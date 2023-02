Clown-Welt: Ein neues Ritual! Wieder weitere „UFOs“ am Himmel abgeschossen! (Video)

Diese fabrizierten und geskripteten Ereignisse werden Baby-Wahrheitssucher natürlich dazu bringen, über die drohende inszenierte Alien-Invasion (Projekt Blue Beam) zu kreischen, vor der sie uns jetzt noch länger gewarnt haben als vor dem zurückgebliebenen Q-Crap. Von Joachim Bartoll

In Wirklichkeit ist es jedoch höchstwahrscheinlich Treibstoff für Regierungen, Embargos zu sanktionieren, die Preise für Konsumgüter zu erhöhen, die Inflation zu erhöhen, auf die Kriegstrommel zu schlagen und den einfachen Mann einfach auszuquetschen, bis er und sie um Veränderung anbettelt, um das Mal des Tieres anzunehmen (die digitale ID), das universelle Grundeinkommen und die Beschränkung auf die 15-Minuten-Smart-Cities ( Agenda 2030)

Natürlich folgt diese angebliche Militäraktion dem gleichen Drehbuch wie die vorherigen erfundenen Ballon- und Objektgeschichten. (Warum es wichtig ist, die Operation „chinesischer Spionageballon vom Himmel geschossen“ zu durchschauen und was das Erdbeben damit zu tun hat)

Die erste Sichtung erfolgte über Washington, dem 42. Bundesstaat in der Reihenfolge der Eigenstaatlichkeit. Und jetzt haben wir dieses Objekt über Kanada, wo die Clown-Puppe Justin Trudeau am 11. Februar, dem 42. Tag des Jahres, dem US-Jet den Befehl gab, das „zylindrische“ Objekt vom Himmel zu schießen.

Dies geschah am 11. Februar, genau 48 Tage nach Trudeaus Geburtstag am 25. Dezember. 42 und 48 sind die am häufigsten verwendeten Zahlen im inszenierten und völlig falschen Krieg in der Ukraine .

Sehen Sie das Muster?

Und wieder war es ein US-F-22-Kampfjet, der das angebliche Objekt mit einer A9X-Rakete abschoss, genau wie im chinesischen Spionageballon-Skript. Ein „nicht identifiziertes Objekt“ oder „nicht identifiziertes Flugobjekt“ wird auch als „UFO“ bezeichnet.

Freimaurer = 42, 48 (sie führen diese inszenierten Ereignisse aus)

Februar = 42, 48 (alle diese Ereignisse ereigneten sich im Februar)

UFO = 42 (es war ein „nicht identifiziertes Flugobjekt“)

Jesuit = 42 (und „84“, was „ 48′ rückwärts)

Saturn = 42 (der Sonnengott, den sie anbeten, das Symbol der Jesuiten)

Justin Trudeau = 48 (48 Tage nach seinem Geburtstag)

US-Militär = 48 (es war eine US F-22, die das ‚Objekt abgeschossen hat ‚)

A9X-Rakete = 48 (womit die F-22 sie abgeschossen hat)

Natürlich ist 48 in vielerlei Hinsicht eine relevante Zahl, da 48 Tage genau dasselbe sind wie 6 Wochen und 6 Tage, wie 66 , der Code für „Zahl des Tieres“. Mit anderen Worten, dies geschah 6 Wochen und 6 Tage nach Trudeaus Geburtstag, wie 66 . (Der vermeintliche Wetterballon war vom Tiefen Staat, nicht chinesisch)

Und wenn Sie sich an meinen Beitrag von gestern erinnern, habe ich darauf hingewiesen, dass der 11. Februar ein Tag mit sowohl 36- als auch 18 -Datumszahlen ist. Zwei Zahlen, die mit 666 , der Zahl des Tieres, verbunden sind .

Zahl der Bestie = 66

2/11/23 = 2 + 11 + 23 = 36

36 wird symbolisch verwendet, um die „ Zahl des Tieres “ auszudrücken, da 666 die 36. Dreieckszahl ist.

2/11/23 = (2) + (11) + 2+3 = 18

18 wird symbolisch verwendet, um die „ Zahl des Tieres “ auszudrücken, da 6+6+6 gleich 18 ist .

Und jetzt, das andere Coole an der Zahl 48 ist, dass wenn man 48 Tage vom Jahr abzieht, man 317 Tage übrig hat. Wenn wir also bis zum nächsten Geburtstag von Trudeau vorwärts zählen, haben wir genau 317 Tage. Und was ist das Besondere an 317? Ja, Sie haben es erraten, es ist die 66. Primzahl! Genauso wie 48 Tage 6 Wochen und 6 Tage sind, also 66 .

