Neuheiten: Wasserveredler „Blume des Lebens“

Die Kraft der Begegnung.

Wasser ist Leben – Bewegung, Klarheit und Rhythmus. In der ayurvedischen Tradition gilt Kupfer als Metall, das mit dieser Lebenskraft in Verbindung steht. Es soll das Wasser in seiner Struktur veredeln und die natürliche Harmonie unterstützen, die in jedem Tropfen liegt.

Kommt der Wasserveredler mit dem Wasser in Kontakt, entsteht ein stiller Impuls. Kupfer und Symbolkraft wirken über das Sichtbare hinaus und begleiten den Moment – unaufdringlich, aber spürbar.

Gefertigt aus reinem Kupfer

Inspiriert von ayurvedischer Tradition

Mit feinen Gravuren und symbolischer Tiefe

Für Gläser, Karaffen oder Trinkflaschen geeignet

Zwei Designs, zwei Wege der Energie:

Kraftquelle – mit den Symbolen Om, Lebensbaum und Blume des Lebens. Drei Zeichen, die für innere Ruhe, Verwurzelung und das Gleichgewicht des Lebens stehen.

Chakra – zeigt die sieben Energiezentren in filigraner Gravur. Ein Sinnbild für die Verbindung von Körper, Geist und Seele.

Jeder Wasserveredler ist handgearbeitet, jedes Stück einzigartig.

Maße: Chakra Ø 4 cm, Kraftquelle Ø 5 cm, Länge jeweils 17,5 cm

Gewicht: ca. 60 g

Original ZirbenKugel-Set »Blume des Lebens«

Wasser neu erleben

Das ZirbenKugel-Set »Blume des Lebens« bringt Naturverbundenheit auf den Tisch – mit einer Kombination aus edlem Glas, unbehandeltem Holz und der feinen Aromatik der Zirbe.

Die naturbelassene ZirbenKugel verschließt die Karaffe, schützt den Inhalt und bereichert das Wasser mit einem angenehmen Duft sowie einer feinen, natürlichen Geschmacksnuance. Schluck für Schluck erleben Sie ein Stück Natur aus dem Herzen der Berge.

Die Krönung dieser Komposition ist die Gravur mit der Blume des Lebens – einem Symbol, das seit Jahrhunderten für Einheit, Harmonie und kosmische Ordnung steht.

In ihrer dreidimensionalen Form wird die Lebensblume zur Kugel, dem archetypischen Ausdruck natürlicher Formen, wie sie in Bäumen, Planeten oder biologischen Strukturen vorkommen. So steht die Verbindung aus Zirbenholz und Lebensblume für ein Leben in Balance.

In Kombination mit der eleganten Spiegelau Karaffe entsteht eine harmonische Einheit aus Glas und Holz. Spiegelau blickt auf über 500 Jahre Glasmacherkunst zurück und zählt zu den führenden Herstellern hochwertiger Trinkgefäße. Die formschöne Karaffe formt den Rahmen, in dem die ZirbenKugel ihr Aroma entfaltet.

Die Vorteile des ZirbenKugel-Sets liegen klar auf der Hand: Die Kugel gibt ihren Duft und das natürliche Zirbenaroma an das Wasser weiter, sobald sie auf der Öffnung der Karaffe liegt. Besonders bei Raumtemperatur entfalten sich die Aromen optimal. Die Intensität lässt sich über die Kontaktzeit steuern – ganz nach persönlichem Geschmack.

Ein Set, das Design, Handwerk und natürliche Wirkung vereint, und dabei nicht nur funktional, sondern auch ein ästhetischer Blickfang ist.

