False Flag auf Moskau als Vorwand für Großoffensive? Russische Mega-Offensive innerhalb von 10 Tagen erwartet

Ein ukrainischer Angriff auf Wladimir Putins Moskauer Areal sei unausweichlich, so ein hochrangiger Kreml-Beamter. Russlands ehemaliger stellvertretender Außenminister Andrej Fjodorow meinte im russischen Staatsfernsehen, was Putin veranlassen würde, seine Invasion in der Ukraine in einen ausgewachsenen Weltkrieg zu verwandeln.

„Es ist ein Angriff gegen die Kommandozentralen in Moskau. Ein Angriff, kein Versuch.“

Er sagte, dass die Ukraine anfangen könnte, sich direkt an Russland zu rächen, indem sie mehrere russische Städte bombardiert. Seit Beginn der Invasion vor ziemlich genau einem Jahr kämpft die Ukraine hauptsächlich in defensiver Position.

Die Raketen die die Ukraine von den NATO-Ländern erhält, haben eine relativ geringe Reichweite und wurden bislang nur innerhalb ukrainischen Territoriums benutzt. Eine strategische Bomberflotte hat Kiew nicht; auch fehlt es an hochmodernen Flugzeugen für solch einen Angriff.

Es ist durchaus möglich, dass Russland einen ukrainischen Angriff vortäuscht und sich im Prinzip selbst bombardiert. Der Weltöffentlichkeit präsentiert man sich hinterher als Opfer.(Hat der Dritte Weltkrieg begonnen?)

Im Zuge einer Großoffensive gegen Kiew könnten auch wenig-tödliche chemische und biologische Waffen eingesetzt werden.

Der Russlandexperte Andreas Umland befürchtet, dass Moskau einen Angriff gegen sich selbst mit Massenvernichtungswaffen inszenieren könnte, als Rechtfertigung für eine Eskalation des Krieges:

Die erste Atombombe in einem möglichen russischen Atomkrieg gegen die Ukraine könnte nicht in Kiew, sondern auf von Moskau kontrolliertem Gebiet explodieren. Dabei könnten, wie schon 1999, viele russische Bürger getötet werden.

Bei den Appartment-Anschlägen 1999 könnte der russische Geheimdienst FSB dahinterstecken, den Putin anführte. Der blasse Politiker wurde schnell zum populären Feldherren. (Krieg für Ukraine verloren? US-Friedensangebot an Russland für 20 Prozent Land?)

Diesmal kann eine solche Sabotageaktion nicht Hunderte, sondern Tausende oder sogar Zehntausende von Opfern erfordern. Eine solche Explosion oder ein anderer Massenmord könnte dieses Mal nicht in Russland selbst stattfinden, sondern in den kürzlich von Russland annektierten ukrainischen Gebieten.

Ein primitiver nuklearer Sprengsatz mit einem Gewicht von 15 Kilogramm würde ausreichen. Der Kreml präsentiert unmittelbar die Erklärung, ein faschistisches Terror-Netzwerk mit Verbindungen zur Ukraine stecke dahinter und habe für den Zweck Plutonium aus verschiedenen Quellen zusammengestohlen.

In den russischen Medien würde man die Opferrolle beanspruchen. Aber selbst ein solcher Trick würde nicht magischerweise die Probleme Moskaus verschwinden lassen.

Auch ein begrenzter atomarer Angriff gegen die Ukraine mit kleineren Sprengköpfen wäre nicht unbedingt gleich die Entscheidung.(Admiral: „NATO bereit für direkte Konfrontation mit Russland“ – Deutschland ist das schwächste Glied auf dem NATO-Kriegskurs)

Russische Mega-Offensive innerhalb von 10 Tagen erwartet

Die Ukraine rechnet in den nächsten 10 Tagen mit einer riesigen, erneuten Invasion durch Russland. Moskau hat Hunderttausende Soldaten im Osten des Landes konzentriert und der neue Angriff soll „viel größer“ sein als die erste Welle vor ziemlich genau einem Jahr.

Laut einem ukrainischen Beamten soll Russland 1.800 Panzer, 3.950 gepanzerte Fahrzeuge, 400 Kampfflugzeuge und 300 Hubschrauber für den Angriff zusammenstellen. Dazu kämen noch 2.700 Artilleriegeschütze und 810 Raketenwerfer, berichtet das Magazin ForeignPolicy.

