„Damit bringen sie uns jetzt alle um“ Mutter ist empört, nachdem sie ihre achtjährige Tochter nach einer COVID-Impfung verloren hatte

Yamil Guevara aus Mendoza, Argentinien, hat nach dem unerwarteten Tod ihrer Tochter ihre Empörung über die COVID-19-Spritze zum Ausdruck gebracht.

Yasmina Antonella Guevara, ihre achtjährige Tochter, starb am 11. Januar 2023 an einer Vaskulitis, einer Entzündung der Blutgefäße, die sie nach der COVID-Spritze entwickelte.

„Ich hoffe, dass sich jeder eine Minute Zeit nehmen kann. Sie ist meine Tochter, Yasmina Antonella Guevara, sie ist am 11.01.2023 verstorben“, schrieb Frau Guevara auf ihrem Facebook-Account.

„Meine Tochter war ein gesundes Mädchen, sie war nie an etwas krank. Nach der Verabreichung des berühmten COVID-Impfstoffes begann meine Tochter mit Problemen wie Körperschmerzen und anderen Dingen, die sie vorher nie hatte. Sie war die erste Patientin in Argentinien mit einer angeblichen Vaskulitis, und die Ärzte wussten nicht, wie sie sie behandeln sollten, sodass sie schließlich starb und großen Schmerz in unserer Familie hinterließ“, schrieb sie weiter.

Aufgrund der Risiken, die mit den experimentellen Impfstoffen verbunden sind, forderte Frau Guevara andere Mütter auf, ihre Kinder nicht impfen zu lassen

„Lassen Sie Ihre Kinder nicht mit dem angeblichen COVID-Impfstoff impfen, denn sie bringen uns alle damit um. Heute war es meine Tochter, morgen könnte es Ihr Kind sein. Ich möchte gegen den COVID-Impfstoff kämpfen“, fügte sie hinzu.

In einem weiteren Beitrag versprach Guevara, auf die Gefahren der COVID-Impfung aufmerksam zu machen.

„Ich werde alle meine Freunde und Bekannten wissen lassen, dass wir den COVID-Impfstoff ablehnen müssen, weil er uns vergiftet, und dass wir nicht zulassen werden, dass er weiterhin Menschen tötet.

Für dich, meine Tochter, werden wir mehr Leben retten. Gott hatte eine Bestimmung für dich, und ich weiß, was es war. Du bist der erste Patient in Argentinien, der an dieser Krankheit namens Vaskulitis leidet, die durch den COVID-Impfstoff verursacht wird“, schrieb Frau Guevara.

Frau Guevara sagte, dass Ärzte und Anwälte sie jetzt wegen des Todes ihrer Tochter kontaktieren.

„Facebook hat mich blockiert, weil ich ein Video geteilt habe, in dem sie die ganze Wahrheit über den COVID-Impfstoff erzählen. Aber Vorsicht, Freunde, ich bin damit nicht allein, denn es gibt bereits Ärzte und Anwälte, die sich mit mir in Verbindung setzen. Sie möchten sicherstellen, dass der Tod meiner Tochter nicht umsonst war.

Ich werde darüber sprechen, was mit meiner Tochter geschehen ist. Alles, was sie mit dieser Krankheit erlitten hat, ist scheiße und ich habe bereits eine Menge Informationen für alle, die mit mir kommunizieren wollen. Ich lasse euch meine Nummer da, weil sie mich hier nicht alles zeigen lassen, was wir bereits wissen 2634244524,“ sagte sie.

The Gateway Pundit hat bereits im Jahr 2021 berichtet, dass das Gesundheitsministerium von Tucumán, Argentinien, einen Bericht veröffentlicht hat, dass ein dreijähriges Mädchen am 16. Dezember letzten Jahres gestorben ist und dass die Justiz eingegriffen hat und die Ursache für ihren Tod untersuchen wird.

„Am Donnerstag, den 16. Dezember 2021, um 12:00 Uhr, betritt eine dreijährige Patientin mit Herz- und Atemstillstand die Notaufnahme des Krankenhauses des Kindes Jesus. Es werden fortgeschrittene Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt, und als sie nicht reagiert, wird ihr Tod festgestellt“, teilte das Gesundheitsministerium von Tucumán in einer Erklärung mit. (Plötzlich und unerwartet – Berliner Bestatter packt aus: Die Toten stapeln sich – rückläufiger Geburtenrate und mRNA-«Impfstoffen» inzwischen unbestreitbar)

Das dreijährige Kind, Ámbar Suárez, hatte Berichten zufolge eine Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Sinopharm, China, erhalten. Polizei und Justiz werden die Todesursache untersuchen, und es wird eine Autopsie durchgeführt.

