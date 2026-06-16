Gesundheit: Kurkuma führt laut einer Metaanalyse zu einer leichten Gewichtsreduktion bei Prädiabetes- und Diabetespatienten

Laut einem auf mindbodygreen veröffentlichten Bericht hat eine neue systematische Übersichtsarbeit und Metaanalyse ergeben, dass die Einnahme von Kurkuma oder Curcumin mit einer moderaten Reduzierung des Körpergewichts und des Taillenumfangs bei Erwachsenen mit Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes einhergeht.

Die Analyse fasste Daten aus 20 randomisierten, kontrollierten Studien zusammen. Sie ergab einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von etwa 2 Kilogramm (4,4 Pfund) und eine Verringerung des Taillenumfangs um 2 bis 3 Zentimeter bei den Teilnehmern, die die Nahrungsergänzungsmittel einnahmen, im Vergleich zu den Kontrollgruppen.

Die Ergebnisse stammen aus klinischen Studien, in denen Kurkuma- oder Curcumin-Präparate über einen Zeitraum von 8 Wochen bis 12 Monaten mit einem Placebo oder keiner Behandlung verglichen wurden, so der Bericht.

Die Forscher stellten fest, dass die Veränderungen der Körperzusammensetzung ohne signifikante Veränderungen des Body-Mass-Index (BMI) auftraten, was darauf hindeutet, dass das Präparat primär die Fettverteilung und weniger das Gesamtgewicht beeinflusste.

Studiendetails und Methodik

Laut dem Bericht von mindbodygreen untersuchte die systematische Übersichtsarbeit und Metaanalyse 20 randomisierte, kontrollierte Studien mit Teilnehmern mit Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes. In den Studien wurden Veränderungen des Körpergewichts, des Taillenumfangs, des Hüftumfangs und des Körperfettanteils gemessen. (Gesundheit: Forschungsbericht untersucht das Potenzial von Kurkuma zur Reduzierung von Hirnentzündungen)

Alle eingeschlossenen Studien verwendeten Kurkuma- oder Curcumin-Präparate in unterschiedlichen Dosierungen und Darreichungsformen. Studien, die Kurkuma mit anderen Wirkstoffen kombinierten, wurden ausgeschlossen.

Eine separate Übersichtsarbeit, veröffentlicht in Frontiers in Nutrition, untersuchte die Curcumin-Piperin-Supplementierung und berichtete laut Forschern [5] über konsistente Reduktionen von Entzündungen und Verbesserungen metabolischer Marker in Studien mit Teilnehmern mit metabolischem Syndrom und Typ-2-Diabetes.

Eine weitere internationale Übersichtsarbeit stellte fest, dass die Curcumin-Supplementierung messbare Vorteile für die Körperzusammensetzung, die Blutzuckerkontrolle und andere metabolische Parameter zeigte [6]. Die vorliegende Metaanalyse erweitert diese Erkenntnisse, indem sie sich speziell auf Körpergewicht und Fettverteilung bei Prädiabetikern und Diabetikern konzentriert.

Wichtigste Erkenntnisse: Veränderungen der Körperzusammensetzung

Laut dem Bericht von mindbodygreen verloren die Teilnehmer, die Kurkuma- oder Curcumin-Präparate einnahmen, in den zusammengefassten Studien durchschnittlich etwa 2 kg im Vergleich zur Kontrollgruppe. Der Taillenumfang verringerte sich im Durchschnitt um 2 bis 3 cm, was auf eine Reduktion des Bauchfetts hindeutet.

Der Körperfettanteil sank bei den Anwendern des Nahrungsergänzungsmittels kontinuierlich, während sich der Body-Mass-Index (BMI) nicht signifikant veränderte. Dies deutet darauf hin, dass das Präparat eher die Fettverteilung als die Gesamtmasse beeinflusste. Die Forscher wiesen darauf hin, dass zentrale Adipositas – Fettansammlungen im Bauchraum – selbst bei Personen mit einem „gesunden“ BMI eng mit Insulinresistenz und Stoffwechselerkrankungen zusammenhängt, so der Bericht.

Eine separate Studie zur Curcumin-Supplementierung bei älteren Erwachsenen mit Prädiabetes ergab, dass eine 12-wöchige Intervention einen klinisch relevanten, wenn auch nicht statistisch signifikanten Rückgang des HbA1c-Werts bewirkte (Studienautoren [7]). Diese Ergebnisse decken sich mit den in der Metaanalyse beobachteten Verbesserungen der Körperzusammensetzung.