Der ukrainische Geheimdienst schätzte die Zahl der Soldaten der neuen Frühjahrsoffensive auf 300.000 bis 500.000.

„Im Osten braut sich etwas zusammen“, sagte Jonatan Vseviov, Generalsekretär des estnischen Außenministeriums. „Immer mehr russische Soldaten kommen an die Front“, sagte er.

„Wir erwarten in den nächsten 10 Tagen eine neue, riesige Invasion“,

sagte ein ukrainischer Militärbeamter gegenüber Foreign Policy. Am Wochenende sagte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov, dass er um den bevorstehenden Jahrestag der Invasion am 24. Februar herum einen Anstieg der russischen Operationen erwarte.

Die neuen russischen Rekruten sind deutlich weniger gut ausgerüstet und ausgebildet als Moskaus erste Invasionstruppe, die im Februar letzten Jahres über die Grenzen entsandt wurde.

In vielen Fällen wurden Rekruten eingesetzt, um Menschenwellenangriffe durchzuführen, eine bei der sowjetischen Roten Armee beliebte Taktik, die sich über offenes Gelände bewegte und dabei unter schweres Feuer ukrainischer Streitkräfte geriet, sagte Dara Massicot, eine russische Militäranalystin bei der Rand Corporation.

Das Pentagon hat russische Truppen als „schlecht ausgerüstet, schlecht ausgebildet [und] in Eile“ beschrieben, so ein hochrangiger US-Militärbeamter.

Einige europäische Beamte glauben, dass die Mobilisierung Russlands nach den Einberufungen des Kreml im September nie wirklich aufgehört hat. „Die Mobilisierung ist noch nicht beendet“, sagte Vseviov.

„Die Mobilisierung geht jetzt in Russland weiter, aber leise weiter. Sie machen aus politischen Gründen kein öffentliches Aufhebens darum.“

Verzögerungen bei der Bereitstellung westlicher Langstrecken-Artilleriesysteme, fortschrittlicher Luftverteidigungssysteme und Panzer an die Ukraine könnten der Ukraine in diesem Winter ein Zeitfenster für eine Gegenoffensive gekostet und zur Verlängerung des Konflikts beigetragen haben, so das Institute for the Study of War in einem Bericht.(Russische Warnungen nach Panzerlieferung – „Fräulein Ribbentrop hat uns den Krieg erklärt“)

Westliche Funktionäre hätten ganz eindeutig neue Waffen beim ersten Anzeichen dafür bereitstellen müssen, dass sie gebraucht werden, um zu vermeiden, den Russen beim Timing die Oberhand zu geben.

Ein solides Design von Gegenoffensivekampagnen erfordert, die feindliche Offensive so schnell wie möglich zu stoppen und mit der kürzestmöglichen Pause eine Gegenoffensive zu starten, um die Desorganisation und Unvorbereitetheit des Feindes auszunutzen und den Feind daran zu hindern, seine Streitkräfte wieder aufzubauen und möglicherweise die Initiative zurückgewinnen.

Anzeichen dafür, dass die russischen Offensiven kulminieren würden und dass westliche Waffen in großem Umfang benötigt würden, zeichneten sich bereits Ende Mai und Juni deutlich ab, als die Vorräte an ukrainischer und westlicher Ausrüstung aus der Sowjetzeit zur Neige gingen.

Die USA genehmigten jedoch die Lieferung von 155-mm-Haubitzen und HIMARS erst Ende April und Ende Mai, und es wurden keine Pläne gemacht, die Ukraine mit gepanzerten Fahrzeugen zu versorgen.

Nordkorea ist der strategische Joker, den Russland besitzt und eigentlich sollte dies jedem einzelnen NATO-General und Strategen voll und ganz bewusst sein.

Die nordkoreanische Armee ist die zweitgrößte der Welt und rund ein Drittel der Bevölkerung zählt entweder als aktive Soldaten, Reservisten oder Paramilitärs dazu. Man unterscheidet kaum noch zwischen einem Soldaten und einem Arbeiter.

Man befiehlt nun jungen Männern und Frauen, die derzeit nicht beim Militär sind, einschließlich derjenigen, denen Ausnahmen oder Aufschub vom Pflichtdienst gewährt wurden, drei Jahre lang als „Sturmtruppen“ zu dienen, also als militärische Handarbeiter, teilten Quellen im Land Radio Free Asia mit. Nach dem Schulabschluss muss jeder arbeitsfähige Mann und jede Frau im Militär dienen.

