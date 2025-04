Warum unter der neuen Regierung noch mehr unabhängige Medien ihr Bankkonto verlieren könnten

Teile die Wahrheit!

Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD vereinbart, die Geldwäschebekämpfung zu verbessern und dabei den Launen der internationalen Schattenmacht FATF entgegenzukommen. Spendenfinanzierte Medien müssen dadurch noch mehr um ihre finanzielle Arbeitsgrundlage bangen. Eine Recherche von Hakon von Holst.

Es ist ein weltweites Phänomen: Banken kündigen immer öfter Journalisten, Medienunternehmen, politischen Aktivisten, aber auch gewöhnlichen Gewerbetreibenden. Eine überparteiliche Gruppe von Parlamentariern aus Großbritannien hat sich 2024 mit diesem »De-Banking«-Phänomen beschäftigt.

In seinem Bericht benennt das Gremium drei Hauptursachen. Dazu zählt einerseits das Reputationsrisiko: Banken überlegen sich, ob ihr Ansehen leidet, wenn die Presse bemerkt, dass ein Politiker wie Nigel Farage zur Kundschaft zählt.

Zum anderen geht es um den Verdacht auf illegales Handeln: Die Regeln und Vorschriften im Bereich der Finanzkriminalitätsbekämpfung nehmen immer größeren Raum ein.

Zu guter Letzt bleibt für die Banken zu klären, ob sich der Aufwand lohnt, dem Kunden auf den Zahn zu fühlen oder für die Geschäftsbeziehung ein Risiko einzugehen.

Sorgen um die Reputation und persönliche Vorbehalte spielen genauso in Deutschland eine Rolle. Am Beispiel des Medienunternehmens KenFM, Kunde bei der GLS-Bank, ließ sich das gut beobachten: Zuerst kam heftige Kritik an der Geschäftsbeziehung aus der Presse, dann ging das Geldinstitut auf Distanz und schlussendlich erging die Kündigung. (Drei schockierende Wahrheiten, die die meisten Menschen nicht über Geld auf Bankkonten wissen…)

Auch der Kampf gegen vermeintliche Finanzkriminalität kostet Medienschaffende immer öfter das Konto. In Verdacht geraten Journalisten, die auf Grundlage von Spenden arbeiten. Der Filmemacherin und Publizistin Gaby Weber beispielsweise kündigte im Februar mit Wirkung 5. Mai die Bank Comdirect das Konto.

Diese hatte zuvor die Nutzung als Spendenkonto bemängelt und auf das Geldwäschegesetz, die Vorgaben von Aufsichtsbehörden und »Verhaltensregeln zur Prävention der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung« verwiesen. Ich bin mit mehreren weiteren Fällen vertraut. Die Frage ist: Weshalb zeigt sich das Phänomen sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern?

Ein Teil der Antwort lautet FATF. Diese Financial Action Task Force (dt.: Finanzarbeitsgruppe) wurde 1989 am Rande eines Gipfels der G7-Staaten gegründet.

Mit dem erklärten Ziel, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen, entwickelte sie sich zur globalen Schattenmacht, die im Hinterzimmer Standards erarbeitet, denen möglichst die Gesetzgeber aller Länder folgen sollen. Schon 1991 folgte die erste europäische Geldwäscherichtlinie, wie in Gablers Wirtschaftslexikon steht.

300x250

Bei der FATF handelt es sich um ein informelles Gremium von Vertretern der nationalen Finanz- und Sicherheitsbehörden, das formal keine bindenden Vorgaben machen kann.

Aber die Bundesbank bestätigt auf Anfrage, dass die »Anforderungen der FATF historisch gesehen in die europäische Mindestharmonisierung zur Geldwäscheprävention eingeflossen sind und dann im Wege der Umsetzung der bisherigen Geldwäscherichtlinien in nationales Recht durch die Mitgliedstaaten aufzugreifen waren«. 2027 tritt die EU-Geldwäsche-Verordnung in Kraft. Sie kommt der FATF zum Beispiel mit einem Barzahlungsverbot ab 10.000 Euro entgegen und muss nicht mehr in nationales Recht umgesetzt werden, um Wirkung zu entfalten.

Hellhörig machte mich folgender Fall: Ein Journalist, der Spenden auf sein Konto einwarb, erhielt aus heiterem Himmel ein Kündigungsschreiben der Bank.

Das Vorgehen begründete das Geldinstitut am Ende mit Handlungsanweisungen der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU). Die Behörde nenne die Nutzung von Privatkonten zur Sammlung von Spenden und deren nachfolgenden Transfer ins Ausland als möglichen Fall von Terrorismusfinanzierung. Zu den verdächtigen Verhaltensmustern zähle auch, dass ein Kontoinhaber kleine Summen von einer großen Zahl von Menschen erhalte.

300x250 boxone