Der Dao, das Multiversum und das menschliche Experiment

Am Anfang steht der Dao.

Wir beginnen unsere Ausführungen mit dem, was die Menschheit als den Anfang, den Ursprung des Universums bezeichnet.

Dieser Ursprung ist der Wissenschaft in rein physikalischer Hinsicht wohlbekannt. Das Auftreten einer Singularität und der darauffolgende Urknall liefern eine ausreichende Erklärung dafür, wie dieses Universum entstanden ist.

Weniger bekannt ist die spirituelle Absicht hinter diesem Entstehen. Wir werden hier versuchen, diese Absicht und ihre Wirkung auf die Erschaffung des Universums zu beschreiben – denn eine Schöpfung gab es gewiss.

Die Schöpfung verlief jedoch nicht so, wie sie traditionell und religiös verstanden wird. Gott war nicht in dem Sinne beteiligt, wie es in der religiösen Literatur der Welt dargestellt wird.

Um den Schöpfungsprozess zu erklären, ersetzen wir die traditionellen Gottesvorstellungen, die überstrapaziert und veraltet sind, durch den Begriff des Dao.

Der Dao ist das ultimative Unmanifestierte. Alles Existierende entspringt dem Dao. Bewusstsein ist dem Dao immanent und leitet sich von ihm ab, ebenso wie Absicht.

Der Dao ist in seiner Absicht so großmütig und umfassend, wie es jene, die sich mit der menschlichen Existenz befassen und auf die viel engeren Belange des physischen Selbst konzentriert sind, nicht verwirklichen können.

Untrennbar mit der Absicht des Dao verbunden ist eine aktive Kraft, die wir *Beobachter* nennen. (Die Zeitlinien der Transformation: Die Wahl zwischen der Neuen Weltordnung und der Neuen Erde)

Der *Beobachter* als schöpferische Absicht des Dao

Vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen, dass der Dao die letztendliche Quelle von allem, was ist, ist und der *Beobachter* seine Absicht ist.

Der *Beobachter* ist erfüllt von Wohlwollen, Intelligenz und Liebe sowie vielen anderen Eigenschaften, die sich nicht in menschlicher Sprache ausdrücken lassen, da es im menschlichen Bereich keine gleichwertige Erfahrung gibt.

Man muss verstehen, dass der *Beobachter* keinerlei persönliche Erscheinung ist. Stellen Sie sich den *Beobachter* als eine abstrakte Absicht vor, die sich nicht vollständig beschreiben lässt. Es ist ein Drang. Ein Impuls. Nicht mehr. Stellen Sie sich keinesfalls ein Wesen vor. Es ist nicht Gott im traditionellen religiösen Sinne.

Wir haben die Wörter Dao und *Beobachter* gewählt, weil sie relativ neutrale Begriffe sind, zumindest im Kontext der säkularisierten westlichen englischen Sprache.

Damit versuchen wir, eine religiöse, auf Gott bezogene Sprache zu vermeiden.

Obwohl Aspekte dessen, was wir hier sagen, sicherlich schon früher in anderen Kulturen und Epochen, vor allem in der religiösen Literatur, beschrieben wurden, entwickeln und aktualisieren wir diese älteren Konzepte, konstruieren kulturell relevante Modelle und verwenden eine für die heutige Zeit angemessene Terminologie.

Durch den *Beobachter* erschuf das Dao das physische Universum.

Bei der Erörterung dieses Themas ist es notwendig, die Diskussion auf eine Gruppe von Universen auszudehnen.

Der Dao und das Multiversum

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Um das Ausmaß zu verstehen, stellen Sie sich ein riesiges Feld vor, in dem sich mehrere Universen ausdehnen und zusammenziehen. Die Wissenschaft nennt dies das Multiversum-Modell. Wir bestätigen die Gültigkeit dieses Modells, allerdings nicht in der von Kosmologen derzeit angenommenen Weise.

Wie viele Universen existieren im Multiversum? Wir gehen davon aus, dass sich derzeit zwischen fünf und zehn Universen in ihren Zyklen der Expansion und Kontraktion befinden.

