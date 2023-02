Der Hollywood-Code – Poltergeist: Die Altersfreigabe ist ein Verbrechen an den Kindern – frag Steven Spielberg, warum ein Kind starb

„Ich möchte Sie bitten zurückzubleiben, Sie stören meine Frequenzen.“ Tangina Barrons (Poltergeist)

Poltergeist ist ein US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 1982, bei dem Tobe Hooper Regie führte und das Drehbuch Steven Spielberg, Michael Grais und Mark Victor nach einer Geschichte von Spielberg geschrieben wurde. Es spielen JoBeth Williams, Craig T. Nelson, Heather O’Rourke und Beatrice Straight mit und wurde von Spielberg und Frank Marshall produziert. (87)

Der Film ist voller patriotischer Themen und Bilder aus den USA mit Schauplatz in einer archetypischen Vorstadt der Mittelklasse der 1980er, verkörpert in der Wohnsiedlung Cuesta Verde. Auf dem Höhepunkt der Reagan-Ära wird Amerikanismus mit „Trickle-Down“-Wirtschaft, Fußball und dem grassierenden Konsum gleichgesetzt, der in den endlosen Firmenlogos verkörpert wird, die praktisch jede Szene übersäen. (Auszug aus dem Buch „Der Hollywood-Code 2„)

Das Mittelklasse-Amerika in den 80er Jahren macht sich Sorgen um das „gottlose Sowjetimperium“, während es gleichzeitig von Pepsi, Bud Light und Eggo Waffles gesättigt ist, genau wie mit NFL, Popmusik und Filmen, Postern und Figuren für jedes filmbasierte Spielzeug.

Abb. 77: Baby-Boomer-Reaganismus

Die Besessenheit vom Fernsehen steht im Mittelpunkt des gesamten Films und ist wohl einer der aufschlussreichsten selbstbewussten und selbstkritischsten Filme, die ich mir vorstellen kann.

Bei Streitigkeiten zwischen Nachbarn, auf welchen ​​Kanal sie einstellen (wegen Überkreuzung von Signalen), entsteht sofort der Eindruck, dass das synthetische Unterhaltungsspektakel die Familie als Lebensmittelpunkt auch mitten im Familienleben abgelöst hat. Der Cuesta Verde-Architekt Steven Freeling (Craig T. Nelson) hat es sogar geschafft, das amerikanische 80er-Jahre-Ziel der gehobenen Mittelklasse – einen Fernseher in jedem Zimmer – zu erreichen, und ist, wie wir bald erfahren, auf dem besten Weg, durch den Erfolg des Projekts zur Oberklasse zu gehören, mit dem Versprechen, Partner der Kanzlei zu werden.

Das Versprechen eines besseren „Lebens“, das durch den Monopolkapitalismus (und genauer gesagt die Rand Corporation) geschaffen wurde, hat die radikale Umkehrung, die extremste Form des Bösen und Anti-Lebens, des Dämonischen, hervorgebracht.

Begraben in ihrem falschen Eden materieller Freuden, sind die Freelings als archetypische Amerikaner, die die weltliche Mittelklasse und das dekadente Kleinbürgertum verkörpern, in Wirklichkeit die wahren Deformierten, und somit offen für den Einfluss und den Kontakt mit dem Dämonischen. Dem Namen nach christlich, sind sich die Freelings erstaunlicherweise der grundlegendsten theologischen Vorstellungen nicht bewusst. (Der Hollywood-Code: Der Exorzist – per okkultem Wissen zur Dämonenaustreibung)

Für sie, wie für die meisten amerikanisierten Religiösen, ist Theologie ein unbekannter Begriff, und geistige Dinge sind von Psycho-Gelaber nicht zu unterscheiden. Das Böse manifestiert sich sicherlich nicht als echte, bösartige Kraft, die versucht, den Menschen das Leben zu rauben.(Hollywood-Code: Time Bandits – Im Gefängnis-Labyrinth zwischen Gut und Böse)

Die Freeling-Eltern sind ehemalige Hippies der Weird-Scenes-Generation, die immer noch (freizeitlich) Gras rauchen, dies aber bis zur Reife mittleren Alters mit ihrer konservativen Reaganomics-typischen Boomer-Geschichte kombiniert haben.

Sogar Stevens Männlichkeit ist synthetisch, denn seine Sportbesessenheit, sein schwaches Interesse an seinen Kindern und der blasse Versuch, Liegestütze zu machen, offenbaren fast alles, was für die Freelings ein alltäglicher, flüchtiger Blick ist – wie das Durchklicken von Fernsehsendern.

