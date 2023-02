Die Europäische Union als Vorhut der Neuen Weltordnung

Großbritanniens Premierminister Winston Churchill erklärte im Mai 1947 in einer Rede in der Londoner Royal Albert Hall, dass zum Aufbau einer neuen Weltordnung ein vereinigtes Europa notwendig sei. Mit einem Fall der Ukraine steht nicht nur der Fortbestand der EU auf dem Spiel, sondern auch die neue Weltordnung. Von Frank Schwede

Nun reißt der Krieg in der Ukraine den Geostrategen die Maske herunter, die wahren Pläne sind offen, die neue Weltordnung droht zu scheitern, wenn statt in Russland in der Ukraine die Lichter ausgehen. Was das heißt, kann sich jeder denken: Mehr als siebzig Jahre geostrategische Planung stehen auf dem Spiel.

Ein vereinigtes und starkes Europa ist geostrategisch für die Errichtung der Neuen Weltordnung unabdingbar. Der europäische Kontinent bietet Washington die nötige Infrastruktur, die für eine ausreichende Truppenpräsenz vor den Toren Russlands notwendig ist.

Für die Alliierten war schon nach Ende des Zweiten Weltkriegs klar, dass mit Russland eine Neue Weltordnung nach westlichen Interessen nicht möglich ist. Der britische Premier Winston Curchill bringt die konkreten Ziele der westlichen Geostrategen zum Aufbau der neuen Weltordnung im Mai 1947 in einer Rede in der Londoner Royal Albert Hall auf den Punkt:

„Wir geben uns natürlich nicht der Täuschung hin, dass die Vereinigten Staaten von Europa die letzte und vollständige Lösung aller Probleme der internationalen Beziehungen darstellt. Die Schaffung einer autoritativen, allmächtigen Weltordnung ist das Endziel, das wir anzustreben haben.

Wenn nicht eine wirksame Welt-Superregierung errichtet und rasch handlungsfähig werden kann, bleiben die Aussichten auf Frieden und menschlichen Fortschritt düster und zweifelhaft. Doch wollen wir uns in Bezug auf das Hauptziel keiner Illusion hingeben.

Ohne ein vereinigtes Europa keine sichere Aussicht auf eine Weltregierung. Die Vereinigung Europas ist der unverzichtbare Schritt zur Verwirklichung dieses Ziels. Die Intentionen ein vereintes Europa als Vorbereitung einer neuen Weltordnung, angeblich der Menschlichkeit wegen, ist in der Gegenwart deutlich wahrzunehmen.“

Die früheren US Präsidenten Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson und Nixon stellten mit Finanzhilfen die Weichen zum Aufbau der EU, um die Position der NATO auf dem europäischen Kontinent zu festigen. (Putin über Österreich und Deutschland: „USA sind nach wie vor Besatzungsmacht“)

Den Grundstein der EU war der sogenannten „Schuman-Plan“, der zunächst nur eine Kooperation zwischen der deutschen und französischen Industrie zum Ziel hatte.

In Wahrheit aber war der Plan weitreichender, weil er die Grundlage für die Schaffung des Projekts „Europäischen Gemeinschaft“ bildete, der Vorläufer der Europäischen Union.

Die Handschrift des Tiefens Staats

Die Hauptmotivation dahinter war eine einheitliche europäische Position gegen Stalins Sowjetunion. Der prominenteste Vorkämpfer eines vereinten Europas war Jean Monnet, ein früherer Spitzel Franklin Roosevelts, der auf der Gehaltsliste der CIA stand und alle wichtigen Informationen aus Europa an die USA weiterleitete. Charles d Gaulle nannte Monnet einen amerikanischen Agenten.

Deklassifizierte Dokumente des US State Departements können belegen, dass US amerikanische Geheimdienste, vor allem die CIA auf verschlungenen Pfaden den Aufbau der europäischen Gemeinschaft finanziell unterstützt und vorangetrieben haben.

Schon im Juli 1950 lagen entsprechende Pläne zur Schaffung eines EU-Parlaments vor, die vom Chief des US Office of Strategic Services, William J. Donovan unterzeichnet wurden, woraufhin das „American Committee for a United Europe“ geschaffen wurde, das im Jahr 1958 mehr als die Hälfte der Stiftung zur Förderung der europäischen Einigung finanzierte.

Wer sich intensiv mit den Dokumenten des US State Departements beschäftigt hat, muss feststellen, dass hinter dem europäischen Einigungsprozesses, die Handschrift des Tiefen Staats steckt.

Auch wenn es in der EU häufig heftig rumort, hat das bisher nicht zum Zerfall geführt, weil von Washington alles dafür getan wird, dass dies nicht passiert. Der Grund ist: die EU ist für Washington unverzichtbar, weil sie die strategisch wichtigste Zone der NATO gegen Russland ist.

Das wird vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine immer deutlicher. Ein starkes und vereinigtes Europa ist wichtiger als je zuvor. Es steht viel auf dem Spiel. Nicht nur für Europa, sondern auch für die USA – mit Blick auf die Neue Weltordnung geht es sogar um alles oder nichts.