Wir können keine konkrete Zahl nennen, da der menschliche Zeitrahmen für das Ausmaß des Geschehens schlichtweg zu kurz ist. Die Menschheit lebt in einem Jetzt , das für uns, das Multiversum und den *Beobachter* nicht existiert. Wir existieren außerhalb des Raum-Zeit-Kontinuums, in dem die Menschheit lebt.

Um eine Stichprobe zu generieren – was nötig wäre, indem wir einen theoretischen Schnitt durch die Raumzeit machen und diesen als Referenzpunkt verwenden, um definitiv festzustellen: „Im Moment existieren x Universen im Multiversum“ –, ist das letztlich ein willkürliches Unterfangen. Es gibt kein „ Jetzt“ . Es gibt einen Bereich gegenwärtiger Existenz. Daraus können wir nur eine Annäherung ableiten.

Jedes Universum hat spezifische Parameter, innerhalb derer es existiert.

So wie Wissenschaftler bestimmte numerische Werte in Bezug auf dieses Universum ermittelt haben, wie etwa die Stärke der Gravitation und die Werte der schwachen und starken Wechselwirkung, und sie wissen, dass diese Werte grundlegend für die Beschaffenheit dieses Universums sind, so sind die Parameterwerte, die für andere Universen grundlegend sind, anders und führen folglich zu einer anderen universellen Natur und anderen Existenzbedingungen.

Demnach lässt sich erkennen, dass das Universum, in dem die Menschheit existiert, Teil eines vielschichtigen Vorhabens ist. Es handelt sich nicht, wie die Philosophen behaupten, um einen isolierten Versuch, etwas aus dem Nichts zu erschaffen. Vielmehr ist es Teil eines umfassenderen Experiments zur Erforschung vielfältiger Existenzmöglichkeiten.

Und wir sagen: Experimentieren Sie mit Bedacht, denn dies ist sicherlich eine Möglichkeit, das Multiversum zu betrachten.

Das Multiversum ist das Experiment des *Beobachters*

Der *Beobachter* initiierte das Multiversum-Experiment. Der *Beobachter* wählte die experimentellen Parameter für jedes Universum aus und setzte sie dann in Gang.

Da sich jedes Universum in einer anderen Phase seiner sich wiederholenden Zyklen von Expansion und Kontraktion befindet, werden manche vor anderen verschwinden. Ob sie durch andere Universen ersetzt werden oder nicht, hängt von der Absicht des Beobachters ab.

Diese als Multiversum bezeichnete Initiative ist also ein fortlaufender Prozess, dessen Ausmaß das Verständnis jedes physischen Verstandes übersteigt.

Es handelt sich nicht um eine zufällige Initiative. Unzählige Universen wurden nicht aus der vagen Hoffnung heraus erschaffen, dass eines von Millionen erfolgreich sein könnte. Es ist ein intelligent geplantes und durchgeführtes Experiment.

Viele Wissenschaftler bestreiten, dass das Universum und alles, was darin existiert, einen Sinn hat; sie gehen davon aus, dass alles zufällig geschieht. Sie vertreten diese Ansicht, weil die einzig schlüssige Alternative die traditionelle religiöse ist, der zufolge Gott alles erschaffen hat und es nun persönlich überwacht und lenkt.

Weder religiöse Metaphysik noch wissenschaftlicher Naturalismus sind zutreffend.

Um einseitiges Denken zu korrigieren, stellen wir die These auf, dass die Absicht des *Beobachters* zweifellos zur Entstehung des Multiversums führte – ein Akt, der als Schöpfung gedeutet werden kann. Im traditionellen religiösen Sinne findet jedoch keine Aufsicht oder Kontrolle im Anschluss statt.

Der *Beobachter* war nie Teil eines physikalischen Universums. Und er wird es auch nie sein. Nachdem er die grundlegenden Parameterwerte für jedes Universum festgelegt hatte, trat der *Beobachter* zurück – um eine weitere unzulängliche menschliche Metapher zu verwenden – und beobachtete, was geschah.

