Ratzingers Trauermesse und die Nummer 23 in der Illuminati-Synchronizität – der Tiefe Staat zwang Papst Benedikt zum Rücktritt

Der Illuminati-Insider Leo Zagami schreibt: Die Zahl 23 wird von vielen als mystisch angesehen, von Schriftstellern und Rockbands unter ihnen, die von ihr fasziniert sind, wie ich auch in meinem neuesten Buch „Confessions of an Illuminati Volume 8: From the Rise of the Antichrist“ hervorhebe.

Der Vatikan gab damals bekannt, dass die Trauermesse des emeritierten Papstes Benedikt XVI. am Donnerstag, den 5. Januar 2023, auf dem Petersplatz stattfinden wird.

Wenn Sie nun die Zahlen 2 und 3 zusammenzählen, die in der Zahl 23 vorhanden sind, erhalten Sie 5. Im Hebräischen entspricht jeder Buchstabe einer Zahl. Dadurch kann jedes Wort oder jeder Name zu einer Zahlenfolge werden, und in diesem Fall ist der 5. Buchstabe des Alphabets H auch der Anfangsbuchstabe für das Wort „Hölle“, von dem viele hoffen, dass es die letzte Ruhestätte für Papst Ratzinger sein wird zu seiner persönlichen Beteiligung an schockierenden Vertuschungen von Pädophilie innerhalb der römisch-katholischen Kirche zählt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des vom Vatikan gewählten Datums für die Trauermesse des verstorbenen Joseph Ratzinger ist jedoch die Zahl 5, auch in Bezug auf aufrechte Pentagramme, die zu den am weitesten verbreiteten religiösen Symbolen und der Freimaurerei gehören.

Die alte babylonische Kultur verwendete das Pentagramm auch, um verschiedene Götter und eigene religiöse Überzeugungen darzustellen. In der christlichen Symbolik wurde das grundlegende Pentagramm ursprünglich verwendet, um die fünf Wunden von Jesus Christus darzustellen, und Satanisten verwenden das umgekehrte Pentagramm, indem sie einen von einem Stern umrahmten Ziegenkopf hinzufügen, für ihre okkulten Praktiken und ihre schwarze Magie.

Aber die Zahl 23 wird auch mit dem Jahr 2023 in Verbindung gebracht, und unter der Oberfläche dieser Zahl, die von den Illuminaten immer noch als sehr wichtig angesehen wird, ist viel los, was uns ein wenig besorgt darüber macht, was sich in diesem Jahr entwickeln wird.

Robert Anton Wilson (1932-2007) war ein bekannter amerikanischer Autor, Futurist, Psychologe und selbsternannter agnostischer Mystiker und ehemaliges Mitglied des Ordo Templi Orientis, der über die okkulten und geheimen Gesellschaften des Illuminati-Netzwerks recherchierte und darüber schrieb, vielleicht am bekanntesten für seine Illuminatus-Romane und seine Sachbuchreihe Cosmic Trigger, so war er von der Zahl 23 fasziniert. Er entdeckte sie durch zwei andere Schriftsteller: James Joyce und William S. Burroughs.

Wilson behauptete, Joyce sei fasziniert von dem Datum des 23. April gewesen, dem Tag, an dem Shakespeare geboren wurde und an dem er auch starb. Burroughs, über den ich in Band 8 ausführlich spreche, wurde nach einem bizarren Vorfall Anfang der 60er Jahre in Tanger von der Zahl 23 besessen, als er einen gewissen „Captain Clark“ traf, der eine Fähre von Tanger nach Spanien betrieb. (Vatikan: Die Porno-Beichte des Papstes (Video))

Eines Tages sagte Clark zu Burroughs, dass er die Fähre seit 23 Jahren unfallfrei betreibe. Noch am selben Tag sank die Fähre und tötete Clark und alle an Bord. Abends dachte Burroughs darüber nach, als er das Radio einschaltete. Die erste Nachrichtensendung berichtete über den Absturz eines Flugzeugs auf der Strecke New York-Miami. Der Pilot war ein weiterer Captain Clark, und der Flug wurde als Flug 23 aufgeführt. Wilson und seine Leser begannen später, mehr und mehr 23-Synchronizitäten zusammenzustellen.

