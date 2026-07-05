🔮 Astrologe der die Pandemie vorausgesagt hatte: Die Welt die wir kennen, endet diesen Juli, eine neue beginnt

Im Juli 2026 werden fünf Planeten eine geometrische Konstellation bilden, die der französische Astrologe André Barbault sein Leben lang zu deuten versuchte. Er nannte sie einen Korb. Es handelt sich um eine seltene Konstellation, bei der die langsamen äußeren Planeten in einem Abschnitt des Tierkreises konzentriert sind, während ein Planet abseits steht, wie der Henkel eines Korbes.

Barbault glaubte, diese Formation markiere Perioden der Reorganisation von Zivilisationen, in denen die alte Ordnung zerbricht und etwas Neues an ihre Stelle tritt. Von Mark A. Shryock

Er starb 2019, drei Monate bevor COVID-19 eine seiner Vorhersagen bestätigte. Er hatte für 2020 eine Pandemie vorhergesagt. Er war 89 Jahre alt, als er dies verfasste und dabei jahrzehntelange Zyklusdaten und historische Korrelationen berücksichtigte. Im Juli dieses Jahres wird der von ihm theoretisch beschriebene Korb zum ersten Mal im 21. Jahrhundert sichtbar sein.

André-Lucien Barbault wurde am 1. Oktober 1921 in Champignelles, einem Dorf im französischen Département Yonne, geboren. Sein Vater war Schmied. Seine Mutter überlebte ihn. Sein fünfzehn Jahre älterer Bruder Armand führte André 1936 in die Astrologie ein. André war damals fünfzehn Jahre alt.

Dies war kein Hobby. 1946, zwei Jahre nach der Befreiung Paris, trat er dem Centre International d’Astrologie (CIAS) bei. 1953 wurde er Vizepräsident und bekleidete dieses Amt bis 1967. 1968 gründete er die Zeitschrift „L’Astrologue“ und gab sie über vierzig Jahre lang heraus.

Er verfasste fast fünfzig Bücher. Sein „Traité pratique d’astrologie“ verkaufte sich 150.000 Mal. 1957 veröffentlichte er bei Éditions du Seuil die zwölfbändige Reihe „Zodiaque“. Er war ein fester Bestandteil des französischen Geisteslebens. Er war eine bekannte Persönlichkeit, die die Astrologie als eine Disziplin betrachtete, die die gleiche Strenge erforderte wie Geschichte oder Astronomie.

Was Barbault von anderen Astrologen unterschied, war seine Methode. Er las Horoskope nicht intuitiv, sondern berechnete sie. Er verfolgte die Positionen der fünf langsamen Planeten Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto über Jahrhunderte anhand von Ephemeriden. Er verglich ihre geometrischen Beziehungen mit Kriegen, Seuchen, Wirtschaftskrisen und politischen Revolutionen.(Die Prophezieung von Ra Uru Hu: 2027 wird eine neue Spezies entstehen)

Er entwickelte ein Instrument namens Zyklischer Index, das ursprünglich in den 1930er und 1940er Jahren von dem französischen Astrologen Henri-Joseph Gouchon entwickelt worden war.

Die Berechnung ist einfach: Man nimmt die zehn kürzesten Winkelabstände zwischen allen möglichen Paaren der fünf äußeren Planeten und addiert sie. Das Ergebnis ist eine einzige Zahl. Ist diese Zahl niedrig, stehen die Planeten gehäuft auf einer Seite des Tierkreises. Ist sie hoch, sind sie weit verstreut. Barbault fand heraus, dass niedrige Zahlen mit kollektiven Krisen, hohe Zahlen hingegen mit Stabilität und Erholung einhergingen.

Die Physik dahinter ist real. Wenn die vier Riesenplaneten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun sich auf einer Seite der Sonne versammeln, verschiebt sich der Massenschwerpunkt des Sonnensystems. Die NASA nennt diesen Schwerpunkt das Baryzentrum des Sonnensystems. Es kann sich mehr als 800.000 Kilometer vom Sonnenmittelpunkt entfernen. Das entspricht mehr als einem Sonnenradius außerhalb der Sonnenoberfläche. Jupiter trägt maßgeblich zu dieser Anziehungskraft bei. Jupiter hat die zweieinhalbfache Masse aller anderen Planeten zusammen.