Dies ähnelt der deistischen Vorstellung, dass ein persönlicher Gott die Welt erschaffen und sich dann zurückgezogen habe, um die Schöpfung ihren natürlichen Gesetzen folgen zu lassen. Doch der Vergleich hinkt. Wir wiederholen: Der *Beobachter* ist weder ein persönlicher Gott noch irgendeine andere Person.

Jedes Universum erzeugt lokale ökologische Nischen.

Um auf den Ursprung dieses Universums zurückzukommen und die heutige wissenschaftliche Terminologie zu verwenden: Nach dem Urknall wandelten die Gesetze der Physik spontan Energie in Materie um, Materie entwickelte sich zu Gaswolken, Gravitationskräfte zogen das Gas zu Sternen und Planeten, und auf einigen dieser Planeten bildeten sich ökologische Nischen, von denen einige Leben ermöglichten, aus denen schließlich das Leben entstand.

Hinter der Entstehung jedes Universums steht die vielschichtige Absicht, Umgebungen zu schaffen, in denen immer vielfältigere und komplexere Formen des physischen Lebens entstehen und sich weiterentwickeln.

Doch während dieses gesamten, umfassenden Prozesses besteht seitens des *Beobachters* zu keiner Zeit die Absicht, den Prozess oder das Ergebnis zu kontrollieren. Aus der Perspektive des *Beobachters* besteht auch keine emotionale Bindung an das Schicksal einzelner Lebensformen.

Das Multiversum ist also ein ausgedehntes Experiment von unvorstellbarem Ausmaß, in dem Möglichkeiten geschaffen wurden, um die Entstehung immer vielfältigerer Lebensformen zu ermöglichen.

Das Ergebnis jedes Universums ist wohlwollend.

Aber kein Ergebnis ist vorherbestimmt.

Schöpfung als eine Fluktuation innerhalb des Dao

Der schöpferische Akt, dass etwas aus dem Nichts entsteht, oder zumindest aus keiner anderen materiellen Substanz, hat die klügsten Köpfe der Menschheit lange Zeit vor ein Rätsel gestellt.

Um zu verstehen, was Schöpfung ist, ist es notwendig, die eigene Begrifflichkeit über das Elektrophysische hinaus zu erweitern und den Begriff des Elektrospirituellen mit einzubeziehen.

Als der Dao in sich die Absicht fasste, das Multiversum zu manifestieren – eine Absicht, die wir als *Beobachter* charakterisiert haben –, geschah etwas, das mit einer Fluktuation vergleichbar ist. Diese Fluktuation manifestierte das Elektrospirituelle.

Im Elektrospirituellen waren Informationsmuster kodiert. Diese Informationen bildeten spontan eine Singularität, die zur Entstehung dieses Universums führte.

Insgesamt identifizieren wir drei Schichten oder Ebenen: die elektrospirituelle, die elektromagnetische und die elektrophysikalische.

Der Begriff „elektrophysisch“ bezieht sich auf physikalische Körper, die aus chemischen Stoffen und elektrischen Impulsen innerhalb des Nervensystems bestehen.

Das elektromagnetische Feld, bestehend aus Mikrowellen, Röntgenstrahlen und dergleichen, ist wohlbekannt.

Das Elektrospirituelle wird als eine Erweiterung dieser Frequenzfelder postuliert.

Die elektrospirituelle und die implizite Ordnung

So wie das Elektromagnetische aus feineren Frequenzen besteht als das Elektrophysikalische, so besteht auch das Elektrospirituelle aus feineren Frequenzen als das Elektromagnetische.

Die Musterbildung in allen drei Bereichen verbindet das manifeste physische Multiversum und die darin enthaltenen Geschöpfe und Strukturen mit der initiierenden schöpferischen und gänzlich spirituellen Absicht des Dao.