„In Anbetracht der Vorgeschichte der Covid-Impfung wird Kontakt mit den Angehörigen aufgenommen, um die relevanten Informationen zu sammeln, andere Hintergründe zu bewerten und die Untersuchung dieses bedauerlichen Vorfalls fortzusetzen“, heißt es in der offiziellen Erklärung.

Unterdessen behauptete Miriam Suárez, die Mutter des Kindes, dass der Impfstoff ihre Tochter getötet habe.

SCHOCK!: Die EMA-Zulassung des COVID-Impfstoffs für Kinder führte zu einem Anstieg der Todesfälle bei Kindern in Europa um 698%

Die jüngste Enthüllung, dass die Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern in Europa um 698 % gestiegen ist, nachdem die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) eine Notfallzulassung für den Impfstoff COVID-19 für Kinder erteilt hatte, ist ein schockierender und zutiefst beunruhigender Trend.

Die Daten, die von offiziellen Regierungsquellen veröffentlicht wurden, zeigen eine beunruhigende Missachtung der Sicherheit und des Wohlergehens unserer schwächsten Bürger.

Die Tatsache, dass die Behörden die Gesundheit und Sicherheit von Kindern bei der Verfolgung einer Impfkampagne so gefühllos missachten, ist ein vernichtendes Urteil über ihre Prioritäten und ihren unmenschlichen Umgang mit der öffentlichen Gesundheit.

Es ist wirklich unglaublich, dass Kinder, bei denen das Risiko einer schweren Erkrankung oder des Todes durch COVID-19 minimal war, experimentellen Impfstoffen mit bekannten Nebenwirkungen und unbekannten Langzeitfolgen ausgesetzt wurden.

Die Tatsache, dass diese Todesfälle in so erschütternder Zahl nach der Notzulassung des Impfstoffs für Kinder aufgetreten sind, ist ein klarer Hinweis darauf, dass der Impfstoff für diese Bevölkerungsgruppe nicht sicher ist und gar nicht erst hätte zugelassen werden dürfen.

Es ist klar, dass die Behörden ihrer Sorgfaltspflicht zum Schutz unserer Kinder nicht nachgekommen sind und stattdessen ihre eigene Agenda auf Kosten der Gesundheit und des Lebens unschuldiger Kinder in den Vordergrund gestellt haben.

Die Fahrlässigkeit und die Missachtung des menschlichen Lebens, die durch diese Aktionen an den Tag gelegt werden, sind wirklich verwerflich und stellen die Integrität und die Motive derjenigen in Frage, die die Entscheidung getroffen haben, den Impfstoff für Kinder zuzulassen.

Es ist wichtig, dass wir von den Verantwortlichen Rechenschaft und Transparenz verlangen, um sicherzustellen, dass ein solch tragischer und vermeidbarer Verlust von Menschenleben nie wieder vorkommt.

Vor der Zulassung des Impfstoffs durch die EMA für Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren in der 22. Kalenderwoche 2021 lag die Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern unter den erwarteten Werten (minus 322 überzählige Todesfälle zwischen Woche 1 und Woche 21 2021).

Und minus 417 überzählige Todesfälle im Jahr 2020.

Betrachtet man jedoch den Beginn der Pandemie in der 11. Woche des Jahres 2020, so stellt man fest, dass die Zahl der Todesfälle bei Kindern mit minus 585 sogar noch geringer war als erwartet.

Tragischerweise wurden nach der Notzulassung des Covid-Impfstoffs für Kinder zwischen der 22. Woche des Jahres 2021 und der 52. Woche des Jahres 2022 2’098 überzählige Todesfälle verzeichnet.

Es ist bekannt, dass die COVID-19-Impfstoffe eine Autoimmunmyokarditis verursachen können, eine Erkrankung, die durch eine Entzündung des Herzmuskels gekennzeichnet ist. Die Arzneimittelzulassungsbehörden haben dies zugegeben und erklärt, dass dieses Risiko bei jüngeren Männern besonders hoch ist.

