Österreich lässt Klima-Kleber einfach da kleben, wo sie sich festgeklebt haben – Wiener Professor an “Klimakrisen-Verleugner“: “Lockdown forever. Wir werden euch alle einsperren“

„Kleben und kleben lassen“. Frei nach diesem Motto lässt die österreichische Polizei die durchgeknallten Klima-Kleber da kleben, wo sie sich festgeklebt haben und entfernt die Klima-Terroristen nicht mehr von der Straße.

Das irre Ergebnis: Die Letzte Generation beschwert sich bitterlich, dass man sie da einfach festgeklebt „zurücklässt“.

Die Klima-Kleber-Irren überziehen die Bürger beim Nachbarn Österreich seit Monaten mit dem allergleichen Terror wie hierzulande und kleben sich auf den Straßen fest um dies zu blockieren.

Wie es scheint, hat die österreichische Polizei jedoch ihre Taktik im Umgang mit den irren Klima-Kleber-Terroristen geändert.

Die Lösung ist so einfach: Die Polizei entfernt nicht mehr die festgeklebten Patschehändchen der Klima-Hysteriker von der Straße, sondern lässt die Gesellen dort festgeklebt sitzen, wo sie sich festgeklebt haben.

Die Reaktion der so missachteten Festgeklebten: Sie beschweren sich lauthals darüber und heulen: „Die Polizei lässt Menschen auf einer Schilderbrücke über der Tangente bewusst zurück. Menschen, die sich gerade für das Überleben von uns allen einsetzen.“

Die Reaktion – mutmaßlich läuft diese unter dem Motto „Kleben und kleben lassen“ – der durchgegenderten Polizei des rot-regierten Wiens:

„Kolleginnen (auch ausgebildete Sanitäterinnen) sind weiterhin vor Ort. Sollten Sie sich nicht selbst lösen können, trifft uns natürlich bis zum Eintreffen des zuständigen Rettungsdienstes die EAH iSd. §19 SPG.“ (Mehr Zurückweichen der Klimawissenschaft: „Eine sich erwärmende Arktis trieb die Erde in die kleine Eiszeit“)

Im Netz zeigt sich mehrheitlich Zustimmung, dass man Deppen, die sich ganz bewusst selbst in einen Lage gebracht haben, auch die Verantwortung dafür übergibt, selbst sich aus dieser wieder zu befreien:

🚨 EILT: SCHILDERBRÜCKE NOCH IMMER BESETZT 🚨 Die Polizei lässt Menschen auf einer Schilderbrücke über der Tangente bewusst zurück. Menschen, die sich gerade für das Überleben von uns allen einsetzen. Die Regierung muss jetzt die ersten Schutzmaßnahmen ergreifen. #Tempo100 pic.twitter.com/vYJ6r445N0 — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) February 20, 2023 native advertising

Warum schiebt ihr die Schuld auf die Polizei? Ihr habt Euch selbst in diese Situation gebracht, Euch und Andere damit gefährdet. Eurem Ziel wieder geschadet

Ich bin davon überzeugt, dass ihr wirklich unglaublich dumm seid. Was ist der Sinn dieser Aktion. Ihr klettert da rauf, pickt euch fest und verlangt dann, dass die Polizei euch da runterholt? Wieso sollten sie denn? Ihr habt euch doch dort festgeklebt? Das ist unfassbar naiv..

Selber festpicken und dann aufregen, dass euch keiner mitnimmt? Kann nicht mehr vor lachen .

Hätte die Polizei Schnuller bringen sollen, oder was wolltet ihr von ihr?

Häh? Raufklettern und dann jammern weil einen keiner runterholt? Wie wärs mit runterklettern? Oder muss der im Kleinen dann doch auch recht ressourcenintensive Polizeieinsatz sein, damit man medienwirksame Bilder hat?

Wiener Professor an “Klimakrisen-Verleugner“: “Lockdown forever. Wir werden euch alle einsperren“

Reinhard Steurer, Professor an der Wiener Universität für Bodenkunde BOKU, will Klimaskeptiker einsperren, meldet oe24.

Er ist Mitglied von „Scientists for future“ und verteidigt via Twitter die Klebe-Aktionen der Letzten Generation. Ein Opponent bei Twitter erboste Steurer mit der Aussage, an den Universitäten bestehe heutzutage ein wirrer autoritärer Geist, wie die Coronazeit deutlich gezeigt habe. Darauf Steurer, dokumentiert:

“Wir werden Euch alle einsperren. Lockdown forever. Jetzt fürchtet Euch vor dieser totalitären Wissenschaft.” (Der Klima-Lockdown kann kommen: Mönchengladbach feiert sich schon als „15-Minuten-Stadt“)

Ein Kommentator auf der oe24-Seite dazu:

Zur Ehrenrettung der BOKU. Ich bin selbst Absolvent der BOKU. Prof. Steurer hat lediglich Politikwissenschaft und NICHT an der BOKU studiert, ist also ein „Externer“. Wissenschaft und Lehre an der BOKU sind ausschließlich naturwissenschaftlich und technisch begründet. Assoziierte sozialwissenschaftliche Fragestellungen werden nur in diesen Zusammenhängen an der BOKU behandelt.

Leider haben sich sogenannte „Satelliten“ in den letzten Jahren an der streng wissenschaftlicher Methodik verpflichteten BOKU etabliert, so auch ein obskures Institut „Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit“. (…)

Zwar ist die Politisierung heuer in DACH-Universitäten weit vorangeschritten – auch technische (Fach-)Hochschulen bieten immer mehr Fächer an, die mit Naturwissenschaft und Technik nichts mehr zu tun haben, sondern nur noch mit der Ideologie von auf Kosten der Allgemeinheit Lebenden.

Ist die BOKU hiervon noch ausgeschlossen?

Dann würde der kritische Student oder Studieninteressent aber auch eine deutliche Reaktion der Hochschulleitung erwarten.

Quellen: PublicDomain/journalistenwatch.com am 22.02.2023