Der Physiker David Bohm hat eine subtile Komponente der Realität als implizite Ordnung bezeichnet. Wir übernehmen hier seinen Begriff und verwenden ihn, um die im Elektrospirituellen eingebetteten Informationsmuster zu beschreiben.

Das Elektrospirituelle liefert jedem Lebewesen im elektrophysikalischen Bereich ein Muster. Die implizite Ordnung innerhalb des Elektrospirituellen enthält spezifische Baupläne, nach denen sich die Zellen, aus denen der Körper jeder Spezies besteht, formen.

Der Körper jedes Lebewesens, sei es eine Amöbe, ein Pilz, eine Pflanze, ein Insekt, ein Krebstier oder ein Tier, ist eine Konfiguration des Elektrophysikalischen in einer unverwechselbaren biologischen Form.

Die jeweils charakteristische Körperform einer Art und somit auch die Körperform jedes einzelnen Individuums innerhalb einer Art ist das Ergebnis einer Musterbildung, die sich aus der impliziten Ordnung ergibt.

Der menschliche Körper, um nur ein Beispiel zu nennen, beginnt sein Leben als Zygote, die aus einer Eizelle und dem sie befruchtenden Spermium entsteht. Die Zellen der Zygote vermehren sich rasch, und der sich entwickelnde Fötus wächst. Einige Zellen werden zu Gewebe, andere zu Nerven, wieder andere bilden die Wirbelsäule, und manche entwickeln sich zu Nieren, Herz, Lunge und Gehirn.

Dieser Prozess beinhaltet die Umwandlung undifferenzierter Zellen in spezialisierte Zellen, die sich zu bestimmten Stellen am Endoskelett entwickeln und bestimmte Funktionen im wachsenden Körper übernehmen.

Die DNA vermittelt dem sich entwickelnden Körper auf genetischer Ebene Merkmale. Wir vertreten jedoch die Auffassung, dass der Körper als Ganzes nicht allein durch die DNA strukturiert wird, sondern dass wesentliche Informationen aus der elektrospirituellen impliziten Ordnung stammen, die den Zellen des wachsenden Fötus vorgibt, wohin sie sich entwickeln und was sie werden sollen.

Im Grunde genommen passen sich die Zellen einer übergeordneten Ordnung an, die auf der impliziten Ebene vorgegeben ist.

Offensichtlich handelt es sich hierbei um eine umstrittene Aussage. Ihre Bestätigung bedarf umfangreicher Forschung. Letztendlich wird dies geschehen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann unsere Behauptung – wie viele andere hier geäußerte Vorschläge – lediglich als unbestätigte These existieren.

Die elektrospirituellen Muster aller Körper

Zusammenfassend lässt sich sagen:

Das Elektrospirituelle liefert jedem Lebewesen im elektrophysikalischen Bereich ein Muster.

Die implizite Ordnung innerhalb des Elektrospirituellen enthält spezifische Baupläne, nach denen die Zellen, aus denen sich der Körper jeder Spezies zusammensetzt, beschaffen sind.

In diesen Plänen steckt die Absicht des *Beobachters*.

Es ist zu vereinfachend zu behaupten, der *Beobachter* habe jeden Entwurf in der vorgegebenen Reihenfolge entworfen. Das hat er nicht, und wir behaupten das auch nicht.

Die Ordnung auf der impliziten Ebene ist ein wesentlich vielschichtigerer, subtilerer und kreativerer Prozess, der die Absicht der Knotenpunkte des Dao-Bewusstseins einbezieht. [Anmerkung: Das Konzept der Knotenpunkte wird im nächsten hochgeladenen Kapitel erläutert.]

Es handelt sich hierbei um ein interpenetrierendes Modell, in dem der *Beobachter*, die verbindenden Muster und die Universen einander durchdringen. Ken Wilbers Konzept der Holonen ist hier angebracht; die Realität besteht demnach aus einer Vielzahl verschachtelter Schichten, die gleichzeitig individuelle Teile und untrennbar mit dem Ganzen verbunden sind.