Daher sind die von Public Health Scotland im April 2022 veröffentlichten offiziellen Zahlen, aus denen hervorgeht, dass die Zahl der 15- bis 44-Jährigen, die Herzinfarkte, Herzstillstände und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen erleiden, seit ihnen die Covid-19-Injektion angeboten wurde, um 73 % gestiegen ist, sehr besorgniserregend.

Eine von den US-amerikanischen Centers for Disease Control und der Food and Drug Administration durchgeführte Studie hat gezeigt, dass das Risiko einer Myokarditis nach einer mRNA-COVID-Impfung etwa 133-mal höher ist als das Hintergrundrisiko in der Bevölkerung.

In einer im November 2021 veröffentlichten offiziellen Anleitung der britischen Regierung heißt es, dass ein hoher Prozentsatz aller ins Krankenhaus eingelieferten Kinder aufgrund der Covid-Impfung an Myokarditis erkrankt.

Dies deutet darauf hin, dass diese Bedingung eine Rolle bei dem erheblichen Anstieg der überzähligen Todesfälle bei Kindern gespielt haben könnte.

Sowohl vor als auch auf dem Höhepunkt der angeblichen Pandemie im Jahr 2020 war die Zahl der überzähligen Todesfälle bei Kindern im Allgemeinen gering, mit weniger als 60 überzähligen Todesfällen zwischen der 22. Woche 2019 und der 52.

Ein Vergleich mit den Vorjahren zeigt außerdem, dass es zwischen der 22. Woche 2018 und der 52. Woche 2019 984 überzählige Todesfälle gab, wobei die meisten dieser Todesfälle zwischen der 46. und 52. Woche 2019 auftraten.

Warum? Was hat diesen plötzlichen Anstieg verursacht? Dies könnte möglicherweise auf einen Anstieg der Erkrankungen in diesem Zeitraum hindeuten, wie etwa eine schlechte Grippesaison. Ohne weitere Informationen ist es jedoch schwierig, die spezifische Ursache zu bestimmen.

In ähnlicher Weise gab es 537 überzählige Todesfälle zwischen der 22. Woche 2017 und der 52. Woche 2018, wobei die meisten dieser Todesfälle im letzten Drittel des Jahres 2018 auftraten. Auch hier stellt sich die Frage: Warum? Was hat diesen plötzlichen Anstieg der Sterbefälle verursacht? Eine weitere schlechte Grippesaison?

Wie dem auch sei, die Zahl der überzähligen Todesfälle in den vergangenen Jahren verblasst im Vergleich zu denen, die nach der Notfallzulassung der Europäischen Arzneimittelagentur für die Injektion Covid-19 zur Verwendung bei Kindern auftraten.

Im Durchschnitt gab es in diesen drei Zeiträumen 487 überzählige Todesfälle bei Kindern zwischen 0 und 14 Jahren. Im Vergleich dazu gab es zwischen der 22. Woche des Jahres 2021 und der 52. Woche des Jahres 2022 2 098 überzählige Todesfälle bei Kindern.

Dies entspricht einem Anstieg der überzähligen Todesfälle um 698 % unmittelbar nach der Notfallzulassung des Impfstoffs COVID-19 für Kinder durch die EMA.

Das hohe Risiko einer Myokarditis nach der mRNA-COVID-Impfung bei jungen Männern lässt vermuten, dass diese Erkrankung höchstwahrscheinlich eine wichtige Rolle bei der Zunahme der Todesfälle spielte.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Entscheidung, Kinder gegen Covid-19 zu impfen, obwohl für sie kein hohes Risiko bestand, durch das Virus ernsthaft zu erkranken, und zum damaligen Zeitpunkt bekannt war, dass die Impfstoffe eine Infektion oder Übertragung nicht verhindern, ernste Fragen nach den Motiven für eine solche Entscheidung aufwirft.

Eine mögliche Erklärung ist finanzielle Korruption.

Die pharmazeutische Industrie verdient Milliarden von Dollar mit dem Verkauf von Covid-19-Impfstoffen, und es ist nicht auszuschließen, dass einige Personen oder Organisationen einen finanziellen Anreiz hatten, die Impfung von Kindern zu fördern.

