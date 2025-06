Globalisten auf Tauchstation: Warum WEF, BlackRock & Co. plötzlich verstummen

Wo sind all die Globalisten hin?

Ja, leider sind sie immer noch auf freiem Fuß, obwohl sie eigentlich längst in einem gefrorenen Gulag verrotten oder irgendwo ein unmarkiertes Feld düngen sollten. Ich verstehe das.

Aber wenn Sie die elitäre Kabale so lange beobachtet haben wie ich, ist Ihnen womöglich eine plötzliche und abrupte Veränderung in den öffentlichen Aktivitäten der prominentesten globalistischen Institutionen aufgefallen.

Spätestens ab 2019 fiel die Maske endgültig. Die Eliten fluteten die westlichen Medien mit ihrer Propaganda über NGOs. Man konnte keinen Schritt mehr machen, ohne mit Multikulturalismus, DEI-Programmen und LGBT-Ideologie bombardiert zu werden.

Es war ein offensichtlicher Versuch, einen massiven kulturellen Wandel im Westen zu erzwingen – ein beschleunigter progressiver Umsturz.

Konservative wurden gnadenlos als „Aufrührer“ und „Bedrohung der Demokratie“ ins Visier genommen. Die Pandemie-Hysterie öffnete die Tür für eine Vielzahl an Vorschriften und Gesetzen, die darauf abzielten, verfassungsmäßige Rechte im Namen der „Gesundheitssicherheit“ auszuhöhlen.

Der Plan wurde offen zugegeben: Ein endloser Zyklus von Impfpflichten und Impfpässen. Eine Schleife medizinischer Tyrannei. Die Globalisten waren in Hochstimmung, badeten in Angst und forderten Zwangsimpfungen, Covid-Tracking-Apps und sogar Lager für Menschen, die sich widersetzten.

Gleichzeitig trieben das WEF und andere Organisationen ihre wirtschaftliche Agenda voran. Bargeld sollte verschwinden, CO₂-Kontrollen und „Klimasperren“ sollten Alltag werden.

Man forderte offen einen „Großen Reset“ des globalen Finanzsystems. Alles wurde zugegeben – sie versteckten ihre Absichten kaum. Es war die Neue Weltordnung, vor der sogenannte „Verschwörungstheoretiker“ seit Jahrzehnten warnten.

Früher erwähnten sie ihre Pläne nur in obskuren Weißbüchern oder hinter verschlossenen Türen. In den letzten fünf Jahren jedoch tanzten die Globalisten im Grunde auf offener Straße und warben öffentlich für die NWO – weil sie glaubten, sie hätten bereits gewonnen.

2025: Was hat sich geändert?

300x250

Einbürgerungsmandate und Lockdowns sind gefallen. Die multikulturelle Invasion wird zurückgedreht, weil die Mehrheit der Amerikaner sichere Grenzen und Abschiebungen fordert.

In den USA gelten Transitionsverbote für Kinder, LGBT-Propaganda wird aus Schulen entfernt. DOGE und Trump haben Maßnahmen ergriffen, die die Drehtür zwischen Staat und NGO zerstören – DEI-Programme verschwinden.

BLM ist tot. Der Pride Month ein Reinfall (bislang). Covid wurde als das Nichts entlarvt, das es immer war. Die Klima-Agenda verblasst. Die Öffentlichkeit begegnet dem WEF mit allgemeinem Misstrauen. Niemand will ein bargeldloses CBDC-System. Das globalistische Ideal liegt auf dem Müllhaufen der Geschichte – und wir mussten dafür nicht mal einen Schuss abfeuern.

300x250 boxone

Klingt nach Sieg? Nicht ganz.

Wir haben den Informationskrieg in den USA (größtenteils) gewonnen. In Europa dauert es länger, doch konservative Bewegungen sind auf dem Vormarsch – so sehr, dass Eliten nun Menschen wegen ihrer Worte verhaften und politische Gegner einsperren. Das ist kein Zeichen der Stärke – das ist Panik.

Die Globalisten ducken sich – warum?

Sie sind der Sonne zu nah gekommen und haben sich verbrannt. Fast jede große elitäre Institution hat aufgehört, den „Great Reset“ offen zu propagieren. Medienauftritte werden vermieden, Think Tanks veröffentlichen keine aufschlussreichen Papiere mehr.

Manche Globalisten sprechen sogar öffentlich vom „Tod des Globalismus“. Larry Fink von BlackRock schrieb in der Financial Times, die Globalisierung sei vorbei.

Ich habe noch nie erlebt, dass sie sich so radikal von ihrer Agenda zurückgezogen haben – und genau das macht mich misstrauisch.

Wie ich in meinem Artikel „Der Dritte Weltkrieg ist nun unvermeidlich – darum lässt er sich nicht mehr aufhalten“ schrieb, ist der bolschewistische Staatsstreich der Globalisten gescheitert.

Doch das bedeutet nur, dass sie zu klassischen Taktiken zurückkehren: Wirtschaftskollaps und Weltkrieg.

Ukraine, NATO und ein gefährliches Spiel

Europäische Politiker blockieren bewusst jede Friedenslösung in der Ukraine, indem sie Kiew suggerieren, dass NATO-Truppen eingreifen werden. Selbst wenn die USA ihre Hilfe einstellen, glauben viele Ukrainer, Europa würde die Lücke füllen.

Aber das ist illusorisch – die EU kann keinen Abnutzungskrieg mit Russland führen. Wahrscheinlicher ist ein nukleares Ereignis, ausgelöst durch eine Eskalation.

Was mich besonders beunruhigt, ist die gezielte Ausrichtung auf russische Nuklearinfrastruktur durch NATO und Kiew. Schon seit Beginn des Kriegs ist dies ein Risiko, das offenbar bewusst eingegangen wird.

Mehrfach attackierte die Ukraine mit Drohnen russische Atomkraftwerke – auch ihre eigenen, etwa Saporischschja und Tschernobyl. Auch die (gescheiterte) Kursk-Offensive richtete sich gegen ein Atomkraftwerk.

Anfang 2024 trafen ukrainische Drohnen zwei russische Frühwarnradare – in Orsk und Armavir. Beide lagen weit hinter den Frontlinien. Ich warnte bereits 2023 in „False Flag On The Horizon?“ vor dieser Entwicklung.

Vergangene Woche wurde ein verdeckter Angriff auf eine russische Bomberbasis durchgeführt – gezielt auf nukleare Bereitschaftsflugzeuge. Solche Angriffe wären ohne NATO-Hilfe nicht möglich. Es ist ein Muster: gezielte Angriffe auf nukleare Kapazitäten.

Zwei katastrophale Optionen

About aikos2309 See all posts by aikos2309