Die Bruderschaft der Glocke: Entwicklung exotischer Materie

Es ging ihnen nicht nur darum, einen Krieg zu gewinnen.

Sie versuchten, die Realität selbst zu transzendieren.

Die Naziglocke – Die Glocke – war nicht nur eine Waffe.

Es war der Versuch, mit Hilfe von Technologien, die auf okkultem Wissen, versklavten Wissenschaftlern und der Überzeugung eines Todeskultes beruhten, Kräfte jenseits des menschlichen Verständnisses zu beherrschen, die Raumzeit zu durchbrechen.

Das ist keine Verschwörungstheorie.

Dies ist dokumentierte Geschichte, die als geheim eingestuft, abgetan und verdrängt wurde, weil ihre Anerkennung ein Eingeständnis bedeuten würde:

Die Nazis waren weiter fortgeschritten, als wir dachten.

Die Technologie ist nicht verschwunden.

Und einige sehr beunruhigende Leute zeigten großes Interesse an dem, was sie taten.

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## Was die Glocke wirklich war

Laut freigegebenen Dokumenten, Zeugenaussagen und Forschern wie Igor Witkowski, die Zugang zu polnischen Geheimdienstakten hatten:

**Das Gerät:**

Ein glockenförmiges Objekt, 9 Fuß breit, 12-15 Fuß hoch.

Hergestellt aus einem harten, schweren Metall (wahrscheinlich Keramik oder gehärtetem Stahl).

Im Inneren befinden sich zwei gegenläufige Zylinder.

Gefüllt mit einer mysteriösen Substanz, die die Nazis „Xerum 525“ nannten – wahrscheinlich rotes Quecksilber oder eine quecksilberbasierte Verbindung, vermischt mit Thorium.

Bei Aktivierung:

– Gab ein blassblaues Leuchten aus

– Erzeugte lokale Gravitationsverzerrungen

– Erzeugte starke elektromagnetische Felder

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– Erzeugte Strahlung, die die meisten der daran arbeitenden Wissenschaftler tötete.

**Der Zweck:**

Die offizielle Version: Antigravitationsantrieb für Flugzeuge.

Der eigentliche Zweck (laut SS-Dokumenten):

Zeitdilatation. Dimensionszugriff. Wirbelmathematik. Manipulation von Torsionsfeldern.

Sie bauten nicht einfach nur eine Flugmaschine.

Sie bauten ein Portal.

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## Die Bruderschaft dahinter

Das waren keine zufälligen Nazi-Wissenschaftler in einem Labor.

Dies war die SS – genauer gesagt eine geheime Abteilung namens **SS E-IV** (Technischer Zweig) und eine noch geheimere Gruppe namens **Die Schwarze Sonne**.

Das waren nicht nur Nazis.

Sie waren Okkultisten.

Die **Thule-Gesellschaft** und die **Vril-Gesellschaft** waren keine Randfiguren am Rande des Nazi-Umfelds.

Sie bildeten den ideologischen Kern.

Sie glaubten:

– Die arische Rasse hatte uralte Verbindungen zu hochentwickelten Zivilisationen (Atlantis, Hyperborea).

Diese Zivilisationen besaßen Technologien und Wissen, die den modernen Menschen verloren gegangen sind.

Durch Rituale, Meditation und esoterische Praktiken konnten sie dieses Wissen wiedererlangen.

Bestimmte geometrische Formen, Symbole und Frequenzen könnten Zugang zu höheren Dimensionen ermöglichen.

Die „Schwarze Sonne“ repräsentierte eine verborgene Energiequelle jenseits der konventionellen Physik.

Sie versuchten zu fusionieren:

– Modernste Quantenphysik

– Altes okkultes Wissen

– Industrielle Anlagentechnik

– Menschenopfer (denn ja, sie haben in den Experimenten Menschen geopfert)

In eine Technologie, die sie zu Göttern machen würde.