Sie haben jedoch in jedem Zimmer einen Fernseher, und die Kinder haben jedes erdenkliche Spielzeug der 80er Jahre – was darauf hindeutet, dass Steven versucht hat, seine mangelnde Präsenz im Haus mit Geschenken auszugleichen. Tatsächlich diskutiert Diane (JoBeth Williams) in dieser Szene das Problem des „Schlafwandelns“, das eindeutig eine Metapher für den spirituellen Zustand der Familie und Amerikas insgesamt ist.

Als eine seltsame Randnotiz ist Hoopers Ansicht des Fernsehens als Portal zum Bösen merkwürdig, da William Crookes, einer der Pioniere der Kathodenstrahlröhre (Crookes Röhre), die für die Entwicklung des Fernsehens maßgeblich sein sollte, Mitglied des hermetischen Ordens der Goldenen Morgenröte war.(Der Hollywood-Code: Monty Python: Die Ritter der Kokosnuss und die esoterische Astralsymbolik)

Crooke war ein begeisterter Spiritualist, der sehr daran interessiert war, mit der anderen Seite in Kontakt zu treten, und wurde in den 1890er Jahren sogar Präsident der Society for Psychical Research. Die SPR würde die Idee der „Geisterjagd“ voranbringen, ähnlich wie Poltergeist den Weg für „Geisterjagd“-Shows in der Popkultur ebnete. (88)

Der Film gilt weithin als Horrorklassiker, dessen Einfluss noch heute nachwirkt. In der Tat, wenn bis heute niemand in der Nähe einer alten Begräbnisstätte leben möchte, liegt es an diesem Film. Während in den letzten Jahrzehnten tonnenweise Horrorfilme veröffentlicht wurden, hebt sich Poltergeist von der Masse ab.

Es ist sicherlich einer dieser Filme, an die sich die Leute lebhafter erinnern als an andere. Warum ist das so?

Zum einen ist Poltergeist kein typischer Horrorfilm mit dunkler Atmosphäre und Erwachsenenthema. Geschrieben und inszeniert wurde er von Spielberg, der zu dieser Zeit gleichzeitig an E.T. – Der Außerirdische arbeitete. Tatsächlich wurde der Sommer 1982 als „Der Spielberg-Sommer“ bezeichnet, weil E.T. und Poltergeist im Abstand von einer Woche veröffentlicht wurden.

Auf den ersten Blick hat Poltergeist ein ähnliches Look-and-Feel wie E.T., Poltergeist wird jedoch schnell zu purem Albtraumfutter für Kinder. Tatsächlich scheint der Film speziell gemacht worden zu sein, um junge Zuschauer zu erschrecken.

Und Millionen von Kindern sahen sich diesen Film an, weil er erstaunlicherweise mit PG bewertet wurde – obwohl es eine Szene gibt, in der sich ein Typ buchstäblich das Gesicht abzieht. Wie ist das passiert? War es ein grobes Versehen? Keineswegs.

Ein Artikel im „New Yorker“ aus dem Jahr 2001 enthüllte, dass Poltergeist zunächst einstimmig von der „Motion Picture Association of America“ (MPAA) ein R-Rating erhalten hatte. Nach intensivem Druck der Filmemacher (einschließlich Spielberg selbst) erhielt der Film jedoch eine PG-Bewertung … durch einstimmige Abstimmung. Mit anderen Worten, das System wurde beschädigt. Dies veranlasste unzählige Eltern zu der Annahme, dass der Film für Kinder in Ordnung sei. Er ist es nicht.

Abb. 78: Die Überschrift eines Artikels aus dem Jahr 2020 bei „Polygon.com“: „Die PG-Bewertung (Altersfreigabe) von Poltergeist war ein Verbrechen gegen Kinder der 80er Jahre“

Der Autor dieses Artikels geht sogar so weit, Poltergeist als „Verrat an Spielbergs Publikum“ zu bezeichnen. Er argumentiert (89):

„Dieser Film ist vollgepackt mit Sachen, um Kinder gezielt und absichtlich zu erschrecken. Es beschränkt sich nicht nur auf den Clown, den Baum (Spielberg soll sich von einem inspirieren lassen, der ihn als Kind erschreckt hat) und dem Schlafzimmerschrank. Das Böse liegt im Fernsehen! Es gibt einen in jedem Raum, der dich direkt in die Hölle bringt! Sie sind in Ihrem eigenen Zuhause nicht sicher, besonders nachts (das immer beleuchtet wird).“ (90)

Kurz gesagt, Poltergeist enthält Szenen, die sadistisch in den tiefsten Furch, Ängsten und Unsicherheiten von Kindern herumstochern. Tatsächlich lehnte Star-Schauspielerin Shirley MacLaine laut „IMDB“ die Rolle der Mutter in Poltergeist tatsächlich ab, weil sie „gegen die Terrorisierung von Kindern protestierte“. (91) Sie sagte das wirklich. …

Was ist mit Heather O’Rourke passiert?

