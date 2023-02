NATO gegen BRICS, das nukleare Armageddon!

Teile die Wahrheit!

Die Menschheit ist an einem Punkt angelangt, an dem sie nichts mehr für selbstverständlich halten will – Verhandlungen, Diplomatie, Zurückhaltung, all das wird heute durch Drohungen, Militärschläge, Sabotage und Kriegsvorbereitungen ersetzt.

Es scheint, dass heute mehr von Krieg die Rede ist als in den 1930er-Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg. Ist das wirklich gewollt? Ist die Rüstungsindustrie dazu übergegangen, die Politik und die Richtung zu diktieren, die die Welt vernichten soll?

Wie sehr wir auch versuchen, mit „Nein, unmöglich!“ zu antworten, die Realität widerlegt jedes Argument, das wir für den Frieden vorbringen.

Und wenn wir von der Realität sprechen, sollten wir nicht nur auf die Mini-Schlacht in der Ukraine schauen, in der, der Slawenstreit ausgebrochen ist.

BRICS ist im Begriff, (auch) ein Militärbündnis zu werden!

Lassen Sie das Schicksal von Bahmut beiseite und lesen Sie hier, was Putin und seine Verbündeten in diesen Tagen tun, Manöver, über die im Mainstream kein Wort verloren wird.

„Operation Mosi“, mehr als militärische Ausbildung (Südafrika nimmt an Marineübungen mit BRICS-Mitgliedern, Russland und China teil; Argentinien wartet darauf, dem Block beizutreten Quelle)

BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) ist der Albtraum des tripolaren Systems, das im Augenblick die Weltwirtschaft steuert und das aus den Vereinigten Staaten, Europa und Japan besteht.

Was bedeuten die BRICS in nur 4 Punkten?

27 % der Erdoberfläche (40 Millionen Quadratkilometer) und reichhaltige natürliche Ressourcen;

40 % der Weltbevölkerung und eine große Zahl junger Arbeitskräfte;

25 % des weltweiten BIP werden von den fünf Mitgliedsländern erwirtschaftet;

50 % des Welthandelsmarktes.

Bis in jüngster Vergangenheit war bekannt, dass die BRICS nur wirtschaftliche Absichten haben, doch am 23. Juni 2022, auf dem letzten Gipfel, an dem auch Wladimir Putin teilnahm, griff Chinas Staatschef Xi Jinping an:

„Einige Länder streben nach absoluter Sicherheit, indem sie ihre Militärbündnisse ausbauen und in großem Umfang Eigenständigkeit praktizieren und die Rechte und Interessen anderer Staaten ignorieren. (Deutschland bereitet sich auf die Wehrpflicht und den letzten Krieg vor)

Wenn diese gefährliche Dynamik anhält, wird die Welt noch unruhiger und instabiler werden. Peking sandte eine Botschaft an die NATO, doch die „Atlantiker“ antworteten mit einem noch provokanteren Schritt: Sie luden Schweden und Finnland ein, sich ihnen anzuschließen!

In diesen Tagen findet in Südafrika eine militärische Großübung statt, an der auch China und Russland teilnehmen: Mosi (‚Smoke‘ im Tswana-Dialekt, einer der elf Amtssprachen Südafrikas) fällt mit den Feierlichkeiten zum Tag der südafrikanischen Streitkräfte zusammen, die in Richards Bay stattfinden werden.

Moskau hat eine Fregatte und andere Kriegsschiffe in das Gebiet entsandt, China nimmt mit Kampfjets und Zerstörern teil, um einige der „Elemente“, die an dieser Militärübung teilnehmen, kurz zu überprüfen.

Auf diplomatischer Ebene hat Sergej Lawrow gerade eine Afrikareise abgeschlossen und bei seiner Ankunft in Kapstadt folgende Bilanz gezogen: „Wir haben uns über die Lösung von Konflikten auf dem afrikanischen Kontinent ausgetauscht, einschließlich der Region der Großen Seen, der Zentralafrikanischen Republik, des Südsudans, Malis und des nördlichen Mosambiks.

Die internationale Gemeinschaft muss die von den afrikanischen Ländern selbst gewählten Lösungsmodalitäten unterstützen, auch im Rahmen der Afrikanischen Union und ihrer regionalen Organisationen“.(Deutschland ist die Beute, die die USA erlegen müssen)

Der Iran klopft an die Tür: Was Teheran anbietet

Der Iran gehört nicht zu den BRICS-Staaten, aber er möchte gerne aufgenommen werden. Aus Quellen des US-Militärgeheimdienstes geht hervor, dass die Führung in Teheran in diesen Tagen versucht, Peking davon zu überzeugen, dass es sich verdient hat, in das Bündnis aufgenommen zu werden.

Den Amerikanern zufolge ist die iranische Führung nach China gereist und hat in Gesprächen mit Xi Jinping ein unabweisbares Angebot auf den Tisch gelegt: Zugang zur UAV-Technologie (iranische Drohne)!

Die von den Russen in der Ukraine getesteten iranischen Drohnen haben sich bewährt, und Teheran ist bereit, sein Know-how mit chinesischen und russischen Partnern zu teilen.

Der Iran hat bereits ein Abkommen mit Russland über die Coproduktion von 6.000 Hightech-Drohnen unterzeichnet, die nicht nur für den Krieg in der Ukraine eingesetzt werden sollen; die Perser bereiten sich auf eine mögliche US-israelische Militäroffensive vor, die in aller Munde ist.

Die Beschleunigung der pro-östlichen Ausrichtung der iranischen Außenpolitik wurde im engen Kreis der Berater des Obersten Führers Ayatollah Ali Khameini entwickelt.

BRICS-Militärkräfte

In dem Moment, in dem die BRICS ihren Schritt hin zu einem Militärbündnis bekannt geben, hätten wir den weltweit stärksten Block.

Die BRICS verfügen über die meisten Atomwaffen (Russland, China und Indien), mehr als die vier NATO-Staaten, die über die Atombombe verfügen (die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Israel, mit einem Arsenal von insgesamt rund 6.155 Sprengköpfen).

Damit Sie sich ein klares Bild von dem Arsenal machen können, über das wir hier sprechen, verfügt allein die Russische Föderation über mehr Atomsprengköpfe als die gesamte NATO!

Aber BRICS ist mehr als das, und wir sprechen nicht unbedingt von militärischer Macht. Schließlich ist wirtschaftliche Stärke auch eine Waffe, nicht wahr?

Indien beispielsweise ist für die Herstellung und Entwicklung von Arzneimitteln unverzichtbar, Russland für Energieexporte (Öl, Gas, Kohle, Uran), China für einen erheblichen Teil der westlichen Produktion, Brasilien und Südafrika für Öl und Mineralien.

…