Das Baryzentrum ist nicht theoretisch. Die NASA nutzt es für die Navigation im Weltraum. Das Internationale Himmelsreferenzsystem (ICRS) ist baryzentrisch. Im Jahr 2024 lokalisierten Forscher mithilfe von NANOGrav-Pulsar-Timing-Daten das Baryzentrum bis auf 100 Meter über der Sonnenoberfläche.

Diese Asymmetrie ist messbar. Barbault behauptete, diese physikalische Asymmetrie korreliere mit menschlichen Ereignissen. Er gab nicht an, den Mechanismus zu kennen. Er behauptete jedoch, die Korrelation sei über Jahrhunderte hinweg stabil.

Barbault identifizierte den Schwarzen Tod 1347, die Große Pest von London 1665, die Spanische Grippe 1918 und die COVID-19-Pandemie 2020 als Ereignisse, die allesamt in Perioden niedriger Zyklischer-Index-Werte auftraten. 1347 bildeten Jupiter, Pluto und Uranus eine Dreifachkonjunktion im Widder, während Saturn und Neptun in den nahegelegenen Sternzeichen Fische und Wassermann standen. Nur 73 Grad trennten die äußersten Planeten. Im Januar 2020 trafen Saturn und Pluto im Steinbock aufeinander, Jupiter befand sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe.

Alle fünf langsam laufenden Planeten standen innerhalb von etwa 100 Grad. Barbault hatte dies bereits 2011 vorhergesagt. In „L’Astrologue“ schrieb er, dass der Zeitraum von 2020 bis 2022 von einer Pandemie begleitet sein könnte, basierend auf dem niedrigsten zyklischen Indexwert des 21. Jahrhunderts. Er starb am 7. Oktober 2019. Die Erfüllung seiner Vorhersage erlebte er nicht mehr.

Der Barbault-Korb ist nicht dasselbe wie der zyklische Index. Diese Unterscheidung ist entscheidend und wird oft verwechselt. Der zyklische Index ist eine kontinuierliche Kurve. Er lässt sich für jedes beliebige Datum über Jahrzehnte hinweg berechnen. Der Korb hingegen ist eine spezifische geometrische Konfiguration, die etwa 72 Stunden andauert. Er liegt innerhalb des übergeordneten Anstiegs des Index von 2026 bis 2028.

Man kann sich den Index wie eine Aufzeichnung des Luftdrucks vorstellen und den Korb als einen einzelnen, markanten Messwert darin – den stärksten Moment in einem längeren Zeitraum.

Die exakte Konstellation erreicht ihren Höhepunkt vom 19. bis 21. Juli 2026. Die fünf äußeren Planeten stehen in einer Linie, die etwa 4 Grad ihrer jeweiligen Tierkreiszeichen voneinander abweicht. Jupiter befindet sich auf 4 Grad Löwe. Pluto steht auf 4 Grad Wassermann, in Opposition zu Jupiter. Neptun steht auf 4 Grad Widder und bildet ein Trigon zu Jupiter. Uranus steht auf 4 Grad Zwillinge, im Sextil zu Jupiter und im Trigon zu Pluto. Saturn steht auf 14 Grad Widder, nachdem er am 20. Februar 2026 mit Neptun in Konjunktion stand.

Er verlangsamt sich vor seiner Rückläufigkeit und befindet sich nun 10 Grad von Neptuns Ankerpunkt bei 4 Grad Widder entfernt, im Sextil zu Pluto und Uranus. Dadurch entsteht ein sogenanntes Kleines Großes Trigon zwischen Pluto, Neptun und Uranus – zwei Trigone und zwei Sextile. Jupiter aktiviert diese Konstellation vom Löwen aus durch seine Opposition zu Pluto und sein Trigon zu Neptun. Das Ergebnis ist ein Wiegen- oder Korbmuster. Eine Opposition an der Spitze. Darunter ein Bündel unterstützender Aspekte. Die Form eines Korbes.