Kritiker behaupten, dass es Washington beim Aufbau der EU nur darum ging, den Kontinent unter der Regie der NATO zur Truppenstationierung zu nutzen. Das lässt vermuten, dass ein Krieg gegen Russland schon lange geplant ist.

Zum ersten Mal deutlich wurde das im Rahmen der NATO-Osterweiterung unter der Bill Clinton Administration, was dazu führte, dass im Jahr 1999 die Länder Polen, Ungarn und Tschechin in die NATO aufgenommen wurden.

Und sogar noch unter dem Zeichen eines sich langsam anbahnenden großen Kriegs zwischen der NATO und Russland geht das böse Spiel mit den traditionell neutralen Staaten Finnland und Schweden als geplante Aufnahmekandidaten munter weiter.

Angst vor dem Zusammenrücken

Warum Washington der Krieg gegen Russland so wichtig ist, kann sich jeder denken. Es geht um die Schaffung der Neuen Weltordnung, die mit Russland nicht möglich ist.

Hinzu kommt die Angst vor einem Zusammenrücken zwischen Deutschland und Russland, was aus in den Äußerungen des Geostrategen, Politologen und Gründer des Beratungsinstituts Stratfor, George Friedman, deutlich wird:

„Das primäre Interesse der USA, wofür wir seit einem Jahrhundert die Kriege führen – Erster und Zweiter Weltkrieg und Kalter Krieg – waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Weil vereint sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann, und unser Interesse war es immer, sicherzustellen, dass das nicht eintritt.“

Vieles spricht für die Theorie, dass die NATO-Osterweiterung eine clevere Strategie Washingtons war, quasi der erste Schritt in Richtung Kriegsvorbereitung – weitere strategisch wichtige Schritte fanden hinter dem Rücken der Öffentlichkeit statt.

Als im Herbst 2004 von einer vernetzten Studentenorganisation die „Orange Revolution“ in der Ukraine ausgerufen wurde, war kritischen Beobachtern schnell klar, dass auch diese Aktion von langer Hand sorgfältig geplant war.

Laut einem Bericht des Nachrichtenmagazin Spiegel, bezeichnete Russlands Präsident Wladimir Putin die Studentenorganisation als fünfte Kolonne Washingtons, weil sie von US amerikanischen Institutionen wie Freedom House und dem International Republican Institute finanziert wurde, auf Anweisung von Politikern mit CIA-Verbindungen.

Ziel war es, die Ukraine von innen heraus nach den Vorstellungen des Westens zu reformieren, was nur mit dem westlich orientierten Wiktor Juschtschenko, der sich durch Wahlmanipulation gegen den Russlandunterstützer Wiktor Janukowytsch durchgesetzt hat, gelingen konnte.

Erst 2010 ist es Janukowytsch gelungen, sich gegen seinen Herausforderer Juschtschenko zu behaupten, was in Washington für Schnappatmung gesorgt hat und Victoria Nuland, die Beauftragte der US-Regierung für die Ukraine, auf den Plan rief.

Am 13. Dezember 2013 erklärte Nuland auf einer Pressekonferenz, dass die USA seit der Unabhängigkeit im Jahr 1991 den „Übergang der Ukraine zu guten demokratischen Institutionen und Regierungsformen sowie zu einer Zivilgesellschaft“ mit mehr als fünf Milliarden US Dollar unterstützt hätten.

Europa in der größten Bewährungsprobe

Die Aussage macht deutlich, wie groß das Interesse Washingtons an der Ukraine ist. Im Februar 2014 kommt es mit dem Massaker vom Maidan zu einer ersten ernsthaften Krise im Land und Janukowytsch wird von der Werchowna Rada als Präsident abgesetzt, ohne dass die dafür benötigte Mehrheit vorliegt. Ein Putsch und ein gelungener „Regime Change“ nach westlichem Muster.

Der sogenannte „Rechte Sektor“, der für das Massaker verantwortlich ist, gilt als bewaffneter Arm der Werchowna Rada. Nach dem Putsch lieferte Washington massenhaft Militärausrüstung und Kommunikationsgeräte an die ukrainische Armee für den Tag X, der ganz offensichtlich für Februar 2022 geplant wurde.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist ein Stellvertreterkrieg der USA, der von langer Hand geplant wurde – spätestens jetzt sollte jedem die Rolle Europas bewusst werden.

Die Situation spitzt sich nahezu stündlich zu. In einer Videoschalte zum Weltwirtschaftsforum in Davos, befürwortet der legendäre Ex Außenminister Henry Kissinger den NATO-Beitritt der Ukraine, obwohl er sich jahrelang dagegen ausgesprochen hat.

Gleichzeitig plädierte Kissinger für einen Waffenstillstand und betonte, dass es niemals einen offenen Krieg der Verbündeten gegen Russland geben dürfe.

Doch lässt sich eine Eskalation vor dem Hintergrund der Waffenlieferung an die Ukraine noch vermeiden, die Kissinger befürwortet?

Europa befindet sich in der größten Bewährungsprobe der Geschichte. Was ein direkter Eintritt der NATO in den Krieg für die Nation bedeutet, brauche ich sicherlich nicht zu betonen.

Es wäre nicht nur das Ende der Neuen Weltordnung, sondern auch das sichere Ende für den gesamten Kontinent.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV 01.02.2023