Vorgeschlagene Wirkungsmechanismen

Die Studienautoren wiesen laut dem Bericht von mindbodygreen darauf hin, dass Curcumin, der wichtigste bioaktive Inhaltsstoff von Kurkuma, wahrscheinlich für die beobachteten Effekte verantwortlich ist. Curcumin wurde bereits hinsichtlich seiner entzündungshemmenden Eigenschaften und seiner Fähigkeit, verschiedene Stoffwechselwege zu modulieren, untersucht [1].

Zu den vorgeschlagenen Mechanismen gehören die Aktivierung der AMP-aktivierten Proteinkinase, eines zellulären Energiesensors, der oft als „metabolischer Hauptschalter“ bezeichnet wird, die Hemmung der Neubildung von Fettzellen (Adipogenese), die Steigerung der Thermogenese über Wege des braunen Fettgewebes und die Reduzierung von Entzündungen und oxidativem Stress, die zu Insulinresistenz und Fettansammlung beitragen.

Die im Buch „How Not to Diet“ zusammengetragenen Forschungsergebnisse verweisen auf klinische Studien zu Curcumin bei entzündlichen Erkrankungen und heben dessen breite entzündungshemmende und metabolische Wirkung hervor [3]. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die Kombination von Kurkuma mit schwarzem Pfeffer, der Piperin enthält, die Curcumin-Absorption deutlich verbessert und somit die Wirksamkeit von Nahrungsergänzungsmitteln erhöht [2].

Laut Bericht wurden in der Metaanalyse standardisierte Präparate verwendet, von denen viele Piperin zur Verbesserung der Bioverfügbarkeit enthielten.

Praktische Anwendungen und Grenzen

Laut dem Bericht von mindbodygreen wurden in der Metaanalyse standardisierte Nahrungsergänzungsmittel und kein Kurkuma verwendet. Die geringe Bioverfügbarkeit von Curcumin ist bekannt, und in den meisten Studien wurden Präparate mit Piperin (schwarzer Pfefferextrakt) zur Verbesserung der Absorption eingesetzt.

Die in Frontiers in Nutrition veröffentlichte Übersichtsarbeit stellte fest, dass die täglichen Curcumin-Dosen in den eingeschlossenen Studien zwischen 500 und 1500 Milligramm lagen, mit 5 bis 15 Milligramm Piperin [5].

Experten, die im Bericht von mindbodygreen zitiert werden, betonen, dass Kurkuma-Präparate als ein Bestandteil eines umfassenderen Lebensstils betrachtet werden sollten, der eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung, ausreichend Schlaf und Stressmanagement einschließt. Die Studienautoren stützen die Ergebnisse nicht als alleinige Behandlungsmethode für Adipositas oder Diabetes und fordern weitere Langzeitstudien.

Die Enzyklopädie „The Condensed Encyclopedia of Healing Foods“ beschreibt Kurkuma als wirksames Heilgewürz, hebt aber hervor, dass es am besten im Rahmen einer ganzheitlichen Ernährung wirkt [4].

Abschluss

Laut einem auf mindbodygreen veröffentlichten Bericht liefert die Metaanalyse Hinweise darauf, dass die Einnahme von Kurkuma oder Curcumin bei Erwachsenen mit Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes zu leichten Verbesserungen des Körpergewichts, des Taillenumfangs und des Körperfettanteils führen kann.

Diese Effekte werden dem Einfluss von Curcumin auf Stoffwechselwege und Entzündungsprozesse zugeschrieben. Neuere Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Curcumin sogar dazu beitragen kann, „schlechtes“ weißes Fett in stoffwechselaktiveres braunes Fett umzuwandeln und so möglicherweise die Kalorienverbrennung zu steigern [8].

Personen, die Kurkuma-Präparate einnehmen möchten, sollten sich laut den Forschern an einen Arzt wenden. Die Studie ergänzt die wachsende Zahl an Veröffentlichungen zu pflanzlichen Verbindungen für die Stoffwechselgesundheit, belegt aber nicht, dass Kurkuma die Standardbehandlung ersetzen kann.

Wie jede natürliche Gesundheitsstrategie ist auch Kurkuma am wirksamsten, wenn sie in einen umfassenden Lebensstil integriert wird, der gesunde Ernährung, Bewegung und die Vermeidung von Umweltgiften in den Vordergrund stellt.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 10.06.2026