Der 4. Grad ist von Bedeutung. In der Astrologie ist er das erste Dekanat eines jeden Tierkreiszeichens, der ursprünglichste und unmittelbarste Ausdruck seiner Energie. Er entspricht auch dem Grad des Uranus, dem Planeten der plötzlichen Veränderungen und technologischen Durchbrüche. Im Tarot symbolisiert die Zahl 4 den Kaiser, architektonische Ordnung, Struktur, Autorität und die Beherrschung des Chaos. Das Zusammentreffen aller fünf äußeren Planeten auf diesem Grad erzeugt etwas, das manche Astrologen als kosmischen Dreh- und Angelpunkt bezeichnen.

Dieser Korb ist von großer Bedeutung, da er drei bedeutende Zyklen der äußeren Planeten gleichzeitig aktiviert. Das Neptun-Pluto-Sextil, ein Zyklus von etwa 492 Jahren, begann mit den Neptun-Pluto-Konjunktionen von 1891 bis 1892. Dieser Zyklus steht für die tiefgreifende, unbewusste Transformation kollektiver Glaubenssysteme und den Ausbruch spiritueller und psychologischer Tiefen in kulturellen Ausdruck.

Das Pluto-Uranus-Trigon, ein Zyklus von 113 bis 141 Jahren, begann mit den Pluto-Uranus-Konjunktionen von 1965 bis 1966 – der Gegenkultur, der Bürgerrechtsbewegung, der Weltraumforschung und dem Beginn des digitalen Zeitalters. Das Uranus-Neptun-Sextil, ein Zyklus von etwa 170 Jahren, begann mit den Uranus-Neptun-Konjunktionen von 1993 – dem World Wide Web, dem Ende des Kalten Krieges und der Globalisierung des Bewusstseins. Wenn alle drei Zyklen gleichzeitig harmonische Aspekte zum Ausdruck bringen und Jupiter die gesamte Konstellation verstärkt, bezeichnete Barbault dies als die schönste Konstellation des 21. Jahrhunderts.

Barbaults eigene Worte zu dieser Zeit waren präzise. In seinem 2014 erschienenen Buch „Der Wert der Astrologie“, das von Kate Johnston und Roy Gillett von der Astrological Association ins Englische übersetzt wurde, schrieb er, dass die Saturn-Neptun-Konjunktion von 2026 die günstigste Konstellation des Jahrhunderts sei und ihre interplanetare Verbindung zu einem glanzvollen Wiederaufschwung der Zivilisation beitragen werde.

Er schrieb, sie beinhalte eine harmonische Beziehung zwischen ursprünglichen Gegensätzen, das Zusammenkommen von Äußerem und Innerem, von rationalem und spirituellem Verstand und Seele sowie den Menschen, sich selbst zu übertreffen und das Leben auf einer höheren Ebene zu erfahren. In seiner umfassenderen Analyse des Zeitraums von 2026 bis 2028 beschrieb er die neue Weltzivilisation, deren Anfänge um das Jahr 2000 sichtbar wurden, als in vollem Gange. Er schrieb, dass dieser Eintritt in das zweite Viertel des Jahrhunderts den Beginn eines neuen Zeitalters der Menschheit einläute.

Er präzisierte, dass die zentrale und harmonische Stellung der Saturn-Neptun-Konjunktion insbesondere Ausdruck einer Förderung der unteren Bevölkerungsschichten der Welt, eines signifikanten Anstiegs des Lebensstandards der Armen und eines Sieges über das Elend sei, der in beispielloser Solidarität errungen wurde.

Er war nicht naiv. Er rechnete mit erheblichen politischen Herausforderungen, tiefgreifenden Führungswechseln und einer ernüchternden Realität, etwa wenn Uranus im Juli 2025 in das Sternbild Zwillinge eintritt. Er glaubte, der Wiederaufbau würde schwierig werden. Doch aufgrund jahrzehntelanger Zyklusanalyse war er überzeugt, dass die Konstellation des Jahres 2026 einen echten Wendepunkt darstellte: das Ende des chaotischen Zyklus, der 2020 begonnen hatte, und den Beginn einer konstruktiveren Ära.

