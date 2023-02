Mexiko ist die erste Nation, die Schäden durch Geoengineering zugibt, und zukünftige Experimente stoppt!

Die mexikanische Regierung hat ein Moratorium für Solar-Geoengineering-Experimente angekündigt, nachdem ein amerikanisches Start-up-Unternehmen ein nicht genehmigtes Experiment in kleinem Maßstab durchgeführt hat.

Wie wird sich diese Entscheidung auf die Pläne der Globalisten auswirken, die Geoengineering als Tor zur Weltregierung nutzen wollen?

Erst vor wenigen Wochen hatte Luke Iseman, der Geschäftsführer von Make Sunsets, dem Unternehmen hinter dem Experiment, der Welt verkündet, dass er zwei mit reflektierenden Schwefelpartikeln gefüllte Wetterballons aufsteigen ließ, um die Wissenschaft des Geoengineering ins Gespräch zu bringen.

Geoengineering ist eine umstrittene Wissenschaft zur Manipulation des Klimas mit dem erklärten Ziel, den vom Menschen verursachten Klimawandel zu bekämpfen. Es gibt mehrere Arten von Geoengineering, darunter Solar Radiation Management (SRM) oder Solar Geoengineering.

Die stratosphärische Aerosolinjektion (SAI) ist eine spezielle Methode des solaren Geoengineering, bei der Aerosole in den Himmel gesprüht werden, um die Sonnenstrahlen umzulenken. Das Büro für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses entwickelt derzeit einen Fünfjahres-Forschungsplan zum Solar Geoengineering.

Iseman ließ die Ballons in Baja California, Mexiko, starten, ohne eine Genehmigung der mexikanischen Regierung oder der örtlichen Behörden einzuholen. Dies veranlasste das Sekretariat für Umwelt und natürliche Ressourcen, eine Erklärung abzugeben, in der das Experiment verurteilt und weitere Versuche des Solar Geoengineering bis auf weiteres verboten wurden.

Die mexikanische Regierung erklärte außerdem, sie werde das Vorsorgeprinzip anwenden, um die Bevölkerung und die Umwelt vor den möglichen Gefahren des Geoengineering zu schützen.

Das Sekretariat stellte fest, dass „Studien negative Auswirkungen durch die Freisetzung dieser Aerosole zeigen und dass sie meteorologische Ungleichgewichte verursachen“.

In der Erklärung werden auch frühere internationale Abkommen erwähnt, die den Einsatz von Geoengineering-Techniken einschränken sollen, darunter das Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN) über die biologische Vielfalt von 2010, in dem ein Moratorium für den Einsatz von Geoengineering festgelegt wurde. (Unternehmen haben mit dem „Geo-Engineering“ des Klimas begonnen, ohne dass jemand zugestimmt hat)

Das Center for International Environmental Law begrüßte die Reaktion Mexikos und forderte „alle Regierungen auf, Maßnahmen zu ergreifen, um Experimente mit Solar-Geoengineering im Freien sowie die Entwicklung und den Einsatz der Technologie zu verbieten“.

Luke Iseman, der Geschäftsführer von Make Sunsets, scheint ein Extremist des Klimawandels zu sein. Im Dezember sagte Iseman gegenüber Climate Change News, das Experiment sei „teils unternehmerisch, teils eine Provokation, ein Akt des Geoengineering-Aktivismus“. Iseman sagte auch, dass sie in seinem Unternehmen scherzen, „dass es sich teilweise um ein Unternehmen und teilweise um eine Sekte handelt“.

Iseman räumte auch ein, dass einige Gruppen ihn „wie einen Bond-Bösewicht aussehen lassen werden“, aber er glaubt, „dass es meiner Meinung nach moralisch falsch ist, wenn wir das nicht tun“.(Der wahre Grund für Chemtrails und Geoengineering: Alle geben die Verschwörung zu aber niemand hört hin!(Video))

Die potenziellen Gefahren des Solar-Geoengineering

Das mexikanische Sekretariat versprach eine weitere Koordinierung mit Experten, um die bestehenden wissenschaftlichen Untersuchungen zu überprüfen und „die ernsten Risiken aufzuzeigen, die die Praktiken des solaren Geo-Engineerings für die Umwelt, die Menschen und ihr gesellschaftliches Umfeld darstellen“. Das Sekretariat räumte auch ein:

„Es gibt genügend Studien, die zeigen, dass die Freisetzung dieser Aerosole negative und unerwünschte Auswirkungen hat, die meteorologische Ungleichgewichte wie Winde und sintflutartige Regenfälle sowie Dürren in tropischen Gebieten verursachen und sich auch auf die Ausdünnung der Ozonschicht der Erde auswirken“.

In den letzten zehn Jahren habe ich über Studien berichtet, die die Gefahren des solaren Geoengineerings aufzeigen. Im Jahr 2018 habe ich beispielsweise berichtet, dass ein Team der University of California, Berkeley, Beweise dafür gefunden hat, dass Geoengineering wahrscheinlich die Erträge bestimmter Nutzpflanzen verringern wird. Die Forscher kamen zu diesem Schluss, indem sie frühere Vulkanausbrüche in Mexiko und auf den Philippinen untersuchten.

