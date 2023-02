Militär-Experte: Deutschland hat keine Freunde und keine Verbündeten

Der wirtschaftliche Niedergang Deutschlands lässt die Verbündeten kalt. Die Enthüllungen zur Nord-Stream-Sabotage lösen keine Entrüstung aus. Nordwegen und die USA profitieren davon. Deutschland hat keine internationalen Freunde, erklärt Scott Ritter.

Der amerikanische Militär-Experte nimmt kein Blatt vor dem Mund. Die Deutschen sollten sich hüten, die US-Regierung als Verbündeten oder gar als Freund anzusehen.

Die Amerikaner spionieren die Deutschen aus, vertrauen ihnen nicht. Selbst unter Barack Obama wurde das Handy von Angela Merkel abgehört. Die US-Botschaft in Berlin sei wie eine Spionage-Festung aufgebaut.

Viele deutsche Politiker stünden unter US-Einfluss und Beobachtung.

Wahre Verbündete wären um das Wohl der Deutschen besorgt und würden Verständnis zeigen, wenn Deutschland aus wirtschaftlicher Not heraus an dem günstigen Erdgas aus Russland festhalte.

Doch das wirtschaftliche und gesellschaftliche Wohl der Deutschen sei den Amerikanern und vielen anderen Europäern egal, meint Scott Ritter. Die Deutschen würden es ja nicht einmal selbst schaffen, für sich und die eigenen Interessen die Stimme zu erheben, sondern beugen sich vor den Forderungen aus den USA und Europa.

[Siehe hierzu bitte Video auf YouTube HIER!]

Kriegspropaganda in Deutschland, USA und Großbritannien: Ihr Mainstream-Medien, warum hetzt ihr uns in den Krieg?

Die Mainstream-Medien versuchen alle Berichte über die Nord-Stream-Sprengungen zu relativieren oder unter den Teppich zu kehren. Die Kriegsbegeisterung der großen Medien grenzt an schamlose Kriegshetze. Die Bürger müssen sich davon abkehren. Hört nicht auf die Hetzer! (Deutschland bereitet sich auf die Wehrpflicht und den letzten Krieg vor)

Ihr Mainstream-Medien! Ihr verschweigt die Recherchern zur Sabotage auf Nord-Stream-2 oder tut sie als Verschwörungstheorie ab, ihr stellt Friedensaktivisten als Putinversteher dar, ihr unterdrückt Stimmen angesehener Wissenschaftler und Professoren, die vor Eskalation und Atomkrieg warnen, ihr feuert die Ampel-Regierung an, mehr Waffen ins Kriegsgebiet zu schicken!(Deutschland ist die Beute, die die USA erlegen müssen)

Warum hetzt ihr Deutschland und Europa in den Krieg? Warum habt ihr Mainstream-Journalisten nicht das Rückgrat für Frieden einzustehen? Warum erkennt ihr nicht die Gefahren, die mit eurer Kriegshetze heraufbeschworen werden? Warum seid ihr so skrupellos? Schämt ihr euch nicht? Könnt ihr noch ohne Scham in den Spiegel schauen?

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat gesagt, mehr Waffen würden Frieden bringen. Das ist eine Lüge. Mehr Verhandlungen werden Frieden bringen!

Warum erkennt ihr nicht, dass es einflussreiche Menschen gibt, die einen Krieg zwischen Europa und Russland provozieren wollen? Wer hat denn sonst unserer Außenministerin den Wahnsinn in den Kopf gepflanzt, dass Europa sich im Krieg mit Russland befände?

Die Bürger müssen aufwachen und ihre Nachbarn und Mitmenschen auf die Kriegsbegeisterung der Mainstream-Medien hinweisen!

Und die Ampel-Regierung muss endlich Zeichen des Friedens setzen, statt den Krieg zu befeuern! (Putin über Österreich und Deutschland: „USA sind nach wie vor Besatzungsmacht“)

Biden-Regierung bringt ganze Welt in Gefahr

Der bekannte Ökonom Professor Jeffrey Sachs wirft der US-Regierung Versagen vor. Es sei unverantwortlich, dass die Verantwortlichen in Washington, die seit Jahrzehnten an der Umkreisung und Destabilisierung Russlands arbeiten, die ganze Welt in Gefahr bringen. Biden müsse endlich direkt mit Putin verhandeln.

Quellen: PublicDomain/freiewelt.net am 17.02.2023