Hier sind ein paar von der „Fusion Anomaly“-Website, denn der Buchstabe W ist der 23. Buchstabe dieses Alphabets und das hebräische Äquivalent unseres „W“ ist der Buchstabe „Vav“ oder „Waw“.(Vatikan: Papst Franziskus empfing Homo-Trans-Prostituierte des römischen Sex-Marktes)

Der numerische Wert von Vav ist 6. Das englische „WWW“, das ins Hebräische transkribiert wird, ist also „Vav Vav Vav“, was numerisch 666 ist, die biblische Zahl, die mit dem Tier der Offenbarung verbunden ist, die von Illuminati-Mitglied Aleister Crowley verwendet wird, der glaubte, 23 sei die Häufigkeit von der höchsten Lebenskraft in der Natur, bei der Frühlings-Tagundnachtgleiche, und verbunden mit physischer Unsterblichkeit, und es dauert tatsächlich 23 Sekunden, bis Blut durch den menschlichen Körper zirkuliert, außerdem hat der menschliche Körper 46 Chromosomen, die in somatischen Zellen gepaart sind.

Die generativen Zellen haben die Hälfte dieser Zahl, 23, das ist die Anzahl der Chromosomen, die jeder Elternteil seinem Kind gibt.

Es gibt auch 23 Axiome in Euklids Geometrie, die von den Freimaurern als sehr wichtig erachtet wurden, und die Tempelritter hatten nur 23 Großmeister.

Jacques de Molay war tatsächlich der 23. und letzte Großmeister der Templer, und 23 ist auch die erste Primzahl, bei der beide Ziffern Primzahlen sind und sich zu einer anderen Primzahl addieren.

Es gibt viele, viele andere Dinge oder Situationen, die mit der Zahl 23 verbunden sind. Hier ist eine weitere lange Liste für Sie. Und es gibt sogar eine Liste spezifischer Verwendungen der Zahl 23 in der TV-Serie „Lost“. Und wie Damon Laurence Lindel, der Mitschöpfer der Kultserie „Lost“, die 2010 zu Ende ging, zu verschiedenen Zeiten bestätigte, darunter auch in diesem Entertainment Weekly-Interview, war die Verwendung einer solchen Nummer beabsichtigt:

„Mein Vater stand auf die Illuminaten und die Nummer 23, also war er ein großer Leser von Robert Anton Wilson. Es steckte also eine gewisse Absicht dahinter, aber wir hatten keine Ahnung, kein großartiges Design hinter den Zahlen. Aber plötzlich war die Frage Nr. 1 nicht mehr „Was ist das Monster?“ und ging zu „Was bedeuten die Zahlen? Das soll nicht heißen, dass die Zahlen nichts bedeuten. Wir hatten einfach keine Ahnung, dass es dieses Potenzial hatte, völlig außer Kontrolle zu geraten.“

Siehst du überall die Zahl 23? Diese Zahl erscheint Menschen auf der ganzen Welt seit Jahrhunderten. Aber was bedeutet es? Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, wen Sie fragen.

Einige Leute glauben, dass die Zahl 23 ein göttliches Zeichen ist, während andere glauben, dass es eine Botschaft von Satans Legion ist. Das Jahr 2023 wird mit Sicherheit ein ganz besonderes Jahr für die Illuminaten und ein weiterer Wendepunkt für die Errichtung einer Eine-Welt-Religion und einer Neuen Weltordnung, die sich auf die Übernahme durch den KI-Cyber-Satan im Jahr 2030 zubewegt.

Italienischer General: Der Tiefe Staat zwang Papst Benedikt zum Rücktritt

Am Vorabend der Beerdigung von Papst Benedikt XVI. gestand ein italienischer Brigadegeneral, dass der „Deep State“ der USA ihn im Rahmen eines Staatsstreichs der globalistischen Eliten zum Rücktritt gezwungen habe.

Piero Laporta ist ein Brigadegeneral im Ruhestand, der für die Joint Chiefs of Staff des italienischen Militärs arbeitete.

Laportas Blogeintrag vom 3. Januar beginnt mit der Bemerkung, dass er angesichts der öffentlich zur Schau gestellten „Krokodilstränen“ eines Vertreters der Gemeinde San Egidio im Zusammenhang mit dem Tod von Papst Benedikt „schaudert“.