Historische Präzedenzfälle für diese exakte Konstellation sind rar. Die oft zitierte Konstellation von 1524 war eine Konjunktion mehrerer Planeten im Zeichen Fische, keine harmonische Konstellation mit Trigonen und Sextilen. Sie ging mit apokalyptischer Massenpanik und Überschwemmungsprophezeiungen in ganz Europa und China einher. Es handelte sich um eine Konzentration, nicht um eine harmonische Konstellation.

Das Ereignis von 1524 war furchteinflößend. Das Ereignis von 2026 ist geometrisch gesehen harmonisch. Die größte Parallele, die der Forscher Robert Doolaard identifizierte, war der Oktober 1306, als Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun im Skorpion innerhalb von 7 Grad zusammenkamen, gefolgt von der Uranus-Neptun-Konjunktion zwei Jahre später. Dies markierte den Zusammenbruch des Hochmittelalters, die Zeit vor dem Schwarzen Tod. Doch auch hier handelte es sich um eine Konjunktion, nicht um eine harmonische Konstellation mit unterstützenden Aspekten. Barbault selbst bezeichnete das Jahr 1989 als Wendepunkt.

In seinem 1967 erschienenen Buch „Les Astres et l’Histoire“ schrieb er, dass die Dreifachkonjunktion von Saturn, Uranus und Neptun zu Beginn des Steinbocks 1988/89, zusammen mit der Dreifachopposition des Jupiters, den Wendepunkt für das Schicksal der Menschheit im gesamten 21. Jahrhundert markieren würde. Er sah die beiden Supermächte gleichzeitig am Ende des Wettlaufs ankommen, als würden sie zu einer einzigen Strömung verschmelzen. Der Fall der Berliner Mauer folgte. Dies war zwar keine exakte Konstellation, aber sie veranschaulichte seine Methode: die Konstellation der äußeren Planeten mit historischen Wendepunkten zu identifizieren.

Was den Juli 2026 so einzigartig macht, ist die Kombination aller fünf äußeren Planeten. Sie stehen gleichzeitig in harmonischem Aspekt zueinander. Aktivierung auf demselben Grad in vier verschiedenen Tierkreiszeichen. Dies geschieht innerhalb des ersten Dekanats der Tierkreiszeichen. Nach der Saturn-Neptun-Konjunktion am 20. Februar 2026 auf dem ersten Grad des Widders, dem ersten Grad des Tierkreises, markiert dies einen kosmischen Neubeginn.

Eingebettet ist dies in den 200-jährigen Luftzyklus der Jupiter-Saturn-Konjunktionen, der 2020 begann und den Übergang von Erd-Element-Imperien zu Luft-Element-Informationsnetzwerken einläutet. Kein historisches Beispiel weist eine exakte geometrische Konstellation auf. Das letzte Mal, dass Neptun im Mittelpunkt einer ähnlichen Konstellation stand, war 1504, also vor über 500 Jahren.

Die wissenschaftlichen Korrelationen sind real, der zugrundeliegende Mechanismus jedoch unbewiesen. Das Baryzentrum des Sonnensystems verschiebt sich messbar, wenn die Riesenplaneten in einer Linie stehen. Dies ist beobachtbare Astrophysik. Ob diese physikalische Ungleichmäßigkeit das menschliche Verhalten beeinflusst, ist Gegenstand der Barbault-Hypothese. Sie ist nicht bewiesen und wird nach den heutigen wissenschaftlichen Standards möglicherweise nie bewiesen werden können. Doch die Korrelation selbst interessierte ihn. Wenn das Baryzentrum des Sonnensystems weit vom Sonnenzentrum abdriftet, ist das Sonnensystem physikalisch unausgewogen.

Barbault stellte fest, dass dies mit Kriegen, Pandemien und Wirtschaftskrisen zusammenfällt. Wenn sich die äußeren Planeten harmonisch verteilen und das Baryzentrum stabilisiert, treten Zivilisationen in Phasen des Wiederaufbaus ein. Der Höhepunkt im Jahr 2026 fällt in den Anstieg des Konjunkturindex, den Aufschwung nach dem Tiefpunkt von 2020 bis 2022. Deshalb interpretierte Barbault ihn nicht als weiteren Krisengipfel, sondern als Beginn der Erholung.