## Die Wissenschaft, die es eigentlich nicht geben sollte

Hier wird es unangenehm:

Die Nazis arbeiteten an Konzepten, die die etablierte Physik jahrzehntelang nicht anrühren würde:

**Torsionsfelder:** Spiralförmige Energie, deren Existenz nach Ansicht einiger Physiker neben elektromagnetischen und Gravitationsfeldern vermutet wird. In der westlichen Wissenschaft vernachlässigt, aber in sowjetischen Forschungsprogrammen eingehend untersucht.

**Gegenläufige Zylinder:** Der exakte Mechanismus, der später in der theoretischen Antigravitationsforschung „entdeckt“ wurde. Gleiche Konstruktion, gleiches Prinzip.

**Quecksilber-Plasmawirbel:** Erzeugt extreme Bedingungen, die theoretisch die Raumzeitgeometrie beeinflussen könnten. Die NASA und andere Institutionen haben mit ähnlichen Konzepten experimentiert (und geben keine Auskunft über die Ergebnisse).

**Die Effekte der Glocke entsprachen späteren Beschreibungen von:**

– Das Philadelphia-Experiment (eine weitere unterdrückte Geschichte)

– Berichte über UFO-Antriebssysteme

– Angeblichen Zeitdilatationsexperimenten

Entweder:

A) Die Nazis sind auf etwas Reales gestoßen.

Oder

B) Mehrere unabhängige Programme über Jahrzehnte hinweg „entdecken“ immer wieder dieselbe unmögliche Technologie

Was ist wahrscheinlicher?

## Was geschah mit den Wissenschaftlern?

Das Bell-Projekt wurde von einer Einrichtung namens **Der Riese** (Der Riese) in Polen aus geleitet.

Als der Krieg endete:

**Die meisten Wissenschaftler sind gestorben.**

Nicht im Kampf. Nicht durch alliierte Bombenangriffe.

Sie wurden hingerichtet.

Die SS tötete ihre eigenen Forscher.

Warum?

Zum Schutz des Wissens.

Die Überlebenden verschwanden.

General Hans Kammler

—der SS-Offizier, der für die Glocke und andere Wunderwaffen zuständig war — verschwand.

Offiziell: Selbstmord.

Realität: Es wurde nie eine Leiche gefunden.

Starke Indizien dafür, dass er entweder von Folgendem herausgeholt wurde:

– Die Amerikaner (Operation Paperclip)

– Die Sowjets

Oder eine dritte Partei, über die niemand sprechen möchte.

**Die Glocke selbst verschwand.**

Nie gefunden. Nie wiedergefunden.

Entweder vollständig zerstört (unwahrscheinlich – es war massiv und wertvoll).

Oder umgezogen.

Wo?

Das ist die Frage, die den Menschen großes Unbehagen bereitet.

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## Operation Paperclip: Was wir wissen, was sie mitgenommen haben

Nach dem Krieg führten die Amerikaner die **Operation Paperclip** durch – dabei wurden Nazi-Wissenschaftler in die USA gebracht.

Die offizielle Version: Wir haben Raketenwissenschaftler wie Wernher von Braun dazu gebracht, die Sowjets im Weltraum zu schlagen.

Was sie nicht bewerben:

**Wir haben außerdem Folgendes erhalten:**

– SS-Offiziere, die an Menschenversuchen beteiligt waren

– Ärzte, die medizinische Programme in Konzentrationslagern leiteten

– Wissenschaftler, die an der Gedankenkontrolle arbeiteten

– Ingenieure aus geheimen Waffenprogrammen

Sie erhielten neue Identitäten, saubere Akten und Positionen bei der NASA, dem Pentagon, der CIA und verschiedenen Forschungslaboren von Unternehmen.

Haben wir die Bell-Wissenschaftler erreicht?

Es gibt keine Dokumentation.

Das ist genau das, was man erwarten würde, wenn wir es täten.

Haben wir die Technologie erhalten?

In den 1950er und 60er Jahren war das US-Militär besessen von:

– Antigravitationsforschung (dokumentierte Programme wie das Projekt Winterhaven)

– Elektromagnetischer Antrieb

– Zeitmanipulation

– Psychologische Kriegsführung mit Frequenzwaffen

Alles, woran das Bell-Programm arbeitete.

Zufall?

