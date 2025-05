Sonderbericht: Wir werden gewarnt, dass es in den gesamten USA „in ein paar Wochen“ leere Regale geben wird

Teile die Wahrheit!

Experten gehen davon aus, dass die Lieferkettenunterbrechungen, mit denen wir konfrontiert sind, wahrscheinlich schwerwiegender sein werden als alles, was wir während der letzten Pandemie erlebt haben.

Wer glaubt, wir könnten Importe aus China im Wert von 438 Milliarden Dollar problemlos ersetzen , lebt in einer Illusion. Tausende Produkte werden in China hergestellt, die es sonst nirgendwo gibt. Von Michael Snyder

Wir werden zwar alles tun, um den Schaden zu begrenzen, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Ich habe gerade von einem Unternehmer gehört, der bereits zahlreiche Preiserhöhungsbenachrichtigungen von seinen Lieferanten erhalten hat. Und offenbar wurden auf Amazon bereits Hunderte von Produkten deutlich im Preis erhöht …

Amazon-Händler erhöhen die Preise für alles Mögliche, von Wickeltaschen und Kühlschrankmagneten bis hin zu Anhängerketten und anderen Topsellern, da sie mit höheren Importkosten konfrontiert sind.

Das E-Commerce-Softwareunternehmen SmartScout hat 930 Produkte auf Amazon beobachtet, deren Preise seit dem 9. April gestiegen sind. Im Durchschnitt stiegen die Preise in Kategorien wie Kleidung, Schmuck, Haushaltsartikel, Bürobedarf, Elektronik und Spielzeug um 29 Prozent.

In vielen anderen Fällen werden in China hergestellte Produkte überhaupt nicht mehr in die USA gelangen. Präsident Trump räumt sogar ein, dass die meisten chinesischen Unternehmen „hier keine Geschäfte machen werden“, solange die Zölle so hoch bleiben. (Deshalb kommt es zu leeren Regalen und schmerzhaften Engpässen bei bestimmten Artikeln)

US-Finanzminister Scott Bessent sagte kürzlich, niemand halte den aktuellen Status quo mit China für tragfähig. Time fragte den Präsidenten, ob er dieser Ansicht zustimme.

„Oh, da stimme ich zu“, antwortete Trump. Er sagte, China werde „hier keine Geschäfte machen, denn bei 145 % wird es sehr selten zu Geschäften kommen.“

Niemand kann leugnen, dass Präsident Trump in dieser Hinsicht völlig recht hat, und die Zahlen, die wir bereits jetzt sehen, sind ziemlich erschütternd.

So wird beispielsweise berichtet , dass „das Volumen der aus China verschifften Waren, die zwischen der Woche vom 4. und 10. Mai in den Häfen von Los Angeles und Long Beach eintreffen sollten, um 43 % zurückgegangen ist“ …

Als Präsident Trump nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus den Handelskrieg mit Peking verschärfte, begannen US-Unternehmen damit, ihre Bestellungen zurückzufahren oder zu stornieren.

Das Volumen der aus China verschifften Waren, die zwischen der Woche vom 4. und 10. Mai in den Häfen von Los Angeles und Long Beach eintreffen sollen, ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 43 Prozent gesunken, heißt es vom Containerverfolgungssoftwareanbieter Vizion.

Leider ist dies erst der Anfang.

Die Containerbuchungen für Lieferungen von China in die USA gingen in der ersten Aprilwoche im Vergleich zur Vorwoche um erstaunliche 64 Prozent zurück …

Der Rückgang der prognostizierten Ankünfte in Los Angeles folgt auf Berichte des Datenanbieters Vizion über einen „Einbruch“ der Containerbuchungen im April. Für Sendungen von China in die USA gingen die Buchungen in der ersten Monatswoche im Vergleich zur Vorwoche um 64 Prozent zurück.

Analysten machten Importeure für den Absturz verantwortlich, die Lieferungen stornierten, um „Kosten, Zeitpläne und die allgemeinere Handelsstrategie neu zu bewerten“.

Dies führt dazu, dass immer mehr Containerschiffe halb leer sind – und immer mehr Reedereien sind dazu gezwungen, Reisen abzusagen, um Verluste zu reduzieren und den Gebührenverfall zu stoppen.