Laut Daily NK verzögerte Nordkorea die Entsendung von „Arbeitskräften“ zum Wiederaufbau der besetzten Gebiete in der Ostukraine. Laut Daily NK rekrutierten nordkoreanische Beamte etwa 800 bis 1.000 Arbeiter und planten, sie bis Anfang November zu entsenden. Es scheint aber, als könne es sich tatsächlich eher um Militär-Experten handeln, die eine Art Vorhut bilden.

Berichten zufolge hat Pjöngjang beschlossen, Russland durch die Entsendung von Militär- und Sicherheitspersonal in die Ostukraine zu beschwichtigen. Eine von Daily NK am Donnerstag zitierte Quelle sagte, die nordkoreanische Regierung habe am 20. Januar mehreren ihrer in Russland ansässigen Handelsunternehmen befohlen, Personal auszuwählen, das in die besetzten Gebiete entsandt werden soll. Einschließlich der dem Verteidigungsministerium angegliederten Cholhyon Construction und Kumrung Construction, die dem Generalbüro 7 des Ministeriums für soziale Sicherheit angegliedert sind.

Angesichts der Tatsache, dass alle Handelsunternehmen, die den Auftrag erhalten haben, mit militärischen oder öffentlichen Sicherheitsbehörden verbunden sind, scheint Nordkorea beabsichtigt zu haben, Soldaten oder Polizeipersonal – keine Zivilisten – in die Ostukraine zu entsenden.

Das für den Einsatz in der Ukraine ausgewählte Personal sind junge Männer zwischen 19 und 27 Jahren; Die meisten sind verheiratet, haben aber ihre Familien in Nordkorea zurückgelassen.Im Allgemeinen verhindern die nordkoreanischen Behörden das Überlaufen von ins Ausland entsandten Bürgern, indem sie verheiratete Männer entsenden, die gezwungen sind, ihre Frauen und Kinder in Nordkorea zurückzulassen.

Es wird erwartet, dass zunächst zwischen 300 und 500 koreanische Männer im Alter von 19 bis 27 Jahren in die Ostukraine geschickt werden, obwohl die Aufgaben, denen sie zugewiesen werden, nicht ganz klar sind.

Eventuell handelt es sich um Spezialisten, die Vorbereitungen treffen auf das Nachschieben von regulären Truppen. Für Russland ergeben sich sehr attraktive Möglichkeiten: Sind Eroberungen abgeschlossen, kann man erhebliche russische Truppenkontingente abziehen und die Besatzung stattdessen von Nordkoreanern durchführen lassen, die keine Ähnlichkeiten zu Ukrainern aufweisen. Die russischen Truppen könnten dann woanders eingesetzt werden.

Nordkorea betont immer wieder die Verteidigung gegen Südkorea und die USA. Allerdings wird eher China dabei die Führungsrolle übernehmen. Involviert sich Nordkorea in der Ukraine und generell Osteuropa, könnte China öffentlich behaupten, damit nichts zu tun zu haben.

In der Ukraine wurden russische Munitionsbestände ziemlich leergeschossen, aber Nachschub scheint aus Nordkorea zu kommen, wo standardmäßig Waffen sowjetischer Bauart benutzt werden. Wenn dies zutrifft, würden die Transfers gegen ein Waffenembargo verstoßen, das 2016 von den Vereinten Nationen gegen Pjöngjang verhängt wurde. Sowohl Pjöngjang als auch Moskau haben die Vorwürfe zurückgewiesen.

Solange auf nordkoreanischer Munition keine koreanischen Schriftzeichen angebracht werden, ist sie kaum unterscheidbar von russischer Produktion.

„Russland hat in der Ukraine ausgiebig BM-21 [Grad-Raketenwerfer] eingesetzt, und Nordkorea hat bereits 122-mm-Raketen verkauft“,

sagte Daniel Salisbury, Experte für Waffenhandel und Senior Research Fellow am Centre for Science and Security Studies am King’s College London. Neben Panzerabwehr- und Boden-Luft-Raketen verfügt Nordkorea über umfangreiche Vorräte an weiterer Munition. Laut Salisbury könnte Nordkorea Ausrüstung liefern, die dem russischen ballistischen Raketensystem Tochka-U ähnelt, mit dem Russland die Artillerie von Kiew angegriffen hat.