Lifesitenews.com berichtet: Angesichts dieser Tränen „vergehen Erinnerungen vor meinen Augen“, fügte er hinzu.

Laporta enthüllte dann, dass es „einen großen römischen Kreis gibt, der heute noch aktiv ist“, der mächtiger ist als die sogenannte „Sankt-Gallen-Gruppe“, die historisch gegen Benedikt war.

Laporta gab weiter an, dass er 2005 „ein führender Delegierter der US-Regierung war, der seine Hände in den italienischen Finanzen (wo er immer noch aktiv ist) und in der italienischen Politik hatte“ und „eine Figur in den höchsten Rängen der National Security Agency“ war (NSA)“, „prahlte mit dem Rücktritt, zu dem S.H. Benedikt XVI. des verehrten Andenkens bald gezwungen werden würde.“

Dieser Mann, so Laporta weiter, habe außerhalb seines eigenen Kreises „mit Lässigkeit und Arroganz“ über diese Angelegenheit gesprochen.

Dieser „römische Zirkel“ soll sich den Parolen „Gott ist tot“ und „Jesus ist Fake News“ verschrieben haben und war „in Panik“, als Benedikt gewählt wurde.

Die „Mafia von Sankt Gallen“, fügte Laporta hinzu, sei „kein Scherz“, sondern nur ein Feigenblatt im Vergleich zu diesem „römischen Zirkel“, den Laporta als „Dämonendom“ bezeichnet.

Laut dem italienischen General war es diese Gruppe, die Benedikt „isolierte“ und „ihn in Ruhe ließ, während die Schläger der nescionalsecuiritiagensi [NSA] die Wahrheit geißelten und sie dann kreuzigten“.

Ob dieser angeblich für die US-Regierung tätige Mann tatsächlich eine Rolle beim Rücktritt von Papst Benedikt XVI. gespielt hat, ist nicht bekannt. Um jedoch die vollständige Erzählung dieses historischen Rücktritts zu diskutieren, könnte es hilfreich sein, über Laportas Beobachtungen zu berichten und sie zu einem möglichen Teil des Puzzles zu machen.

Ein weiteres Puzzleteil könnte die Tatsache sein, dass die Vatikanbank zum Zeitpunkt des Rücktritts von Benedikt im Februar 2013 nicht mehr funktionieren konnte, da sie plötzlich aus dem SWIFT-System ausgeschlossen worden war und somit nicht in der Lage war, notwendige internationale Transaktionen durchzuführen.

Wie Giuseppe Nardi von Katholisches.info seine Leser heute in seinem Bericht über Laporta erinnert, hatte Maurzio Blondet dieses Thema 2015 auf Italienisch diskutiert.

Angesichts von Laportas Blogbeitrag zitierte Blondet, eine katholische Journalistin und sagte, es sei klug, dass Laporta den Namen des US-Beamten „nicht preisgeben“ würde.

Anschließend veröffentlichte er seinen Bericht von 2015 mit dem Titel „Ratzinger konnte weder kaufen noch verkaufen“, der die finanziellen Probleme des Vatikans mit dem SWIFT-System im Jahr 2013 umriss, und implizierte damit, dass er selbst eine Verbindung zwischen Laportas Bericht und diesem finanziellen Aspekt in der Geschichte Benedikts-Rücktritt sieht.

Ein drittes Rätsel des Stücks – das sich auf die oben erwähnte „Sankt-Gallen-Gruppe“ bezieht – ist, dass es 2012 ein Gespräch zwischen Kardinal Carlo Martini und Benedikt gegeben haben könnte, in dem der Leiter der „Sankt-Gallen-Gruppe“ Benedikt ihm nahelegte zu kündigen.

Vielleicht werden nur zukünftige Historiker in der Lage sein, sich ein vollständigeres Bild darüber zu machen, warum ein Papst zurücktreten und damit die Kirche in den Händen von Modernisten hinterlassen würde, die darauf aus sind, den Kern der Lehre und Moral der katholischen Kirche zu untergraben.

Quellen: PublicDomain/leozagami.com/newspunch.com am 08.02.2023