Und dass 317 die satanische 66 ist , ist merkwürdig, da diese Geschichte, wie die letzte, von einem Objekt handelt. Und Objekt ist 317 in der satanischen Chiffre.

Objekt = 317 (und 317 ist 66)

Dies bindet das Ritual, an dem Trudeau und ein „Objekt“ beteiligt sind, sowohl an die Datumsnumerologie als auch an den Zeitpunkt, an dem es von seinem Geburtstag an gezählt wurde. Wirklich sehr gut geschrieben.

Dies geschah an einem Tag mit der autoritären 47 -Datum-Numerologie. Und die Geschichte dreht sich alles um Regierung, Militär und Autorität.

11.02.2023 = 2 + 1+1 + (20) + (23) = 47

Autorität = 47 (sowohl Justin Trudeau als auch Joe Biden waren beteiligt)

Regierung = 47

Weißes Haus = 47 (Joe Biden war wieder beteiligt)

Und es geschah an einem Tag mit 56 -Datum-Numerologie, der Nummer für die Gesellschaft Jesu, auch bekannt als der Jesuitenorden, und die Nummer, die in den meisten langatmigen Psy-Ops und Scherzen verwendet wird.

Und dies war das „dritte Mal“, dass innerhalb einer Woche ein Objekt abgeschossen wurde, und dieses Objekt war angeblich zylindrisch. Ich frage mich, was sie auf diese Idee gebracht hat? Oh, ja, die Numerologie und Gematria …

11.02.2023 = 2 + 11 + 20 + 23 = 56

Third Time = 56 (drittes Mal wurde ein Objekt abgeschossen)

Cylindrical = 56 (das Flugobjekt war angeblich zylindrisch)

Flying Object = 56 (der Zylinder war ein Flugobjekt)

AIM-9X = 56 (es wurde mit einem AIM- 9X-Rakete)

Freimaurerritual = 56 (was es ist)

Gesellschaft Jesu = 56 (auch bekannt als der Jesuitenorden)

Freimaurer = 56 (sie führen diese inszenierten Ereignisse aus)

Außerdem wurde es angeblich über dem Yukon abgeschossen, einem Gebiet, das einige Gematria mit den Jesuiten teilt …

Yukon = 86, 22

Jesuiten = 86, 22

US-Militär schießt am Tag des satanischen Super Bowls ein weiteres Objekt ab

Sie können sich einfach nicht helfen. Zuerst gab es einen angeblichen chinesischen „ Spionageballon “, dann ein „Objekt“ über Alaska am Freitag, dann ein weiteres „nicht identifiziertes Objekt“ über Kanada am Samstag und nun noch ein „Objekt in großer Höhe“ am Sonntag, dem Tag des satanischen und extrem ritueller Super Bowl, der Tag des Brotes und der Spiele für die verdummten, schlafenden Massen.

Angeblich wurde an diesem Sonntag, dem 12. Februar, ein weiteres nicht identifiziertes Objekt in 20.000 Fuß Höhe über der oberen Halbinsel von Michigan von einem US-amerikanischen F-16-Kampfflugzeug abgeschossen.

Dieses Mal soll das Objekt „achteckig“ und nicht zylindrisch wie der über Kanada schwebende Dildo gewesen sein (muss Trudeaus Beitrag zu dem Schwindel gewesen sein – wie Fidel Castros angeblicher Sohn Justin es anscheinend gerne in dem, nun ja, wissen Sie was, voll kommunistischen und katholischen Stil aufnimmt)

Tut mir leid für dieses grauenvolle Bild, aber lasst uns wieder auf die Spur kommen.

Diese Drehbuchgeschichte ist natürlich eine Fortsetzung des „Spionageballon“-Drehbuchs und legt den Grundstein für zukünftige internationale Konflikte, verschärfte Sicherheitsmaßnahmen, Kriegsdrohungen, Embargos oder sogar die dumme Idee von Außerirdischen.

Und da es sich um ein festgelegtes Ritual handelt, fand es während eines der größten jährlichen satanischen Rituale in den USA statt, dem Super Bowl.