Die Bizarrheit, die O’Rourke umgibt, begann gleich, als sie für Poltergeist ausgewählt wurde.

„Heather O’Rourke wurde für den Film ausgewählt, als sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in einer „MGM“-Kantine zu Mittag aß. Produzent Steven Spielberg kam auf sie zu und wollte O’Rourke für die Rolle der Carol Anne. Sie hat den Screen-Test zunächst nicht bestanden, weil sie während des Vorsprechens immer wieder gelacht hat, selbst wenn sie Angst haben sollte. Spielberg dachte, sie sei zu jung, um die Rolle ernst zu nehmen, aber er erkannte immer noch etwas Besonderes in ihr, also bat er sie, zu einem weiteren Vorsprechen zurückzukehren und diesmal ein gruseliges Bilderbuch mitzubringen. Er forderte sie auch auf zu schreien, also schrie sie und schrie, bis sie anfing zu weinen. Dieses Vorsprechen führte zu ihrer Besetzung als Carol Anne.“ (97)

Einige Jahre später, am 1. Februar 1988, starb O’Rourke im Alter von zwölf Jahren nach zwei Herzstillständen. Sie filmte Poltergeist III. Während die offizielle Todesursache „angeborene Darmstenose, kompliziert durch septischen Schock“ war, konnten sich die Ärzte nicht erklären, warum dieses junge Mädchen so plötzlich starb. Daniel Hollander, der behandelnde Arzt von O’Rourke, gab an, dass der Tod „ausgesprochen ungewöhnlich“ war.

Abb. 91: O’Rourke mit Spielberg

Ein 1988er Artikel von „Associated Press“ mit dem Titel „Doctors: Unusual Circumstances Surrounded Actress’ Death“ beschreibt das Mysterium um O’Rourkes Tod.

„Der Tod der 12-jährigen ‚Poltergeist‘-Schauspielerin Heather O’Rourke war ‚deutlich ungewöhnlich‘, weil ihr zuvor Symptome des Darmdefekts fehlten, der sie angeblich getötet hatte, sagen Magen-Darm-Ärzte.

‚Man müsste doch eher von Verdauungsproblemen ausgehen, die ein Leben lang währten, als dass sie ursplötzlich auftreten‘, sagte Dr. Daniel Hollander, Leiter der Gastroenterologie an der University of California, Irvine, Medical Center.

Andere Spezialisten, die ebenfalls nichts mit dem Fall zu tun hatten, sagten am Mittwoch, es sei möglich, dass sie an einem Geburtsfehler gestorben sei, fügten jedoch hinzu, dass die Umstände ihres Todes äußerst ungewöhnlich seien. (…)

Terry Merryman, Sprecherin des Kinderkrankenhauses von San Diego, sagte, Heather sei am Montag an einem septischen Schock aufgrund einer angeborenen Stenose des unteren Darms gestorben. Das bedeutet, dass sie an einem Schock starb, der durch eine Infektion im Blut verursacht wurde, die wiederum durch einen Geburtsfehler verursacht wurde, der einen Abschnitt ihres Darms abnormal verengt hat.

‚Eine solche Verengung verringert typischerweise den Darmdurchmesser auf ein Achtel Zoll anstelle des normalen halben Zolls, wodurch die Bewegung von Nahrung und Flüssigkeit durch den Darm behindert wird. Der Defekt tritt normalerweise bei der Geburt auf, da er starke Bauchschmerzen, Erbrechen und Übelkeit verursacht‘, sagte Hollander.

Mike Meyer, der Manager und Anwalt der Schauspielerin, sagte, Heather litt nicht unter chronischen Verdauungsproblemen und die Darmverengung wurde erst entdeckt, als sie sich einer Operation unterzog und auf dem Operationstisch starb, nachdem sie auf dem Weg ins Krankenhaus einen Herzstillstand erlitten hatte.