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## Die okkulte Dimension, die sie dir vorenthalten wollen

Hier wird es richtig düster:

Die Glocke war nicht nur Physik.

Es war ein Ritual.

Die Nazis glaubten, dass bestimmte Technologien **Opfer** erforderten, um zu funktionieren.

Menschen – insbesondere Gefangene aus Lagern – wurden während der Tests der Glocke ausgesetzt.

Die meisten starben sofort.

Einige überlebten kurzzeitig mit:

– Das Fleisch verwandelt sich in Gelee

– Schnelle Alterung

– Psychische Desintegration

– Beschreibungen, die auf Strahlenvergiftung hindeuten, aber auch… auf etwas anderes.

Die Nazis dokumentierten diese Auswirkungen.

Und sie verwendeten weiterhin menschliche Versuchspersonen.

Weil sie der Ansicht waren, dass die Technologie dies erforderte.

**Moderne Forschungen zu Torsionsfeldern und ähnlichen physikalischen Phänomenen legen Folgendes nahe:**

Das Bewusstsein interagiert mit diesen Experimenten.

Der Beobachter beeinflusst das Ergebnis (die Quantenmechanik bestätigt dies).

Bestimmte Bewusstseinszustände – Terror, Qual, gesteigerte Wahrnehmung – könnten die Ergebnisse tatsächlich beeinflussen.

Hatten die Nazis vielleicht doch recht?

Oder waren es einfach nur Psychopathen, die Mord mit Pseudowissenschaft rechtfertigten?

Die Tatsache, dass wir diese Frage nicht endgültig beantworten können, sollte Sie beunruhigen.

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## Warum das jetzt wichtig ist

Denn die Technologie stand nicht still.

**DARPA** (Defense Advanced Research Projects Agency) unterhält Forschungsprogramme zu folgenden Themen:

– Quantenverschränkung für die Kommunikation

– Gravitationsmanipulation

– Schnittstellen zwischen Bewusstsein und Technologie

– Nichtlineare Zeiteffekte

All das, wofür die Bell angeblich entwickelt wurde.

**Private Luft- und Raumfahrtunternehmen** zeigen plötzlich großes Interesse an „exotischen Antriebssystemen“.

**Whistleblower** aus Verteidigungsprogrammen beschreiben immer wieder Fluggeräte, die nach Prinzipien funktionieren, die verdächtig ähnlich wie die Glocke sind.

Die US-Regierung hat kürzlich zugegeben, dass UFOs (jetzt UAPs) real sind und dass einige Technologien zum Einsatz kommen, die wir „nicht erklären können“.

Kannst du nicht erklären?

Oder sie erklären nicht, woher wir die Ideen haben?

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## Der Utopismus okkulter Technologie

Hier ist der Zusammenhang zu allem anderen:

Die Nazis glaubten, sie würden eine Utopie errichten.

Ein tausendjähriges Reich.

Eine geläuterte Menschheit.

Zugang zu höheren Existenzdimensionen.

Sie waren bereit dazu:

– Millionen opfern

– Experimente an Menschen

– Wissenschaft mit Okkultismus verschmelzen

– Der Versuch, grundlegende Gesetze der Physik zu brechen.

Alles für ihre Vision von Perfektion.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Die heutigen Tech-Milliardäre tragen keine Hakenkreuze.

Aber sie haben denselben messianischen Komplex:

„Wir werden die biologischen Grenzen überwinden!“

„Wir werden mit KI verschmelzen!“

„Wir werden den Weltraum kolonisieren!“

„Wir werden unsterblich!“

Und sie sind bereit dazu:

– Experimente an Bevölkerungsgruppen ohne deren Einwilligung (Algorithmen sozialer Medien)

– Die gegenwärtigen Menschen für die „zukünftigen“ opfern (Langfristdenken)

– Technologie mit Bewusstsein verschmelzen (Neuralink)

– Ethische Grenzen überschreiten, um ihre Vision zu verwirklichen

Die Bruderschaft der Glocke wurde nicht besiegt.

Es hat einfach eine bessere PR-Arbeit erhalten und Risikokapitalfinanzierung bekommen.

Quellen: PublicDomain/substack.com am 26.03.2026