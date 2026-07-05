Krisenvorsorge: 3er-Pack Kartoffelpflanztasche

Große Kartoffelträume auf kleinem Raum.

Frische Kartoffeln aus dem eigenen Anbau brauchen kein Beet und keine Ackerfläche. Die Kartoffelpflanztaschen machen den Anbau kinderleicht, selbst wenn der Platz begrenzt ist. Auch ohne Garten entsteht mit diesen Pflanzsäcken ein kleines Kartoffelparadies.

Jede Tasche fasst rund 40 Liter Erde und bietet Früh- oder Spätkartoffeln ideale Bedingungen zum Wachsen. Dank einer cleveren seitlichen Öffnung mit Klettverschluss lassen sich die Knollen ganz einfach entnehmen – ohne Umpflanzen und Umgraben.

Die integrierten Metallösen verhindern Staunässe und schützen die Wurzeln zuverlässig vor Fäulnis. Stabile Tragegriffe machen den Standortwechsel zum Kinderspiel – perfekt, um das Sonnenlicht bestmöglich zu nutzen.

Und weil das Material lebensmittelsicher und langlebig ist, können Sie sich über viele Erntesaisons hinweg an reicher Ausbeute erfreuen.

Mit den Kartoffelpflanztaschen starten Sie Ihr eigenes kleines Anbauprojekt – frischer, nährstoffreicher und regionaler geht’s nicht.

Platzsparende Lösung – ideal für Balkon, Terrasse oder kleine Höfe

– ideal für Balkon, Terrasse oder kleine Höfe Großes Fassungsvermögen – ca. 40 Liter pro Tasche für hohe Erträge

– ca. 40 Liter pro Tasche für hohe Erträge Seitliche Ernteklappe – mit Klettverschluss für eine einfache Kontrolle und Ernte

– mit Klettverschluss für eine einfache Kontrolle und Ernte Effiziente Drainage – 3 Metallösen am Boden verhindern Staunässe

– 3 Metallösen am Boden verhindern Staunässe Robustes Material – langlebiges, LFGB-geprüftes Polyethylen (160 g/m²)

– langlebiges, LFGB-geprüftes Polyethylen (160 g/m²) Leicht zu versetzen – dank stabiler Tragegriffe

– dank stabiler Tragegriffe Wiederverwendbar – für nachhaltiges Gärtnern über viele Saisons hinweg

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 05.07.2026