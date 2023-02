Nutzlose Esser: Betäube sie, gib ihnen Computerspiele, lass sie Käfer essen (Video)

Die Technokratie ist heimtückisch, herzlos und leidenschaftslos. Die ursprüngliche Definition von Technokratie aus den 1930er Jahren lautet „Die Wissenschaft von Social Engineering“.

Sie haben die Wissenschaft und sie werden sie benutzen, um den Verstand zu „konstruieren“, um ihre Konditionierung zu akzeptieren.

Wie die „Borg“ sagen sie „Widerstand ist zwecklos“ und „Wir werden uns anpassen“. Von Leo Hohmann

Der Krieg der Technokratie gegen die Menschheit ist existentiell und das Zeitfenster, ihn abzulehnen, schließt sich schnell.

Ich habe mehrere Berichte gelesen, wonach ChatGPT, das neue Programm für künstliche Intelligenz, das in aller Munde ist, eine eingebaute Voreingenommenheit gegenüber Weißen, Christen und Juden aufweist.

In einem bei Business Insider veröffentlichten Artikel wurde behauptet, dass ChatGPT „aufgeweckt“ werden muss, wenn sein Eigentümer, OpenAI, Großinvestoren anziehen will.

Das liegt daran, dass die Großinvestoren über die ESG-Bewertungen besorgt sind und in keine Tech-Firma investieren wollen, die nicht „woke“ ist, was bedeutet, dass sie „Wert auf Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusivität legen“, was ein Code für diejenigen ist, die am Altar der Rassentrennung, Abtreibung und LGBTQ-plus anbeten.

Das ist der Weg in die Zukunft, sagen die globalistischen Technokraten, die diese Programme entwerfen und sie dann in unsere Institutionen einspeisen. Berichten zufolge verwenden einige Zeitungskolumnisten bereits Programme wie ChatGPT, um automatisch Artikel zu erstellen. (Der Plan: 2025 werden die meisten verbleibenden Menschen käferfressende Transgender sein, die mit einem transhumanistischen Supercomputer verbunden sind)

Sie geben einfach ein Thema ein und stellen ein paar Parameter ein, und das Programm erledigt den Rest der Arbeit für sie. Anwälte können das Gleiche tun und sparen so viel Zeit bei der Recherche nach Rechtsprechung, bevor sie ihre Schriftsätze einreichen. Das Gleiche gilt für Songschreiber, Redenschreiber usw.

Offensichtlich ist ihnen nicht klar, dass sie bald durch die KI-Bots ersetzt werden und gar nicht mehr zur Arbeit erscheinen müssen. Im Gegensatz zu dem, was viele glauben, sind es nicht nur die ungelernten Jobs, die durch Roboter ersetzt werden.

Der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, sprach diese Woche in glühenden Worten über die rasant fortschreitenden Technologien, die seiner Meinung nach die „vierte industrielle Revolution“ einläuten werden.

Schwab sprach von Chatbots, maschinellem Lernen, digitalen Identitäten und der ganzen Bandbreite der atemberaubenden Technologien, die entwickelt und perfektioniert werden.

Die Herren des Universums, die selbsternannten globalistischen Eliten, werden die digitale Welt kontrollieren und im Gegenzug die Menschen kontrollieren, prahlte Schwab.

Nennt mich einen Ludditen, aber das ist nichts, worüber man sich freuen sollte.

„Wer diese Technologien beherrscht, wird – in gewisser Weise – der Herr der Welt sein“, sagte Schwab.

Das ist der Grund, warum wir alle in digitale Apps für alles, was wir im Leben tun, getrieben werden, einschließlich unseres Geldes, unserer Ausweise, unserer Autos, unserer Erfahrungen beim Einkaufen und beim Kirchgang, einfach alles.

Sobald wir alle von der analogen und physischen Welt in die digitale Welt verlagert werden, werden wir zu 100 Prozent von der kleinen Minderheit der technokratischen Eliten und den Politikern, die nach deren Pfeife tanzen, kontrollierbar sein.

Selbst Trump hat sich dem Willen des Technokraten Fauci unterworfen. Wenn sie Trump zähmen können, dann können sie wohl auch so ziemlich jede politische Figur zähmen. Es braucht nur die richtige „Krise“ oder den richtigen „Notfall“.

Nun zurück zu Schwab. Er sagte, dass wir Menschen in zehn Jahren völlig anders beschaffen sein werden. Wir werden keine Menschen mehr sein, wie wir sie heute kennen und identifizieren.

Er prognostiziert eine Verschmelzung der physischen, biologischen und digitalen Identitäten der Menschen zu einer Art Hybridwesen.

Hier spricht er diese Woche auf dem jährlichen World Government Summit in Dubai. (Stehen Transhumanisten schon bald vor dem Globalisten-Gericht?)