Auf kollektiver Ebene betonen Astrologen, die das Horoskop interpretieren, mehrere Themen. Das Ende der Krisenzeit. Die Saturn-Pluto-Jupiter-Konjunktion im Steinbock im Jahr 2020 leitete das ein, was Barbault als Weltkrise bezeichnete. Das Horoskop von 2026 markiert deren Lösungsphase – nicht das Ende der Schwierigkeiten, sondern den Wendepunkt hin zum Wiederaufbau. Ein Neustart der Zivilisation.

Die Saturn-Neptun-Konjunktion bei 0 Grad Widder im Februar 2026 ist der Keim reinen Potenzials. Das Horoskop im Juli steht für dessen Aktivierung. Dies ist die Schwelle zur neuen Welt. Sobald wir sie überschritten haben, gibt es kein Zurück mehr zum Alten. Förderung der unteren Schichten. Barbault sagte voraus, dass die Saturn-Neptun-Konjunktion einen deutlichen Anstieg des Lebensstandards der Armen mit sich bringen würde – einen Sieg über das Elend, errungen in beispielloser Solidarität. Ein technologisch-spirituelles Paradoxon.

Die Konstellation stellt einen wichtigen Wendepunkt dar: Wird die Menschheit dem unsichtbaren und geheimnisvollen Strom der spirituellen Evolution folgen oder der dichteren Realität der technologischen Expansion? Die Frage, ob diese beiden Welten miteinander harmonieren können, ist nach Barbaults Ansicht die wichtigste existenzielle Frage der neuen Ära.

Auf individueller Ebene wirkt sich der Einfluss des Planetenkorbs über die Konstellationen im Geburtshoroskop aus. Besonders direkt wird er bei Personen mit Planeten oder Winkeln zwischen 0 und 10 Grad in Löwe, Wassermann, Zwillinge oder Widder aktiviert. Jupiter im Löwen steht für radikale Authentizität, kreative Renaissance und die Rückgewinnung von Freude und Selbstausdruck nach kollektiven Traumata.

Pluto im Wassermann symbolisiert den Abbau kollektiver Machtstrukturen, die Entlarvung oligarchischer Kontrolle und die Rückgewinnung der Souveränität durch das Volk. Uranus in den Zwillingen steht für die Umstrukturierung des kollektiven Bewusstseins, bahnbrechende Entwicklungen in der Kommunikationstechnologie und die Überwindung veralteter Informationsarchitekturen. Neptun im Widder steht für die Spiritualisierung des Handelns, die Abschwächung der kriegerischen „Recht ist Macht“-Haltung und den Traum von individueller und kollektiver Initiation.

Es gibt kritische Einsichten. Die Astrologie besitzt keinen allgemein anerkannten Wirkungsmechanismus. Die Baryzentrum-Hypothese ist zwar physikalisch real, aber es konnte nicht nachgewiesen werden, dass sie durch eine bekannte Kraft Einfluss auf menschliche Angelegenheiten nimmt. Korrelationen zwischen Planetenpositionen und historischen Ereignissen könnten auf Apophenie, die menschliche Neigung, in zufälligen Daten Muster zu erkennen, oder auf einen retrospektiven Selektionsbias zurückzuführen sein, bei dem Astrologen Treffer hervorheben und Fehlschläge ignorieren. Barbaults Vorhersagen sind zwar beeindruckend, müssen aber im Kontext der jährlich gemachten astrologischen Prognosen betrachtet werden. Er sagte die Pandemie voraus, aber das taten auch viele Epidemiologen.

Er sagte den Zusammenbruch der Sowjetunion voraus, aber das taten auch viele Politikwissenschaftler. Die Frage ist, ob die Astrologie über die konventionelle Analyse hinaus einen zusätzlichen Vorhersagewert bietet, und dies bleibt unbewiesen.