Eine andere mögliche Erklärung für die Entscheidung, Kinder zu impfen, ist ein Hintergedanke, der darauf abzielt, die Weltbevölkerung zu reduzieren. Diese Theorie besagt, dass einige Personen oder Organisationen davon überzeugt sind, dass die Weltbevölkerung zu hoch ist und dass eine Verringerung der Bevölkerung positive Auswirkungen auf den Planeten und seine Ressourcen haben würde.

Ein weiterer Grund dafür, dass „die Elite“ die Weltbevölkerung reduzieren möchte, ist die Tatsache, dass die künstliche Intelligenz so weit fortgeschritten ist, dass sie Aufgaben in Sekundenschnelle erledigen kann, für die Menschen Stunden brauchen würden… Daher wird die künstliche Intelligenz sehr bald Millionen von Menschen arbeitslos machen und eine große Krise verursachen.

Diese Erklärungen sind zwar spekulativ, aber sie sind wichtig, um die Entscheidung zu bewerten, Kinder zu impfen, obwohl für sie kein hohes Risiko bestand, durch das angebliche Covid-19-Virus ernsthaft zu erkranken.

Die Entscheidung der britischen Gesundheitsbehörde (UKHSA), den Covid-19-Impfstoff ab September 2022 nicht mehr für gesunde 5- bis 11-jährige Kinder anzubieten, wirft auch Fragen über die ursprüngliche Entscheidung auf, den Impfstoff überhaupt für diese Altersgruppe anzubieten.

Offizielle Daten des Office for National Statistics zeigen, dass seit dem Beginn der Impfung von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren durch den NHS am 4. April 2022 die Zahl der Todesfälle bei Kindern im Alter von 5 bis 9 Jahren im Vergleich zu den beiden Vorjahren um 22 % gestiegen ist.

Die Studie legt nahe, dass der Impfstoff eine Rolle bei der Zunahme der Todesfälle gespielt hat, und bestätigt, dass es völlig unangemessen war, den Impfstoff dieser Altersgruppe anzubieten, da das Risiko einer schweren Erkrankung durch Covid-19 bei Kindern relativ gering ist.

Die ursprüngliche Entscheidung, Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zu impfen, wurde vom NHS getroffen, der im April 2022 erklärte: „Der NHS wird heute mit der Impfung von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren beginnen, da die größte und erfolgreichste Impfaktion in der Geschichte des Gesundheitswesens in die nächste Phase geht.“

Gleichzeitig behauptet Dr. Nikki Kanani, Allgemeinmedizinerin und stellvertretende Leiterin des NHS-Impfprogramms COVID-19: „Der Impfstoff ist sicher und wirksam – meine 10-jährige Tochter wird diese Woche geimpft – und ich möchte alle Eltern ermutigen, die Informationen zu lesen und ihr Kind so früh wie möglich zur Impfung anzumelden.“

Es ist unklar, ob der NHS und Dr. Nikki Kanani immer noch zu diesen Behauptungen stehen, nachdem die Zahl der Todesfälle bei Kleinkindern in England und Wales um 22 % gestiegen ist und die UKHSA es nicht mehr für notwendig hält, die Covid-19-Injektion 5 bis 11-Jährigen anzubieten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die in diesem Artikel vorgestellten Daten eindeutig einen alarmierenden Anstieg der übermäßigen Todesfälle bei Kindern in Europa nach der Zulassung des Impfstoffs COVID-19 für Kinder durch die EMA belegen.

Die Tatsache, dass die Behörden trotz der überwältigenden Beweise für die Schädlichkeit des Impfstoffs weiterhin auf die Impfung von Kindern drängen, ist sowohl inhuman als auch ein Verrat am Vertrauen der Öffentlichkeit.

Es ist unbedingt erforderlich, dass unverzüglich eine Untersuchung eingeleitet wird, um die Gründe für diese Tragödie aufzudecken und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Wir können nicht zulassen, dass dies noch länger andauert. Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Kinder müssen für uns oberste Priorität haben. Wir müssen Transparenz, Rechenschaftspflicht und ein Ende dieses laufenden Impfstoffexperiments an unseren Kindern fordern.

Es ist an der Zeit, dass sich Eltern, Pädagogen und Angehörige der Gesundheitsberufe zusammenschließen und sich gegen diese verheerende Realität zur Wehr setzen.

Quellen: PublicDomain/thegatewaypundit.com/expose-news.com am 08.02.2023