unbekannt.

Nabta Playa begann, seine Geheimnisse preiszugeben. 1980 untersuchten Archäologen die Steinkreisformationen mithilfe eines GPS. Ihre Ergebnisse zeigten, dass ihre Anordnung uraltes Wissen enthielt. Die großen radialen Steine ​​wurden exakt in den Himmelsrichtungen Nord-Süd und Ost-West platziert. Ihre Anordnung ähnelte der der Kalenderkreissteine ​​im Karnak-Tempel. (Der tief in der Nubischen Wüste gelegene Steinkreis von Nabta Playa birgt erstaunliche Details der antiken Astronomie)

Die erste Zivilisation des alten Ägypten?

Die Stätte Nabta Playa liefert Hinweise auf eine Gesellschaft, die im alten Ägypten bisher nicht beschrieben wurde. Vor etwa 7500 Jahren lebte in diesem Gebiet eine Bevölkerung mit kulturellen Praktiken.

Die megalithischen Strukturen sind nach wie vor die wertvollsten Überreste einer verlorenen Kultur. In dem Gebiet wurden Steinkreise, Grabkammern sowie megalithische und geschnitzte Menhire gefunden. Bisher wurden mindestens 30 dieser Strukturen freigelegt.

Im heutigen „Tal der Opfer“ befinden sich zehn Hügel aus zerbrochenen Sandsteinblöcken. Die Kammern darunter enthalten Überreste von Rindern, Ziegen und Schafen.

Der größte und vielleicht älteste Fund enthält eine ganze Kuh in einer kunstvollen Kammer, die von einem Tamariskendach bedeckt ist. Der Kadaver ist ungefähr in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet und liegt auf der linken Seite, mit dem Kopf nach Westen.

Um 8000 v. Chr. tauchen in der Region die ersten Anzeichen menschlicher Besiedlung auf. In diesem Gebiet finden sich die ältesten Belege für Tierhaltung auf dem afrikanischen Kontinent.