Selbst innerhalb der Astrologie warnen einige klassische Astrologen davor, dass schwache Aspekte wie Trigone und Sextile nicht automatisch positiv sind. Sie können auf Selbstzufriedenheit, Realitätsflucht und die reibungslose Fortsetzung schädlicher Muster hindeuten, da ihnen die Reibung fehlt, die Veränderungen erzwingt.

Eine Häufung von Trigonen und Sextilen könnte bedeuten, dass die neue Zivilisation so allmählich Einzug hält, dass ihre Schäden unsichtbar bleiben, oder dass die alte Ordnung sich in einen angenehmen Traum auflöst, anstatt ein wahres Erwachen zu bringen.

Viele Online-Diskussionen verwechseln den Zyklischen Index mit dem Korb-Astrologie-Modell, betrachten das 72-Stunden-Fenster als magisches Datum anstatt als Höhepunkt eines mehrjährigen Prozesses und ignorieren Barbaults eigene Betonung der Schwierigkeit der Übergangsphase. Barbault war kein Astrologe, der sich auf Liebe und Licht konzentrierte. Er war ein akribischer Katastrophenhistoriker, der davon überzeugt war, dass sich Zyklen langsam vollziehen und der Wiederaufbau bewusste Anstrengung erfordert.

Ein oft übersehenes Detail: Astrologe SJ Anderson identifizierte eine zweite Konstellation, die sich im Juni 2027 bildet. Dabei steht Ceres auf 6 bis 7 Grad Löwe im Opposition zu Pluto auf 6 Grad Wassermann, während Uranus in den Zwillingen und Neptun im Widder fließende Aspekte zu Pluto auf demselben Grad bilden. Dies deutet darauf hin, dass der Zeitraum von 2026 bis 2027 kein einzelner Moment, sondern ein zweijähriger Übergang ist.

Die erste Konstellation im Juli 2026 leitet die Schwelle ein, die zweite im Juni 2027 vertieft die Transformation durch weibliche und matriarchale Archetypen und die Regeneration der Welt aus ihren Trümmern.

Der Barbault-Korb ist eine astronomische Tatsache. Eine reale, überprüfbare Konstellation der fünf äußeren Planeten in spezifischen geometrischen Beziehungen, die ihren Höhepunkt zwischen dem 19. und 21. Juli 2026 erreicht. Er ist eine mathematische Ableitung, ein spezifischer Punkt in der umfassenderen Kurve des Zyklischen Index. Er ist eine historische Hypothese, Barbaults Behauptung, geprüft anhand jahrhundertelanger Daten.

Er ist eine symbolische Erzählung, die astrologische Interpretation dieser Geometrien als Ausdruck eines fulminanten Neustarts der Zivilisation, des Potenzials für eine kollektive Erneuerung nach den Krisen von 2020 bis 2025. Er ist ein Wendepunkt, keine deterministische Prophezeiung, sondern eine Beschreibung von Bedingungen. Die harmonischen Aspekte bieten Chancen, keine Garantien. Die neue Zivilisation erfordert bewusste Beteiligung.

Er ist ein komprimierter Moment in einer längeren Welle, eingebettet in den Anstieg des Zyklischen Index von 2026 bis 2028, in den Luftzyklus von Jupiter und Saturn von 2020 bis 2040 und in die 500-jährige Neptun-Mittelpunkt-Epoche. Es handelt sich um einen Höhepunkt, nicht um ein isoliertes Ereignis.

Barbaults eigene abschließende Worte zu diesem Thema, übersetzt aus seinen Schriften von 2014, erfassen das Wesentliche ohne Sentimentalität. Die neue Weltzivilisation ist hier in vollem Gange. Dieser Eintritt in das zweite Viertel des Jahrhunderts trägt das Siegel des Erreichens eines neuen Zeitalters der Menschheit.

Ob sich diese Errungenschaft als Befreiung oder als subtilere Form der Kontrolle, als spirituelles Erwachen oder technologische Betäubung, als Solidarität oder Fragmentierung manifestiert, die Geometrie gibt dies nicht vor. Sie beschreibt den Raum der Möglichkeiten. Der Rest ist menschliche Entscheidung.

Quellen: PublicDomain/markashryock.substack.com am 05.07.2026