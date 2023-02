Pussy Riot inszeniert wahnsinniges okkultes Ritual in Los Angeles mit der Asche von Wladimir Putins Bild! (Video)

Der Illuminati-Insider berichtet: Nachdem die berüchtigte russische feministische Protestband Pussy Riot, bestehend aus Frauen aus Russland, der Ukraine und Weißrussland, im vergangenen Sommer als Reaktion auf die Invasion des russischen Präsidenten in der Ukraine ein 10 x 10 Fuß großes Porträt von Putin verbrannte, füllte das Gründungsmitglied Nadya Tolokonnikowa die Asche in Flaschen und integrierte sie in eine Anti-Wladimir-Putin-Ausstellung in Jeffrey Deitchs Galerie in Los Angeles, die eher wie ein okkultes Spodomancy- Ritual als eine Kunstausstellung aussieht.

In einer oberen Ecke der Galerie hat das Kunstkollektiv Pussy Riot drei Fläschchen mit Asche auf Leinwänden an den Wänden montiert.

Die Asche hängt in Rahmen, die mit flauschigem Kunstpelz bedeckt sind, und haben Etiketten, die hilfreich mit den Maßen gekennzeichnet sind: „5 Gramm“, „30 Gramm“ und „100 Gramm“.

Wie ich in meinem neuesten Buch Confession of an Illuminati Volume 8 erkläre, hat „die ständige Verschlechterung der amerikanischen Nachkriegskultur“ „mit Nicht-Kunst die Kanons dessen zerstört, was bis jetzt als Kunst galt“.

Ich habe auch in Band 8 und Band 4 meiner Bekenntnisse erklärt, dass zeitgenössische Kunstinstallationen oft verwendet werden, um Monstrositäten wie Kannibalismus zu fördern.

Oder andere okkulte Rituale, wie Marina Abramović, oder diese geschmacklose Ausstellung namens „Putin’s Ashes“ im 7000 Santa Monica Boulevard, Los Angeles, die am 27. Januar begann und am 3. Februar 2023 endete.

Spodomanz (auch als Tephramanz und Tephromantie bekannt) ist eine Form der okkulten Weissagung, die durch die Untersuchung von Asche und Ruß (griechisch: σποδός spodós) erfolgt, insbesondere, wenn auch nicht ausschließlich, aus einem rituellen Opfer. In diesem Fall ein symbolisches von Pussy Riot. (Weltbühnen-Marionette Donald Trump kehrt in einem Freimaurer-Ritual zu Facebook und Instagram zurück)

Spodomanz wurde von zahlreichen alten und modernen Kulturen auf der ganzen Welt praktiziert, und viele Praktizierende (insbesondere in Europa) haben das Ritual als Teil eines formalen Systems paranormaler, religiöser oder zeremonieller Magie durchgeführt.

Asche ist auch ein zentrales Element in einigen Bräuchen der Halloween-Wahrsagerei, die hauptsächlich in Irland, auf der Isle of Man und in Lancashire zu finden sind. In einer Form des Brauchs wurde dem Glückssucher gesagt, er solle auf feine Asche blasen; Wenn sie ins Gesicht flogen, wäre die zukünftige Ehe unglücklich, aber wenn sie vor dem Suchenden zerstreut würden, wurde eine glückliche Zukunft vorausgesagt.

Am Morgen nach Halloween würde die Asche vom Kamin, die um die offene Feuerstelle herum ausgebreitet worden war, sorgfältig untersucht werden; alle damals gefundenen Fußspuren würden die Zukunft vorhersagen.

Wenn sie sich zur Haustür wandten, bedeutete dies einen Todesfall in der Familie innerhalb des Jahres; wandten sie sich jedoch in die entgegengesetzte Richtung, war eine Heirat angezeigt.

Eine irische Geschichte erzählt von einem Mann, der an Halloween nicht an die Rückkehr der Toten glaubte, also verstreute er Asche auf dem Boden. Am Morgen wurde er tot aufgefunden, und es gab Fußspuren in der Asche.

Die fragliche okkulte Ritual-/Kunstausstellung wurde am 27. Januar 2023 mit einer Performance von Pussy Riot eröffnet – und nur Libtards, die Sturmhauben trugen, wurde Einlass gewährt, was aussah wie eine Versammlung von verrückten Schwarzmagiern und Freaks, die offensichtlich Angst davor haben, ihre Gesichter zu zeigen.

Die Anonymität ermutigte verschiedene Mitglieder von Illuminati-Sekten wie der OTO und der ehemaligen musikalisch-esoterischen Organisation, die als Thee Temple ov Psychick Youth bekannt ist, an der Einweihung teilzunehmen.

Seit Monaten führen okkult getriebene New-Age-Illuminati-Sekten und westliche Freimaurer Krieg gegen Wladimir Putin und das orthodoxe Russland.

„Dies ist das Mausoleum von Putin“, sagte Nadya Tolokonnikova der LA Times , die eher verspielt als feierlich klang, und beschrieb einen kleinen Teil ihrer Kunstinstallation „Putin’s Ashes“.

Ich frage mich, was Putin von diesem neuesten okkulten Ritual hält, das sich feige als Kunst im Herzen von LA verkleidet, während die nukleare Bedrohung nach der Entscheidung des Westens, Panzer in die Ukraine zu schicken, zunimmt, wobei ein Mitglied des russischen Parlaments bei einem Fernsehauftritt kürzlich sein Land aufforderte, die Vereinigten Staaten mit Atomwaffen anzugreifen.

Wird das okkulte Spodomancy-Ritual von Pussy Riot diesen Wahnsinnigen am Ende eine Antwort auf Putins Entscheidung geben, sie in die Luft zu sprengen?

Im Mai 2022 wurde am 11. Mai ein Strafverfahren gegen Anna Kuzminykh, Regisseurin und Pussy Riot-Bandmitglied, gemäß Artikel 329 des russischen Strafgesetzbuchs („Verbrechen gegen die Staatsflagge der Russischen Föderation“) eingeleitet, informiert der Telegram-Kanal Ostorozhno Novosti.

Ende März 2022 veranstalteten Kuzminykh und eine Gruppe von Aktivisten eine „Ostervorstellung“ in der Nähe eines georgischen Wasserreservoirs. Die Aufführung umfasste Ringtänze und Lieder und gipfelte in der Verbrennung eines Bildnisses mit dem Porträt des russischen Präsidenten.

Laut der Quelle des Senders „stolperten“ FSB-Beamte einige Tage später über die Aufzeichnung in Kuzminykhs Konto, die Russland mehr als einmal verlassen hat, um einer Verhaftung zu entgehen.

Quellen: PublicDomain/leozagami.com am 10.02.2023