Hollander spekulierte, dass Heathers Darmverengung möglicherweise nicht angeboren war, sondern sich aufgrund einer Entzündung plötzlich entwickelt haben könnte. (…)

Eine moderate Darmverengung bei der Geburt verursacht möglicherweise keine Symptome, aber ein Fehlen von Symptomen vor dem 12. (…)

‚Ich kann nicht verstehen, was den Tod herbeigeführt hat, weil normalerweise klar ist, dass sie bei der Geburt eine schwere Krankheit haben‘, sagte Dr. Carlo Di Lorenzo, ein Kinderarzt der University of Southern California.

‚Es scheint einfach keinen Sinn zu ergeben‘, sagte Dr. Hartley Cohen, ein USC-Gastroenterologe.

‚Es ist seltsam‘, sagte Meyer. ‚Sie war am Samstag völlig gesund, sie dachten, sie hätte am Sonntag die Grippe und am Montag war sie tot.‘“ (98)

Kurz gesagt, O’Rourkes Tod hatte etwas mit ihren Eingeweiden zu tun. Wenn sie jedoch mit diesem Problem geboren worden wäre, hätte O’Rourke schwere Symptome gezeigt. Also was ist passiert?

Im Jahr 2017 lieferte „Enty“, der anonyme Unterhaltungsanwalt hinter der berühmten Hollywood-Klatschseite „Crazy Days and Nights“, eine höchst beunruhigende Erklärung. …

Ende des Auszugs aus dem Buch „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ ab 26. August 2022 lieferbar.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1 Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood

1.1 Der Pate-Trilogie: Schattenregierungen – die globale Mafia

1.2 Goonies: Die okkulten Verweise und der Klassenkampf gegen die Elite

1.3 Lost Boys: Alles Vampire – von vermissten Kindern und Pädophilen-Ringen

1.4 X-Akte – Der Film: Die Pläne des Syndikats aka der Illuminati

1.5 V wie Vendetta: Der inszenierte Revolutions-Terror hinter der Anonymous-Maske

1.6 Tribute von Panem: Willkommen in der Neuen Weltordnung

1.7 Produzent von Tribute von Panem entlarvt alles über Hollywood-Pädophile und die globalen Netzwerke

2 Symbolismus und der verborgene Narrativ

2.1 Monty Python: Die Ritter der Kokosnuss und die esoterische Astralsymbolik

2.2 Time Bandits: Im Gefängnis-Labyrinth zwischen Gut und Böse

2.3 Der Exorzist: Per okkultem Wissen zur Dämonenaustreibung

2.4 Poltergeist: Die Altersfreigabe ist ein Verbrechen an den Kindern – frag Steven Spielberg, warum ein Kind starb

2.5 Ghostbusters: Geister aus der Flasche, bis die Hölle losbricht

2.6 Doctor Strange: Ein Skelett der Weltreligionen

2.7 Star Wars: Der Aufstieg der Skywalkers – Die okkulte Freimaurersymbolik mit sexuellen Anspielungen

2.8 Rogue One: Die Reise der Heldin in einem Anti-Familien-Film

2.9 Stranger Things: Gedankenkontrolle der Schattenregierung

2.10 Moonfall und das Geheimnis des Mondes

2.11 Don’t Look Up und wie wir das Ende der Welt erleben sollen

3 Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus

3.1 H. G. Wells, Steven Spielberg und die Alien-Agenda

3.2 E.T. – Der Außerirdische oder der vertraute Geist

3.3 Die unheimliche Begegnung der dritten Art: Leitet die Schattenregierung den Alien-Mythos?

3.4 Die Alien-Trilogie: Der Kampf ums Überleben – im Namen der „Firma“

3.5 Star Trek: Die futuristische Konditionierung der Öffentlichkeit

3.6 Arrival: Die durch Sprache geteilte Menschheit liest Alien-Kaffeeflecken

4 Prophetisch enthüllende Filmwerke

4.1 Idiocracy und die Erben der Wohlstandsverblödeten

4.2 Geostorm: Wir können unser Wetter kontrollieren

4.3 Sie leben: Ist eine Dokumentation!

4.4 Squid Game: Die unheilbare Krankheit der Elite

5 Hollywood sagt die Pandemie voraus

5.1 Dead Zone: Der unsichtbare Tod

5.2 V wie Vendetta und die Simpsons: Das Corona-Virus-Endspiel

5.3 Wie die Serie Utopia das Jahr 2020 auf unheimliche Weise vorhersagte

5.4 Der Pandemie-Thriller Songbird ist reine vorhersagende Programmierung

Fazit

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 23.02.2023