Was wir zu beschreiben versuchen, lässt sich nicht beschreiben. Die Gefahr besteht darin, dass der menschliche Verstand jedes Konzept automatisch auf ein menschliches Maß reduziert und so das Unvorstellbare zähmt.

Wir präsentieren hier ein Modell, eine Art Kurzfassung, basierend auf aktuellen wissenschaftlichen Modellen. Unsere Beschreibung ist daher bestenfalls als Annäherung zu verstehen. Sie befindet sich noch in der Entwicklung. Nicht mehr.

Jedes Universum ist ein Labor

Alle Experimente erzeugen Daten. Die von jedem Universum erzeugten Daten beinhalten Informationen, die sowohl während des Experiments als auch am Ende des Experiments, bei der Überprüfung des Endergebnisses, generiert wurden.

Sobald ein Universum das Ende seines vorgesehenen Zwecks erreicht hat, sammelt der *Beobachter* alle daraus resultierenden Informationen.

Im Laufe der Zyklen der Expansion und Kontraktion jedes Universums wird jedoch auch eine Menge Information erzeugt.

Im Grunde fungiert jedes Universum als Labor, in dem unzählige Experimente unterschiedlichen Ausmaßes im gesamten Raum stattfinden, von der subatomaren bis zur intergalaktischen Dimension, und über verschiedene Zeiträume, von der Mikrosekunde bis zum Äon.

Innerhalb dieser Bereiche finden unzählige Experimente verschiedenster Art statt. Eines davon ist das Experiment, das organisches Leben auf der Erde betrifft.

Nach der Entstehung dieses Planeten führten Bedingungen, die die Bildung biologischen Lebens begünstigten, zur Entstehung von Leben. Seitdem findet ein Experiment mit biologischem Leben statt, das natürliche evolutionäre und emergente Prozesse nutzt.

Der Mensch, Homo sapiens sapiens, ist nur eine von unzähligen Arten, die entstanden sind, sich eine ökologische Nische besetzt, sich an veränderte Umweltbedingungen angepasst haben und entweder zu neuen Arten weiterentwickelt oder ausgestorben sind.

Diese Art von Experiment mit biologischem Leben wiederholt sich auf unzähligen Planeten im gesamten Universum. Dieser Planet ist bei Weitem nicht der einzige.

Das Leben ist ein vielschichtiges Experiment

Im Rahmen des gegenwärtig auf der Erde stattfindenden biologischen Experiments kann jede Spezies als Teilexperiment betrachtet werden. So ist beispielsweise die menschliche Spezies ein Teilexperiment innerhalb des größeren biologischen Experiments.

Das bedeutet, dass auch Sie, der Leser dieser Worte, ein Experiment sind.

Bevor du geboren wurdest, hast du bestimmte psychologische, soziale, intellektuelle und kreative Werte festgelegt, nach denen du nun dein Leben lebst.

Die Erfahrungen, die Sie machen, die Lehren, die Sie daraus ziehen, und die Schlussfolgerungen, zu denen Sie gelangen, können als Informationen betrachtet werden, die aus dem fortlaufenden Experiment Ihres Lebens gewonnen werden.

Am Ende deines Lebens wirst du das Ergebnis anerkennen und verarbeiten, weitere Informationen aus diesem Ergebnis gewinnen und entscheiden, ob das Experiment erfolgreich, erfolglos oder teilweise erfolgreich war.

Anschließend werden Sie diese Informationen nutzen, um die Parameter für Ihr nächstes Experiment festzulegen, nämlich Ihr nächstes menschliches Leben.

Genau das tut der *Beobachter* in Bezug auf jedes einzelne Universum im Multiversum. Informationen werden auf allen Ebenen des Kosmos generiert und gesammelt. Nach Abschluss jedes Universums sammelt der *Beobachter* alle Informationen.

Wer sammelt also im Verlauf jedes Experiments? Die Antwort lautet: spirituelle Wesenheiten wie du. Beim Menschen geschieht dies auf der Ebene des Knotens des Dao-Bewusstseins.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 31.03.2026