Der Ausbruch des Vulkans Pinatubo 1991 auf den Philippinen und von El Chichon 1982 in Mexiko führte zu einem Rückgang der Weizen-, Soja- und Reisproduktion, da die Vulkanasche das Sonnenlicht blockierte.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass „die für Mitte des einundzwanzigsten Jahrhunderts prognostizierten Schäden durch die Streuung des Sonnenlichts, die durch die Steuerung der Sonneneinstrahlung verursacht werden, in etwa die gleiche Größenordnung haben wie die Vorteile der Abkühlung“.

Eine weitere Gefahr des solaren Geo-Engineerings ist der mögliche Verlust des blauen Himmels. Einem Bericht des New Scientist zufolge hat Ben Kravitz von der Carnegie Institution for Science gezeigt, dass die Freisetzung von Sulfataerosolen hoch in der Atmosphäre das Sonnenlicht in der Atmosphäre streuen würde.

Seiner Ansicht nach könnte dies die Menge des Sonnenlichts, die auf den Boden trifft, um 20 % verringern und den Himmel dunstiger erscheinen lassen.

Obwohl eine Reihe von Behörden vor den Gefahren von Geoengineering-Techniken gewarnt hat, werden diese Risiken als zweitrangig gegenüber den wahrgenommenen Risiken des Klimawandels angesehen.

Interessant ist, dass die Befürworter des Geo-Engineering es zwar als Lösung für den Klimawandel und die Erhaltung des Lebens anpreisen, die Forschung aber darauf hinweist, dass Geo-Engineering den gegenteiligen Effekt haben könnte, nämlich die Erwärmung der Erde.

Laut einer 2013 im Journal of Geophysical Research: Atmospheres veröffentlichten Studie, könnte ein plötzliches Aussetzen von Geo-Engineering-Programmen zu einem sofortigen Temperaturanstieg auf dem Planeten führen, insbesondere über Land.

Die Studie mit dem Titel „The impact of abrupt suspension of solar radiation management“ (Die Auswirkungen einer abrupten Aussetzung des Sonneneinstrahlungs-Managements) scheint darauf hinzuweisen, dass man, wenn man einmal mit dem Geo-Engineering begonnen hat, die Programme nicht aussetzen kann, ohne genau das Problem zu verursachen, das man zu lösen versucht hat.

Darüber hinaus veröffentlichte ein internationales Komitee von Wissenschaftlern im Februar 2015 einen Bericht, in dem es heißt, dass Geoengineering-Techniken keine brauchbare Alternative zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen sind, um die Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen.

Der Bericht des Ausschusses forderte weitere Forschung und ein besseres Verständnis der verschiedenen Geoengineering-Techniken, einschließlich Kohlendioxid-Entfernungsprogrammen und der Steuerung der Sonneneinstrahlung, bevor sie eingesetzt werden.

Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass die Techniken des solaren Geo-Engineering wahrscheinlich „ernsthafte bekannte und möglicherweise unbekannte ökologische, soziale und politische Risiken bergen, einschließlich der Möglichkeit eines einseitigen Einsatzes„.

Der Bericht wurde von der National Academy of Sciences, den US-Geheimdiensten, der NASA, der National Oceanic and Atmospheric Administration und dem US-Energieministerium unterstützt.

Der Geheimdienst-Militär-Wettermanipulationskomplex

Da immer mehr Studien die Gefahren von Geo-Engineering-Technologien bestätigen, ist es an der Zeit für eine ehrliche öffentliche Diskussion über die Realität von Geo-Engineering-Programmen.

Während jede Andeutung, dass diese Programme möglicherweise bereits stattfinden, als „Chemtrails-Verschwörungstheorie“ verspottet wird, muss man sich nur die Geschichte des militärischen und geheimdienstlichen Interesses der USA an der Veränderung und Kontrolle des Wetters ansehen.

Geoengineering selbst ist Teil einer breiteren Kategorie von Wettermanipulationstechnologien, zu denen auch allgemeinere Instrumente wie Cloud Seeding gehören. Cloud Seeding wurde im Vietnamkrieg eingesetzt, als das US-Militär im Rahmen der Operation Popeye versuchte, den Viet Gong mit Regenstürmen zu überfluten.

Von 1967 bis 1972 führte das US-Militär während des Vietnamkriegs Wolkenimpfaktionen über dem Ho-Chi-Minh-Pfad durch. Bei der Wolkenimpfung fliegen Flugzeuge über den Wolken und sprühen Silberjodid in die Luft.

Das Ziel in Vietnam war es, die Monsunzeit zu verlängern und den Feind zu vertreiben. Berichten zufolge wurden die Operationen von Henry Kissinger, der zu dieser Zeit Außenminister war, „streng kontrolliert“.