ZirbenKugel aus naturbelassenem Zirbenholz – veredelt Wasser ganz ohne Zusatzstoffe

Blume-des-Lebens-Gravur – symbolträchtiges Motiv für Harmonie und Balance

Aromatisches Geschmackserlebnis – Duft und Zirbennoten entwickeln sich je nach Einwirkzeit

Design-Glaskaraffe von Spiegelau (Riedel Glas) – hochwertige Verarbeitung, spülmaschinengeeignet

Geschmacksintensität steuerbar – leichte, mittlere oder intensive Zirben-Nuancen

Edles Geschenkset – inklusive bruchsicherem Karton und Anhängeschild mit Anleitung

Karaffe: ca. 15 × 15 × 36,5 cm

Zirbenkugel: Ø 7 cm

Fassungsvermögen: 1 l

Gewicht: ca. 1,2 kg

Lieferumfang: Design-Glaskaraffe, ZirbenKugel, Geschenkkarton, Anhängeschild mit Gebrauchsanweisung

Ein Hauch Alpen für unterwegs

Ein Schluck Natur für unterwegs – mit der ZirbenManschgerl Trinkflasche bringen Sie das Besondere in Ihren Alltag. Inspiriert von Tradition und der Liebe zur Zirbe, wurde dieses Glas-Trinkgefäß mit einem einzigartigen Zirbenkugel-Drehverschluss kombiniert, der Ihr Wasser auf natürliche Weise veredelt.

Der Name »Manschgerl« steht in Tirol für ein kleines, liebenswertes Männchen – und mit ebenso feinem Gespür für Form und Funktion begleitet Sie diese Trinkflasche durch den Alltag.

Die Zirbenkugel dient als Drehverschluss und verleiht Ihrem Wasser durch den natürlichen Zirbenduft eine feine Geschmacksnuance. Jede Kugel ist ein Unikat: Holzstruktur, Jahresringe und individuelle Merkmale machen jedes Exemplar einzigartig.

Nachhaltig, alltagstauglich und auslaufsicher

Mit der wiederverwendbaren Glasflasche setzen Sie ein sichtbares Zeichen für Nachhaltigkeit und reduzieren aktiv den Verbrauch von Einweg-Plastikflaschen. Die Flasche ist geschmacksneutral und für kohlensäurehaltige Getränke, Wasser und auch heiße Getränke wie Tee geeignet.

Der Dichtring im Drehverschluss sorgt dafür, dass Ihr Getränk sicher verschlossen bleibt – auslaufsicher, zuverlässig und dennoch leicht zu öffnen.

Zum Lieferumfang gehört eine Filztasche aus 100 Prozent Schurwolle, die Ihre Trinkflasche schützt und gleichzeitig die Temperatur Ihres Getränks länger bewahrt – egal ob warm oder kalt. Der aufgenähte Griff ermöglicht das einfache Befestigen am Rucksack, an der Tasche oder am Gürtel.

Einfache Handhabung und Reinigung

Die Trinkflasche ist spülmaschinengeeignet und damit unkompliziert zu reinigen. Beim Verschließen genügt ein leichter Dreh – zu festes Zudrehen sollte vermieden werden, um das Holzgewinde zu schonen. Ein kurzer Dichtigkeitstest (Flasche umdrehen) gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit: Bleibt die Zirbenkugel trocken, ist alles richtig verschlossen.

Einzigartige Zirbenkugel – aus massivem Zirbenholz gefertigt, verleiht ein dezentes Aroma

– aus massivem Zirbenholz gefertigt, verleiht ein dezentes Aroma Schlichtes, stilvolles Design – unaufdringlich und funktional

– unaufdringlich und funktional Auslaufsicherer Drehverschluss – mit Dichtring für einen sicheren Verschluss

– mit Dichtring für einen sicheren Verschluss Glasflasche geschmacksneutral – perfekt für Wasser, kohlensäurehaltige oder warme Getränke

– perfekt für Wasser, kohlensäurehaltige oder warme Getränke Schutzhülle aus Schurwolle – schützt, isoliert und lässt sich praktisch befestigen

– schützt, isoliert und lässt sich praktisch befestigen Nachhaltig und wiederverwendbar – reduziert Plastik und unterstützt einen bewussten Alltag

Erhältlich in zwei Größen – kompakt für unterwegs oder großzügig für den ganzen Tag.

Trinkflasche klein

Füllmenge: 0,6 l – Maße: ca. 11 × 10,5 × 25,5 cm

Trinkflasche groß

Füllmenge: 1 l – Maße: ca. 15 × 15 × 36,5 cm

Material: Glas, spülmaschinengeeignet

Schutzhülle: Filz aus 100 % Schurwolle

Zirbenkugel-Drehverschluss: Ø 7 cm, aus massivem Zirbenholz