Super Bowl = 131, 41, 49

Spionageballon = 131, 41, 49

Der 12. Februar war auch der Tag, an dem 322 Tage im Jahr bleiben, wie der Orden 322, Skull and Bones Freemasonry. Und denken Sie daran, dass alles mit dem inszenierten „Spionageballon“ begann, der zum ersten Mal über Montana, dem 41. Bundesstaat, gesichtet wurde, und auch ein Name, der mit Joe Montana verbunden ist, einer Super Bowl-Legende, die ich in meinem ersten Artikel über die alberne Spionageballongeschichte behandelt habe . Und das kommt auch 4 0 Wochen und 1 Tag, wie 41 , vor Joe Bidens nächstem Geburtstag.

Super Bowl = 41

Spionageballon = 41

Schädel und Knochen = 41

Und noch einmal zu Ehren von Joe Montana, dieser Super Bowl und das abgeschossene Objekt kommen genau 3 Monate und 30 Tage, wie die Freimaurer ‚ 33 ‚, vor Montanas Geburtstag am 11. Juni.

Natürlich entsprechen 3 Monate und 30 Tage 119 Tagen, ihrem Hoax-Code, da er den 11. September rückwärts darstellt.

Nun, ab Joe Bidens Geburtstag gerechnet, kommen dieser Super Bowl und das abgeschossene Objekt genau 2 Monate und 23 Tage nach seinem Geburtstag, wie 223 oder 322 rückwärts, wie in Order 322 , Skull and Bones Freemasonry. Denken Sie daran, wir sind im Jahr 2023, wie 223 in der Numerologie oder 322 rückwärts.

Komischerweise summiert sich die Definition ihres Logos, wie in „Skull and Crossbones“, auf 223 .

Das „Objekt“ wurde über dem Lake Huron abgeschossen und ist eine Fortsetzung des gestrigen Rituals, das am 42. Tag des Jahres und 48 Tage nach Trudeaus Geburtstag stattfand .

Huronsee = 42, 48

Es wurde von Freimaurern orchestriert und das „achteckige“ Objekt von der hochgradig freimaurerischen US Air Force abgeschossen.

Achteckig = 155

US Air Force = 155

Freimaurer = 155

Freimaurerritual = 155

Denken Sie auch daran, dass Montana, ein entscheidender Teil dieses Rituals, am 8. November 1889 zum 41. Bundesstaat wurde. Der 12. Februar kommt 3 Monate und 4 Tage, wie der 34. Februar , nach dem Jahrestag der Eigenstaatlichkeit von Montana. Und das Objekt war angeblich achteckig.

Achteckig = 34

Und das Lustigste an dieser Geschichte ist ihre „Erklärung“, warum plötzlich mehrere Objekte über den USA (und nirgendwo sonst?) auftauchen und abgeschossen werden.

„Angesichts des Ballons der Volksrepublik China, den wir letzten Samstag abgeschossen haben, haben wir unseren Luftraum in diesen Höhen genauer untersucht, einschließlich der Verbesserung unseres Radars, was zumindest teilweise die Zunahme von Objekten erklären könnte, die wir in der Vergangenheit entdeckt haben.“

Für mich vermittelt dieses Zitat einfach die Botschaft, dass ihr hochmodernes High-Tech-Radar- und Überwachungssystem so schrecklich schlecht ist, dass es die Sichtung eines verdammten Ballons benötigte, um kalibriert und „verbessert“ zu werden, überhaupt etwas aufnehmen.

Also, wenn das wahr wäre, wie viele Objekte haben sie in den letzten 30 Jahren oder so übersehen? Ich meine, wenn man bedenkt, dass sie in nur drei Tagen drei neue aufgenommen haben, lol.

Im Ernst, all diese Objekte und Ereignisse sind inszeniert und fabriziert. Es ist ein Drehbuch, passend zu ihren Ritualen. Und ich sehe viele Leute in den sozialen Medien, die all diese Geschichten für Bullshit halten. Gut für dich.

Die Welt ist eine Bühne, und sie werden bald zu etwas Neuem übergehen, und dies wird vergessen sein, als ob alle Objekte einfach aufgehört hätten, sich zu zeigen. Genauso wie wir Weltuntergangssekten und Serienmörder in den 80er und 90er Jahren hatten, Terroristen in den frühen 2000er Jahren und so weiter und so weiter und so fort.

Vielleicht werden wir morgen wieder zu einigen inszenierten Massen- und Schulschießereien zurückkehren, da sie während dieses UFO- und Super Bowl-Rituals auf Eis gelegt wurden … (Aber ich wette, niemand hat es bemerkt)

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 150,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 13.02.2023