Schwab sagte: „Meine große Sorge ist, dass die Technologien der Vierten Industriellen Revolution, wenn wir nicht auf globaler Ebene zusammenarbeiten, wenn wir nicht gemeinsam die notwendige Politik formulieren und gestalten, uns die Möglichkeit nehmen werden, diese Technologien zu beherrschen.“

Eine weitere große Sorge ist, dass der einzelne Bürger sich von den schnelllebigen Veränderungen überfordert fühlt und das Gefühl hat, die Kontrolle über sein eigenes Schicksal zu verlieren. Desillusionierte, wütende Menschen sind gefährlich. Sie müssen herausfinden, was mit ihnen zu tun ist.

Deshalb muss man sie verdummen, sie ruhig stellen und sie unfähig machen, kritisch und unabhängig zu denken. Diejenigen, die noch in der Lage sind, auf diesem Niveau zu funktionieren, werden als Verschwörungstheoretiker und Spinner abgestempelt, die sowohl eine Gefahr für sich selbst als auch für das „Allgemeinwohl“ des globalen Dorfes darstellen. Je nach den Umständen werden sie in eine psychiatrische Anstalt oder ein Umerziehungslager eingewiesen.

Schon heute werden Kinder in der Schule zu willfährigen Weltbürgern und nicht zu freien amerikanischen Bürgern erzogen.

Yuval Harari, ein Top-Berater von Schwab, sagte, dass die Welt bald mit nutzlosen Menschen gefüllt sein wird, da die KI in der Lage sein wird, ihre Aufgaben zu übernehmen und besser auszuführen, als sie selbst es können.

Auf die Frage, wie die Zukunft dieser nutzlosen Menschen aussehen wird, antwortete Harari, dass er bestenfalls hoffen könne, dass sie durch eine „Kombination aus Drogen und Computerspielen“ beruhigt werden.

Denn, wie Harari offen zugibt, ist es für Menschen psychologisch weitaus verheerender, „sich nutzlos zu fühlen, als sich ausgebeutet zu fühlen.“

Hören Sie sich das zweiminütige Video oben an, in dem Harari die Vierte Industrielle Revolution als ein Internet der Körper und der Köpfe beschreibt. Er spricht auch die Frage an, was mit den nutzlosen Menschen geschehen soll, die nicht in der Lage oder nicht willens sind, ihre Körper und ihren Geist mit der künstlichen Intelligenz und den anderen invasiven technologischen Fortschritten zu verschmelzen, die von Technokraten und Transhumanisten wie ihm gefördert werden.

Die Technokraten hoffen, in den Menschen den Wunsch zu wecken, Gehirnimplantate, eingebettete Chips und andere Elemente der „menschlichen Augmentation“ zu erhalten, die es ihnen ermöglichen, um Arbeitsplätze zu konkurrieren und ein erfolgreiches Leben zu führen, wie Erfolg in der heutigen verzerrten materialistischen Welt gemessen wird.

Vor die Wahl gestellt, mit den zugedröhnten Nutzlosen herumzusitzen oder an einer Spitzenuniversität aufgenommen zu werden und sich für einen angesehenen, anständig bezahlten Job zu qualifizieren, werden sich viele für die Implantate entscheiden.

Das ist es, worüber die Transhumanisten offen diskutieren und worauf sie hinarbeiten: eine Welt, in der der Mensch nicht mehr gebraucht wird, zumindest nicht 90 Prozent von ihm.

Die Technologie ist ihr Gott. Und sie sagen, dass wir Menschen dank dieser wunderbaren Technologie zum ersten Mal in der Geschichte unsere eigene Evolution steuern können. Wir können eine völlig neue Spezies erschaffen.

Ein „Upgrade“ der Menschheit wird bald erscheinen.

Diese neue Spezies, so behaupten sie, wird besser sein als diejenige, die von dem Gott der Bibel geschaffen wurde, den sie offen verhöhnen und verspotten. Im Bann des Satans glauben sie, dass sie den allmächtigen Gott übertreffen können.

Die Menschheit 2.0, wie einige von ihnen sie genannt haben.

Dr. Zev Zelenski und andere haben gesagt, dass die Covid-Injektionen das „Tor zum Transhumanismus“ darstellen. Deshalb haben die etablierten Institutionen von heute, die alle von den globalistischen Raubtieren kontrolliert werden, die sich selbst als Gesalbte sehen, unerbittlich versucht, jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind die synthetische mRNA und die sich selbst zusammensetzenden Lipid-Nanopartikel zu injizieren.

Dies ist die „Software des Lebens“, und sie haben sich in sie eingehackt und glauben, sie verändern zu können. Diese Spritzen hatten nie etwas mit Covid zu tun.

Danke, aber nein danke. Ich stehe zu dem Gott der Bibel, und ich werde meinen gottgegebenen Körper und mein gottgegebenes Immunsystem bewahren.

Ich schlage vor, Sie tun dasselbe.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 150,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/leohohmann.com/ am 19.02.2023