Die Operation Popeye ist das erste moderne Beispiel (von dem wir wissen), bei dem versucht wurde, das Wetter als Kriegswaffe einzusetzen.

Im April 1976 schrieb die New York Times über die Situation und die Herausforderungen, die die Wetterveränderung mit sich brachte:

„Kann eine Nation, die in das natürliche Gleichgewicht eingreift, die Verantwortung für die Folgen leugnen? Diese Frage und die Erkenntnis, dass die Politik der Vereinigten Staaten die gegen Zivilisten gerichtete Kriegsführung verurteilt, veranlassten Senator Claiborne Pell 1973, eine Resolution einzubringen, in der ein internationaler Vertrag gefordert wurde, der die ökologische Kriegsführung ‚oder die Durchführung von darauf gerichteten Forschungen oder Experimenten‘ verbietet.

Der Senat stimmte mit 82 zu 10 Stimmen für die Resolution, die keine Gesetzeskraft hat.“

Der internationale Vertrag, auf den hier Bezug genommen wird, ist der Vertrag über Umweltveränderungen, der von den Vereinigten Staaten und anderen Ländern unterzeichnet wurde, um die globale Wetterveränderung im Zuge der schlechten Publicity zu stoppen. Die Times merkte an:

„Leider ist er viel schwächer als die Senatsresolution. Er verbietet zum Beispiel nicht die militärische Forschung oder die Entwicklung von Techniken zur Umweltveränderung, sondern erlaubt alle ‚friedlichen‘ Arbeiten an solchen Dingen.“

Solange eine Nation behauptet, sie führe friedliche Wetterveränderungen durch, verstößt sie im Grunde genommen nicht gegen den Vertrag. Es gibt auch ein Dokument von 1996 mit dem Titel „Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather by 2025„, in dem die US-Luftwaffe eine Reihe von Vorschlägen zur Nutzung des Wetters als Kriegswaffe erörtert.

Die schwache Durchsetzung des Umweltveränderungsabkommens oder von UN-Abkommen und das Fehlen eines Mechanismus zur Durchsetzung und Bestrafung von Vertragsverletzungen wurde auch als Mittel genutzt, um globale Governance-Systeme zu fordern.

Ich habe bereits 2017 davor gewarnt, dass Geoengineering ein Einfallstor für eine globale Regierung ist.

Das US-Militär ist mit seinem Interesse an der Geoengineering-Technologie nicht allein. Auch die Central Intelligence Agency (CIA) hat den möglichen Einsatz von Geoengineering diskutiert.

Im Jahr 2015 berichtete ich, dass Professor Alan Robock eine Rede hielt, in der er die Möglichkeit erörterte, dass die CIA das Wetter als Kriegswaffe einsetzt. Robock hat zuvor für den Zwischenstaatlichen Ausschuss für den Klimawandel (IPCC) geforscht.

Robock gab an, dass er von zwei Männern angerufen wurde, die behaupteten, von der CIA zu sein, und die ihn fragten, ob es möglich sei, dass feindliche Regierungen Geoengineering gegen die Vereinigten Staaten einsetzen könnten oder nicht.

„Ich bekam einen Anruf von zwei Männern, die sagten, wir arbeiten als Berater für die CIA und wir würden gerne wissen, ob wir etwas darüber erfahren würden, wenn ein anderes Land unser Klima kontrolliert.“

[…] „Ich hatte von vielen anderen Dingen erfahren, die die CIA getan hatte, die nicht den Regeln entsprachen, und ich dachte, dass ich nicht wollte, dass meine Steuergelder so ausgegeben werden. Ich denke, diese Forschung muss öffentlich und international sein, damit nicht die Frage aufkommt, ob sie für feindliche Zwecke verwendet wird.“

Ein Jahr später, im Juni 2016, sprach John Brennan, der damalige Direktor der CIA, auf einer Tagung des Rates für auswärtige Beziehungen über Bedrohungen der globalen Sicherheit.

Brennan erwähnte eine Reihe von Bedrohungen für die Stabilität, bevor er auf die Wissenschaft des Geoengineering einging. Brennan sagte, dass die Technologien „potenziell dazu beitragen könnten, die Erwärmung des globalen Klimawandels umzukehren“.

Brennan erwähnte insbesondere die stratosphärische Aerosolinjektion. Wie Brennan anmerkt, ist SAI „eine Methode, um die Stratosphäre mit Partikeln zu versorgen, die dazu beitragen können, die Sonnenwärme zu reflektieren, ähnlich wie Vulkanausbrüche“.

Brennan behauptet weiter, dass ein SAI-Geotechnikprogramm den globalen Temperaturanstieg begrenzen könnte, eine Behauptung, die in mehreren Studien bestritten wurde.

Ist es bei all dem, was wir über die Lügen der CIA, der US-Regierung und des Militärs wissen, wirklich so abwegig zu vermuten, dass die US-Regierung (und andere Regierungen) die Öffentlichkeit vor der Wahrheit über Geo-Engineering-Programme abschirmen könnte?

…

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 21.02.2023